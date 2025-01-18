https://anlatilaninotesi.com.tr/20250118/pezeskiyan-rusya-ve-iran-disaridan-gelen-emirlere-uymayi-reddediyor-1092824919.html

Pezeşkiyan: Rusya ve İran dışarıdan gelen emirlere uymayı reddediyor

Pezeşkiyan: Rusya ve İran dışarıdan gelen emirlere uymayı reddediyor

Sputnik Türkiye

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Rusya ile yapılan Stratejik Ortaklık Anlaşmasını, dışarıdan gelen emirlere göre hareket edilmesine karşı çıkıldığının bir... 18.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-18T18:48+0300

2025-01-18T18:48+0300

2025-01-18T18:47+0300

dünya

mesud pezeşkiyan

iran

tahran

vladimir putin

rusya federasyonu

moskova

ortadoğu

kremlin

kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması

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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Rus gazeteci Vladimir Solovyov’a verdiği röportajda Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması'nın imzalanmasının Tahran ve Moskova'nın İran ve Rusya'nın rolünü dışarıdan birilerinin belirlemesine izin vermeyeceğini gösterdiğini söyledi.Pezeşkiyan, “İran binlerce yıllık bir tarihe sahip ve eğer dışarıdan gelen talimatlarla hareket ediyor olsaydık, imajımızı ve politikalarımızı birçok kez değiştirmiş olurduk, ancak biz aynı kalmaya devam ediyoruz. Rusya Federasyonu ile uzun vadeli ve stratejik bir anlaşma imzalamış olmamız, Moskova ve Tahran'ın ülkelerimizin rolünü dışarıdan birilerinin belirlemesine izin vermeyeceğinin bir göstergesidir” dedi.Ortadoğu’da barış ve istikrarın sağlanması için Batı’ya ihtiyaç olmadığına vurgu yapan Pezeşkiyan, “Bağımsız bir politika izleyebilecek durumdayız ve birlikte bölgede güvenlik ve ekonomiyi geliştirmeye ve buraya barış ve istikrar getirmeye hazırız. Bizim Batı'ya ihtiyacımız yok. Bizzat Rusya Devlet Başkanı tarafından imzalanan anlaşma, tam da bu yaklaşımı benimsediğimizi tüm dünyaya gösterdi” ifadelerini kullandı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan cuma günü Kremlin'de yaptıkları görüşmenin ardından iki ülke arasında Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması imzalamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/rusya-iran-kapsamli-ortaklik-anlasmasi-imzalandi-ne-iceriyor-ve-neden-onemli-1092809905.html

iran

tahran

rusya federasyonu

moskova

batı

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mesud pezeşkiyan, iran, tahran, vladimir putin, rusya federasyonu, moskova, ortadoğu, kremlin, kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması, batı