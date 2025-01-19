https://anlatilaninotesi.com.tr/20250119/slovakya-basbakani-fico-zelenskiyin-hizmetkari-degilim-1092842378.html

Slovakya Başbakanı Fico: Zelenskiy’in hizmetkarı değilim

Slovakya Başbakanı Fico: Zelenskiy’in hizmetkarı değilim

Sputnik Türkiye

Vladimir Zelenskiy’in hizmetkarı olmadığını vurgulayan Slovakya Başbakanı Fico, Avrupa Birliği’nin (AB) Kiev’e yönelik yeni mali yardımı veto etmeye hazır... 19.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-19T19:46+0300

2025-01-19T19:46+0300

2025-01-19T20:07+0300

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ukrayna

vladimir zelenskiy

yanıt

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kiev

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Slovakya Başbakanı Robert Fico, Facebook’taki sayfasından yayınladığı video mesajında görüşme taleplerine hakaretvari ifadelerle yanıt veren Vladimir Zelenskiy’in hizmetkarı olmadığını vurguladı.“Zelenskiy, herkesin onun hizmetkarı olması gerektiğini düşünüyor. Benimle ilgili durumda ise taşa çarptı. Robert Fico Ukrayna’nın hizmetkarı değil, Slovakya Başbakanıdır” diyen Fico, Rus gazı transitine ilişkin anlaşmayı uzatmayan Ukrayna’ya AB’nin sağlamaya niyetli olduğu yeni mali yardımı veto etmeye hazır olduğunu da ifade etti.Slovak politikacı, Zelenskiy'in Davos'ta bir araya gelmeyi reddederek, bu konudaki fikrini değiştirmeye niyetli olmadığını açıkça ortaya koyduğunu sözlerine ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250111/slovakya-basbakani-fico-zelenskiyi-dilenci-ve-santajci-olarak-nitelendirdi-1092580820.html

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slovakya, robert fico, ukrayna, vladimir zelenskiy, yanıt, avrupa birliği, ab, kiev, mali yardım, veto