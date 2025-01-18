https://anlatilaninotesi.com.tr/20250118/pezeskiyan-rusya-ve-iran-disaridan-gelen-emirlere-uymayi-reddediyor-1092824919.html
Pezeşkiyan: Rusya ve İran dışarıdan gelen emirlere uymayı reddediyor
Pezeşkiyan: Rusya ve İran dışarıdan gelen emirlere uymayı reddediyor
Sputnik Türkiye
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Rusya ile yapılan Stratejik Ortaklık Anlaşmasını, dışarıdan gelen emirlere göre hareket edilmesine karşı çıkıldığının bir... 18.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-18T18:48+0300
2025-01-18T18:48+0300
2025-01-18T18:47+0300
dünya
mesud pezeşkiyan
iran
tahran
vladimir putin
rusya federasyonu
moskova
ortadoğu
kremlin
kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması
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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Rus gazeteci Vladimir Solovyov’a verdiği röportajda Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması'nın imzalanmasının Tahran ve Moskova'nın İran ve Rusya'nın rolünü dışarıdan birilerinin belirlemesine izin vermeyeceğini gösterdiğini söyledi.Pezeşkiyan, “İran binlerce yıllık bir tarihe sahip ve eğer dışarıdan gelen talimatlarla hareket ediyor olsaydık, imajımızı ve politikalarımızı birçok kez değiştirmiş olurduk, ancak biz aynı kalmaya devam ediyoruz. Rusya Federasyonu ile uzun vadeli ve stratejik bir anlaşma imzalamış olmamız, Moskova ve Tahran'ın ülkelerimizin rolünü dışarıdan birilerinin belirlemesine izin vermeyeceğinin bir göstergesidir” dedi.Ortadoğu’da barış ve istikrarın sağlanması için Batı’ya ihtiyaç olmadığına vurgu yapan Pezeşkiyan, “Bağımsız bir politika izleyebilecek durumdayız ve birlikte bölgede güvenlik ve ekonomiyi geliştirmeye ve buraya barış ve istikrar getirmeye hazırız. Bizim Batı'ya ihtiyacımız yok. Bizzat Rusya Devlet Başkanı tarafından imzalanan anlaşma, tam da bu yaklaşımı benimsediğimizi tüm dünyaya gösterdi” ifadelerini kullandı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan cuma günü Kremlin'de yaptıkları görüşmenin ardından iki ülke arasında Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması imzalamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/rusya-iran-kapsamli-ortaklik-anlasmasi-imzalandi-ne-iceriyor-ve-neden-onemli-1092809905.html
iran
tahran
rusya federasyonu
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mesud pezeşkiyan, iran, tahran, vladimir putin, rusya federasyonu, moskova, ortadoğu, kremlin, kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması, batı
mesud pezeşkiyan, iran, tahran, vladimir putin, rusya federasyonu, moskova, ortadoğu, kremlin, kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması, batı
Pezeşkiyan: Rusya ve İran dışarıdan gelen emirlere uymayı reddediyor
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Rusya ile yapılan Stratejik Ortaklık Anlaşmasını, dışarıdan gelen emirlere göre hareket edilmesine karşı çıkıldığının bir göstergesi olarak nitelendirdi.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Rus gazeteci Vladimir Solovyov’a verdiği röportajda Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması'nın imzalanmasının Tahran ve Moskova'nın İran ve Rusya'nın rolünü dışarıdan birilerinin belirlemesine izin vermeyeceğini gösterdiğini söyledi.
Pezeşkiyan, “İran binlerce yıllık bir tarihe sahip ve eğer dışarıdan gelen talimatlarla hareket ediyor olsaydık, imajımızı ve politikalarımızı birçok kez değiştirmiş olurduk, ancak biz aynı kalmaya devam ediyoruz. Rusya Federasyonu ile uzun vadeli ve stratejik bir anlaşma imzalamış olmamız, Moskova ve Tahran'ın ülkelerimizin rolünü dışarıdan birilerinin belirlemesine izin vermeyeceğinin bir göstergesidir” dedi.
Ortadoğu’da barış ve istikrarın sağlanması için Batı’ya ihtiyaç olmadığına vurgu yapan Pezeşkiyan, “Bağımsız bir politika izleyebilecek durumdayız ve birlikte bölgede güvenlik ve ekonomiyi geliştirmeye ve buraya barış ve istikrar getirmeye hazırız. Bizim Batı'ya ihtiyacımız yok. Bizzat Rusya Devlet Başkanı tarafından imzalanan anlaşma, tam da bu yaklaşımı benimsediğimizi tüm dünyaya gösterdi” ifadelerini kullandı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan cuma günü Kremlin'de yaptıkları görüşmenin ardından iki ülke arasında Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması imzalamıştı.