https://anlatilaninotesi.com.tr/20250119/seda-sayandan-dubaiye-tasinacagi-yonundeki-iddialara-yanit--1092833547.html

Seda Sayan'dan Dubai'ye taşınacağı yönündeki iddialara yanıt

Seda Sayan'dan Dubai'ye taşınacağı yönündeki iddialara yanıt

Sputnik Türkiye

Ünlü şarkıcı Seda Sayan, Dubai'ye taşınacağı iddialarına yönelik “Buradayız, işimiz gücümüz burada. Öyle bir şey yok” diyerek taşınma haberlerini yalanladı. 19.01.2025, Sputnik Türkiye

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Üç yıl önce kendisinden 25 yaş küçük müzisyen Çağlar Ökten ile evlenen Seda Sayan’ın (61), Sarıyer’deki lüks villasını satılığa çıkardığı ve Dubai’ye taşınacağı iddia edilmişti. Bir kozmetik firmasıyla yaptığı anlaşma kapsamında eşiyle birlikte Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrine yerleşeceği öne sürülen Sayan’ın, geçen yıl taşındığı ve dekorasyonu için milyonlar harcanan villası için 7 milyon dolar istediği konuşulmuştu.'Yok öyle bir şey'Günlerdir sessiz kalan Seda Sayan, iddialara net bir şekilde yanıt verdi. Önceki akşam eşi Çağlar Ökten’le Arnavutköy’de bir balıkçı çıkışı görüntülenen ünlü şarkıcı, “Öyle bir şey yok. Buradayız. İşimiz, gücümüz burada, nereye gideceğiz” diyerek söylentileri yalanladı.

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seda sayan, dubai, oyuncu, iş, haberler, onur ünlü