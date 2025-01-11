Slovakya Başbakanı Fico, Zelenskiy'i 'dilenci ve şantajcı' olarak nitelendirdi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Yeni emekli maaşları e-Devlet'te
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, zam yapılacağının sinyalini verdi
12:06
82 dk
HABER MASASI
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
13:28
32 dk
HAFTANIN KEYFİ
ABBA: Doğuş ve büyüme hikayesi
14:05
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
ÇALIŞMA HAYATIM
Sağlık çalışanlarının hakları
15:06
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Elon Musk, Avrupa'ya cephe açtı
16:06
79 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
9 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
O sadece bir rock yıldızı değil
17:44
6 dk
SESLİ HABER
Kanada Başbakanı Trudeau'dan istifa kararı
09:06
1 dk
SESLİ HABER
Pentagon itiraf etti: Ukrayna'da üstünlük Rusya'da
09:22
1 dk
SESLİ HABER
Bu bitki türü sadece Türkiye'de görülüyor
09:37
2 dk
SESLİ HABER
Doğum saati başvurularında patlama: CİMER'den nasıl öğrenilir?
09:54
2 dk
SESLİ HABER
Konut kredisi faizlerinde güncelleme: 1 milyon TL'nin geri ödemesi ne kadar oldu?
10:03
2 dk
SESLİ HABER
İran başkentini taşıyor: Yeni başkent belli oldu
10:17
1 dk
SESLİ HABER
Prof. Dr. Ahmet Ercan 'deprem fırtınası yaşanıyor' diyerek riskli yerleri açıkladı
10:31
3 dk
SESLİ HABER
Marketlerde yemek kartı artık yasak mı?
10:48
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Danimarka Krallığı'ndan Trump'a armalı Grönland göndermesi
11:11
2 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Avrupa'nın en sevilen Türk sanatçısı
11:27
13 dk
SESLİ HABER
Radyo Sputnik gündeme getirdi, ilk hamle geldi: Ruhi Su Sokağı
11:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
Uzmanlar uyardı: Kulaktaki kalp atışı sesi ölüme bile götürebilir
12:10
3 dk
SESLİ HABER
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto: 'Ukrayna Avrupa ekonomisini zor duruma soktu'
12:25
2 dk
SESLİ HABER
Trump oteli önündeki bombalı saldırının yapay zekayla planlandığı tespit edildi
12:43
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
6 dk
SESLİ HABER
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Türkiye'nin çıkarına olanlar bizim de çıkarımızadır
13:11
2 dk
SESLİ HABER
Dünyada 4 ölüm gerçekleşti: Norovirüs'ten nasıl korunulur?
13:27
3 dk
SESLİ HABER
11 dakika boyunca ölü kaldı: Yaşadıklarını anlattı
13:42
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
SESLİ HABER
Maduro, Venezüella’da şiddet çıkarmak isteyen militanların yakalandığını duyurdu: Üçü Ukrayna'dan
14:11
2 dk
ÖZEL HABER
Gassallar gündeme oturan dizi hakkında ne düşünüyor: Toplumun beyninde şimşek çaktırdı
14:25
4 dk
SESLİ HABER
Puşkov: Trump, İngiltere Başbakanı’nın değişmesini istiyor
14:42
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
7 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250111/slovakya-basbakani-fico-zelenskiyi-dilenci-ve-santajci-olarak-nitelendirdi-1092580820.html
Slovakya Başbakanı Fico, Zelenskiy'i 'dilenci ve şantajcı' olarak nitelendirdi
Slovakya Başbakanı Fico, Zelenskiy'i 'dilenci ve şantajcı' olarak nitelendirdi
Sputnik Türkiye
Slovakya Başbakanı Fico, milletvekilleriyle bir araya geldiği toplantıda yaptığı açıklamada Zelenskiy'i dilenci ve şantajcı olarak nitelendirdi. 11.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-11T22:36+0300
2025-01-11T22:36+0300
ukrayna krizi
avrupa
robert fico
vladimir zelenskiy
kiev
ukrayna
avrupa birliği
