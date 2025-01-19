https://anlatilaninotesi.com.tr/20250119/polonyali-belediye-baskani-elon-muska-teklif-etmisti-iste-polonyadaki-o-kale-1092833930.html
Polonyalı belediye başkanı Elon Musk'a teklif etmişti: İşte Polonya'daki o kale
Polonyalı belediye başkanı Elon Musk'a teklif etmişti: İşte Polonya'daki o kale
Sputnik Türkiye
Avrupa'da bir kale alarak şirketlerinin merkezi haline getirmek istediği basına yansıyan Elon Musk'a Polonyadaki küçük tarihi kasabanın belediye başkanından... 19.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-19T13:08+0300
2025-01-19T13:08+0300
2025-01-19T13:08+0300
yaşam
elon musk
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glogowek
oppersdorff kalesi
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Milyarder Elon Musk, uzay, tıp teknolojisi ve sosyal medya alanlarında faaliyet gösteren şirketleri için Avrupa'da bir merkez kurmayı planladığını belirterek 'bir kale' satın alacağını açıklamıştı. Polonya'nın tarihi bir kasabası Glogowek'te bulunan Oppersdorff Kalesi, 10 Ocak'ta Belediye Başkanı Piotr Bujak tarafından açık mektupla iş insanı Elon Musk'a teklif edildi. "Avrupa medyası, bir kale satın almakla ilgilendiğinizi bildiriyor. Ekte Polonya'dan gelen teklifimizi sunmak istiyorum" ifadeleriyle Musk'a teklif götüren Glogowek Belediye Başkanı Bujak, yıpranmış tarihi kale restorasyonunun milyonlarca Euro tutacağını ve bu tutarın, yerel hükümetin kapasitesinin ötesinde olduğunu ekledi.6 bin kişinin yaşadığı Glogowek'in Belediye Başkanı Bujak, teklifini Elon Musk'ın sahip olduğu sosyal medya platformu X'ten paylaşmıştı. Bujak'ın teklifine ise gelen yorumlar ikiye ayrıldı. Kimileri yerel yönetim yetkilisini cesaretinden dolayı överken, kimileri de onu "kasabayı satmakla" suçluyor. Tarihi kaleyi restore ederek kurtarmaya çalıştığını belirten Bujak, kaleye İtalyan Barok tarzının yansıdığını ifade ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/elon-musk-george-soros-amerika-ve-avrupayi-mahveden-sahte-siginmaci-kabusunu-yaratmak-icin-1092426743.html
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elon musk, polonya, glogowek, oppersdorff kalesi
elon musk, polonya, glogowek, oppersdorff kalesi
Polonyalı belediye başkanı Elon Musk'a teklif etmişti: İşte Polonya'daki o kale
Avrupa'da bir kale alarak şirketlerinin merkezi haline getirmek istediği basına yansıyan Elon Musk'a Polonyadaki küçük tarihi kasabanın belediye başkanından teklif geldi. 13. yüzyıldan kalma kalenin restorasyonun milyonlarca euro tutacağını belirten Glogowek Belediye Başkanı, bu masrafın yerel yönetimin kapasitesi dahilinde olmadığını belirtti.
Milyarder Elon Musk, uzay, tıp teknolojisi ve sosyal medya alanlarında faaliyet gösteren şirketleri için Avrupa'da bir merkez kurmayı planladığını belirterek 'bir kale' satın alacağını açıklamıştı. Polonya'nın tarihi bir kasabası Glogowek'te bulunan Oppersdorff Kalesi, 10 Ocak'ta Belediye Başkanı Piotr Bujak tarafından açık mektupla iş insanı Elon Musk'a teklif edildi.
"Avrupa medyası, bir kale satın almakla ilgilendiğinizi bildiriyor. Ekte Polonya'dan gelen teklifimizi sunmak istiyorum" ifadeleriyle Musk'a teklif götüren Glogowek Belediye Başkanı Bujak, yıpranmış tarihi kale restorasyonunun milyonlarca Euro tutacağını ve bu tutarın, yerel hükümetin kapasitesinin ötesinde olduğunu ekledi.
6 bin kişinin yaşadığı Glogowek'in Belediye Başkanı Bujak, teklifini Elon Musk'ın sahip olduğu sosyal medya platformu X'ten paylaşmıştı. Bujak'ın teklifine ise gelen yorumlar ikiye ayrıldı. Kimileri yerel yönetim yetkilisini cesaretinden dolayı överken, kimileri de onu "kasabayı satmakla" suçluyor. Tarihi kaleyi restore ederek kurtarmaya çalıştığını belirten Bujak, kaleye İtalyan Barok tarzının yansıdığını ifade ediyor.