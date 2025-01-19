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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250119/samsunda-denizde-bogulma-tehlikesi-geciren-kadini-polis-kurtardi-1092839205.html
Samsun'da denizde boğulma tehlikesi geçiren kadını polis kurtardı
Samsun'da denizde boğulma tehlikesi geçiren kadını polis kurtardı
Sputnik Türkiye
Samsun'un Atakum ilçesinde iskeleden denize atlayan ve boğulma tehlikesi geçiren kadını, polis memuru sudan baygın halde çıkarttı. 19.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-19T16:43+0300
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boğulma
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Samsun'un merkez Atakum ilçesinde Adnan Menderes Bulvarı'ndaki Halk İskelesi'nden 42 yaşındaki S.P. adlı kadın denize atladı. Sahil kenarında devriye görevi esnasında kadının denizde çırpınmaya başladığını gören polis memuru Turgay Yapıcı, suya girerek S.P'yi baygın halde denizden çıkardı. Kadının neden suya atladığı konusunda henüz açıklama yapılmadı. Polis memuru, sahile kadar taşıdığı kadını, 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi sahil kenarında yapılan kadın, OMÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
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samsun, atakum, boğulma, polis, kurtarma, hayat kurtarma
samsun, atakum, boğulma, polis, kurtarma, hayat kurtarma

Samsun'da denizde boğulma tehlikesi geçiren kadını polis kurtardı

16:43 19.01.2025
© AA / Samsun Emniyet MüdürlüğüSamsun'da denizde boğulma tehlikesi geçiren kadını polis kurtardı
Samsun'da denizde boğulma tehlikesi geçiren kadını polis kurtardı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2025
© AA / Samsun Emniyet Müdürlüğü
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Samsun'un Atakum ilçesinde iskeleden denize atlayan ve boğulma tehlikesi geçiren kadını, polis memuru sudan baygın halde çıkarttı.
Samsun'un merkez Atakum ilçesinde Adnan Menderes Bulvarı'ndaki Halk İskelesi'nden 42 yaşındaki S.P. adlı kadın denize atladı. Sahil kenarında devriye görevi esnasında kadının denizde çırpınmaya başladığını gören polis memuru Turgay Yapıcı, suya girerek S.P'yi baygın halde denizden çıkardı. Kadının neden suya atladığı konusunda henüz açıklama yapılmadı.
Polis memuru, sahile kadar taşıdığı kadını, 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi sahil kenarında yapılan kadın, OMÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
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