slovakya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/17/1086143491_0:16:1051:607_1920x0_80_0_0_e1ac5ac4b6d6f40a57fbb9d4360fcf06.jpg
Slovakya Başbakanı Robert Fico ve Vladimir Zelenskiy arasındaki gıyabi tartışma uzun süredir devam ediyor. Fico'nun Moskova ziyaretinin, Kiev'in Ukrayna üzerinden gaz geçişini iptal etmesine bir tepki olduğu kamuoyunda konuşulmuştu.Fico toplantıda yaptığı konuşmasında, “Buraya Zelenskiy ile kol kola yürümek için gelmedim. Bazen ondan bıktığımı itiraf ediyorum. Avrupa'yı dolaşıyor, sadece yalvarıyor ve şantaj yapıyor, başkalarından para dileniyor. Bunun artık sona ermesi gerekiyor” cümlelerini kaydetti.Ukrayna ile Avrupa'ya Rus yakıtı tedarikine ilişkin anlaşma 31 Aralık'ta sona ermişti. Kiev anlaşmanın uzatılması olasılığını reddetmiş ve buna mukabil Gazprom 1 Ocak'ta gaz geçişini durdurmuştu.Slovakya Başbakanı Fico, söz konusu kararı siyasi bir kapris olarak nitenlendirmiş ve Zelenskiy'in Slovakya ve Avrupa Birliği'nin mali çıkarlarına kasten zarar verdiğini vurgulamıştı. Fico ayrıca sosyal medya üzerinden yayımladığı video mesajında, Slovakya'nın 1 Ocak'tan sonra gaz durumunu ele alacağını ve elektrik tedarikini durdurmak da dahil olmak üzere Ukrayna'ya karşı misilleme tedbirlerini değerlendireceğini dile getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/slovakya-basbakani-fico-ukraynanin-aksine-rusya-hicbir-zaman-bizi-hayal-kirikligina-ugratmadi-1092543720.html
kiev
ukrayna
slovakya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/17/1086143491_89:0:1024:701_1920x0_80_0_0_2994eb499208aedfc224376493a48053.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
avrupa, robert fico, vladimir zelenskiy, kiev, ukrayna, avrupa birliği, slovakya
avrupa, robert fico, vladimir zelenskiy, kiev, ukrayna, avrupa birliği, slovakya

Slovakya Başbakanı Fico, Zelenskiy'i 'dilenci ve şantajcı' olarak nitelendirdi

22:36 11.01.2025
© AP Photo / Kin CheungVladimir Zelenskiy
Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2025
© AP Photo / Kin Cheung
Abone ol
Slovakya Başbakanı Fico, milletvekilleriyle bir araya geldiği toplantıda yaptığı açıklamada Zelenskiy'i dilenci ve şantajcı olarak nitelendirdi.
Slovakya Başbakanı Robert Fico ve Vladimir Zelenskiy arasındaki gıyabi tartışma uzun süredir devam ediyor. Fico'nun Moskova ziyaretinin, Kiev'in Ukrayna üzerinden gaz geçişini iptal etmesine bir tepki olduğu kamuoyunda konuşulmuştu.
Fico toplantıda yaptığı konuşmasında, “Buraya Zelenskiy ile kol kola yürümek için gelmedim. Bazen ondan bıktığımı itiraf ediyorum. Avrupa'yı dolaşıyor, sadece yalvarıyor ve şantaj yapıyor, başkalarından para dileniyor. Bunun artık sona ermesi gerekiyor” cümlelerini kaydetti.
Ukrayna ile Avrupa'ya Rus yakıtı tedarikine ilişkin anlaşma 31 Aralık'ta sona ermişti. Kiev anlaşmanın uzatılması olasılığını reddetmiş ve buna mukabil Gazprom 1 Ocak'ta gaz geçişini durdurmuştu.
Slovakya Başbakanı Fico, söz konusu kararı siyasi bir kapris olarak nitenlendirmiş ve Zelenskiy'in Slovakya ve Avrupa Birliği'nin mali çıkarlarına kasten zarar verdiğini vurgulamıştı. Fico ayrıca sosyal medya üzerinden yayımladığı video mesajında, Slovakya'nın 1 Ocak'tan sonra gaz durumunu ele alacağını ve elektrik tedarikini durdurmak da dahil olmak üzere Ukrayna'ya karşı misilleme tedbirlerini değerlendireceğini dile getirmişti.
Slovakya Sosyal Demokrat Parti (SMER) Genel Başkanı Robert Fico - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2025
DÜNYA
Slovakya Başbakanı Fico: Ukrayna'nın aksine Rusya hiçbir zaman bizi hayal kırıklığına uğratmadı
Dün, 15:23
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала