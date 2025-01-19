https://anlatilaninotesi.com.tr/20250119/pezeskiyan-putinin-dunyadaki-cok-kutupluluk-konusundaki-pozisyonunu-paylasiyorum-1092841771.html

Pezeşkiyan: Putin’in dünyadaki çok kutupluluk konusundaki pozisyonunu paylaşıyorum

Pezeşkiyan: Putin’in dünyadaki çok kutupluluk konusundaki pozisyonunu paylaşıyorum

Sputnik Türkiye

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Rus lider Putin’in dünyadaki çok kutupluluk konusundaki pozisyonunu paylaştığını belirterek, aralarındaki ilişkileri ise dostane... 19.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-19T18:14+0300

2025-01-19T18:14+0300

2025-01-19T18:14+0300

dünya

iran

mesud pezeşkiyan

rusya

kremlin

vladimir putin

ikili ilişkiler

çok kutuplu dünya

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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Rus gazeteci Vladimir Solovyov’a verdiği röportajda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in dünyada çok kutupluluğa ihtiyaç olduğu yönündeki pozisyonunu paylaştığını ifade etti.Pezeşkiyan, “(Putin ile) görüşlerimizi ve yaklaşımlarımızı giderek yakınlaştırıyoruz ve Sayın Putin’in tek kutupluluk konusundaki pozisyonunu paylaşıyoruz. Özgürlük ve bağımsızlık için çabalayan ülkelerde, dünyada çok kutupluluğun olması gerektiği duygusu ve anlayışı her geçen gün daha da güçleniyor. Aramızda dostane duygular ve inançlarımızda yakınlık söz konusu” diye konuştu.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan cuma günü Kremlin'de yaptıkları görüşmenin ardından iki ülke arasında Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması imzalamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250118/pezeskiyan-rusya-ve-iran-disaridan-gelen-emirlere-uymayi-reddediyor-1092824919.html

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iran, mesud pezeşkiyan, rusya, kremlin, vladimir putin, ikili ilişkiler, çok kutuplu dünya