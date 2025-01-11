https://anlatilaninotesi.com.tr/20250111/slovakya-basbakani-fico-zelenskiyi-dilenci-ve-santajci-olarak-nitelendirdi-1092580820.html
Slovakya Başbakanı Fico, Zelenskiy'i 'dilenci ve şantajcı' olarak nitelendirdi
Slovakya Başbakanı Fico, Zelenskiy'i 'dilenci ve şantajcı' olarak nitelendirdi
Sputnik Türkiye
Slovakya Başbakanı Fico, milletvekilleriyle bir araya geldiği toplantıda yaptığı açıklamada Zelenskiy'i dilenci ve şantajcı olarak nitelendirdi. 11.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-11T22:36+0300
2025-01-11T22:36+0300
2025-01-11T22:36+0300
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Slovakya Başbakanı Robert Fico ve Vladimir Zelenskiy arasındaki gıyabi tartışma uzun süredir devam ediyor. Fico'nun Moskova ziyaretinin, Kiev'in Ukrayna üzerinden gaz geçişini iptal etmesine bir tepki olduğu kamuoyunda konuşulmuştu.Fico toplantıda yaptığı konuşmasında, “Buraya Zelenskiy ile kol kola yürümek için gelmedim. Bazen ondan bıktığımı itiraf ediyorum. Avrupa'yı dolaşıyor, sadece yalvarıyor ve şantaj yapıyor, başkalarından para dileniyor. Bunun artık sona ermesi gerekiyor” cümlelerini kaydetti.Ukrayna ile Avrupa'ya Rus yakıtı tedarikine ilişkin anlaşma 31 Aralık'ta sona ermişti. Kiev anlaşmanın uzatılması olasılığını reddetmiş ve buna mukabil Gazprom 1 Ocak'ta gaz geçişini durdurmuştu.Slovakya Başbakanı Fico, söz konusu kararı siyasi bir kapris olarak nitenlendirmiş ve Zelenskiy'in Slovakya ve Avrupa Birliği'nin mali çıkarlarına kasten zarar verdiğini vurgulamıştı. Fico ayrıca sosyal medya üzerinden yayımladığı video mesajında, Slovakya'nın 1 Ocak'tan sonra gaz durumunu ele alacağını ve elektrik tedarikini durdurmak da dahil olmak üzere Ukrayna'ya karşı misilleme tedbirlerini değerlendireceğini dile getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/slovakya-basbakani-fico-ukraynanin-aksine-rusya-hicbir-zaman-bizi-hayal-kirikligina-ugratmadi-1092543720.html
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avrupa, robert fico, vladimir zelenskiy, kiev, ukrayna, avrupa birliği, slovakya
Slovakya Başbakanı Fico, Zelenskiy'i 'dilenci ve şantajcı' olarak nitelendirdi
Slovakya Başbakanı Fico, milletvekilleriyle bir araya geldiği toplantıda yaptığı açıklamada Zelenskiy'i dilenci ve şantajcı olarak nitelendirdi.
Slovakya Başbakanı Robert Fico ve Vladimir Zelenskiy arasındaki gıyabi tartışma uzun süredir devam ediyor. Fico'nun Moskova ziyaretinin, Kiev'in Ukrayna üzerinden gaz geçişini iptal etmesine bir tepki olduğu kamuoyunda konuşulmuştu.
Fico toplantıda yaptığı konuşmasında, “Buraya Zelenskiy ile kol kola yürümek için gelmedim. Bazen ondan bıktığımı itiraf ediyorum. Avrupa'yı dolaşıyor, sadece yalvarıyor ve şantaj yapıyor, başkalarından para dileniyor. Bunun artık sona ermesi gerekiyor” cümlelerini kaydetti.
Ukrayna ile Avrupa'ya Rus yakıtı tedarikine ilişkin anlaşma 31 Aralık'ta sona ermişti. Kiev anlaşmanın uzatılması olasılığını reddetmiş ve buna mukabil Gazprom 1 Ocak'ta gaz geçişini durdurmuştu.
Slovakya Başbakanı Fico, söz konusu kararı siyasi bir kapris olarak nitenlendirmiş ve Zelenskiy'in Slovakya ve Avrupa Birliği'nin mali çıkarlarına kasten zarar verdiğini vurgulamıştı. Fico ayrıca sosyal medya üzerinden yayımladığı video mesajında, Slovakya'nın 1 Ocak'tan sonra gaz durumunu ele alacağını ve elektrik tedarikini durdurmak da dahil olmak üzere Ukrayna'ya karşı misilleme tedbirlerini değerlendireceğini dile getirmişti.