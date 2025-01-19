https://anlatilaninotesi.com.tr/20250119/samsunda-denizde-bogulma-tehlikesi-geciren-kadini-polis-kurtardi-1092839205.html

Samsun'da denizde boğulma tehlikesi geçiren kadını polis kurtardı

Samsun'da denizde boğulma tehlikesi geçiren kadını polis kurtardı

Sputnik Türkiye

Samsun'un Atakum ilçesinde iskeleden denize atlayan ve boğulma tehlikesi geçiren kadını, polis memuru sudan baygın halde çıkarttı. 19.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-19T16:43+0300

2025-01-19T16:43+0300

2025-01-19T16:43+0300

türkiye

samsun

atakum

boğulma

polis

kurtarma

hayat kurtarma

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/13/1092839048_0:501:920:1019_1920x0_80_0_0_ad084103e5dc013990fe58dffb0de8d1.jpg

Samsun'un merkez Atakum ilçesinde Adnan Menderes Bulvarı'ndaki Halk İskelesi'nden 42 yaşındaki S.P. adlı kadın denize atladı. Sahil kenarında devriye görevi esnasında kadının denizde çırpınmaya başladığını gören polis memuru Turgay Yapıcı, suya girerek S.P'yi baygın halde denizden çıkardı. Kadının neden suya atladığı konusunda henüz açıklama yapılmadı. Polis memuru, sahile kadar taşıdığı kadını, 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi sahil kenarında yapılan kadın, OMÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250119/yeni-dogan-bebegine-anne-sutu-gotururken-kaza-gecirip-olen-polis-memuru-bilal-keskine-toren-1092832196.html

türkiye

samsun

atakum

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

samsun, atakum, boğulma, polis, kurtarma, hayat kurtarma