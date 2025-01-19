https://anlatilaninotesi.com.tr/20250119/polonyali-belediye-baskani-elon-muska-teklif-etmisti-iste-polonyadaki-o-kale-1092833930.html

Polonyalı belediye başkanı Elon Musk'a teklif etmişti: İşte Polonya'daki o kale

Polonyalı belediye başkanı Elon Musk'a teklif etmişti: İşte Polonya'daki o kale

Sputnik Türkiye

Avrupa'da bir kale alarak şirketlerinin merkezi haline getirmek istediği basına yansıyan Elon Musk'a Polonyadaki küçük tarihi kasabanın belediye başkanından... 19.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-19T13:08+0300

2025-01-19T13:08+0300

2025-01-19T13:08+0300

yaşam

elon musk

polonya

glogowek

oppersdorff kalesi

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Milyarder Elon Musk, uzay, tıp teknolojisi ve sosyal medya alanlarında faaliyet gösteren şirketleri için Avrupa'da bir merkez kurmayı planladığını belirterek 'bir kale' satın alacağını açıklamıştı. Polonya'nın tarihi bir kasabası Glogowek'te bulunan Oppersdorff Kalesi, 10 Ocak'ta Belediye Başkanı Piotr Bujak tarafından açık mektupla iş insanı Elon Musk'a teklif edildi. "Avrupa medyası, bir kale satın almakla ilgilendiğinizi bildiriyor. Ekte Polonya'dan gelen teklifimizi sunmak istiyorum" ifadeleriyle Musk'a teklif götüren Glogowek Belediye Başkanı Bujak, yıpranmış tarihi kale restorasyonunun milyonlarca Euro tutacağını ve bu tutarın, yerel hükümetin kapasitesinin ötesinde olduğunu ekledi.6 bin kişinin yaşadığı Glogowek'in Belediye Başkanı Bujak, teklifini Elon Musk'ın sahip olduğu sosyal medya platformu X'ten paylaşmıştı. Bujak'ın teklifine ise gelen yorumlar ikiye ayrıldı. Kimileri yerel yönetim yetkilisini cesaretinden dolayı överken, kimileri de onu "kasabayı satmakla" suçluyor. Tarihi kaleyi restore ederek kurtarmaya çalıştığını belirten Bujak, kaleye İtalyan Barok tarzının yansıdığını ifade ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/elon-musk-george-soros-amerika-ve-avrupayi-mahveden-sahte-siginmaci-kabusunu-yaratmak-icin-1092426743.html

polonya

glogowek

oppersdorff kalesi

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elon musk, polonya, glogowek, oppersdorff kalesi