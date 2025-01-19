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Mourinho basın toplantısına geç kaldığı için özür diledi: 'Affedersiniz, kebap çok iyiydi'
Mourinho basın toplantısına geç kaldığı için özür diledi: 'Affedersiniz, kebap çok iyiydi'
Sputnik Türkiye
Adana Demirspor'u 4-0 yenen Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho maç sonrası düzenlenen basın toplantısına geç kaldığı için özür dileyerek "Yemek çok... 19.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-19T22:38+0300
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Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında konuk olduğu Adana Demirspor'u 4-0 yenen Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho'nun basın toplantısı karşılaşmayla ilgili açıklamaları sıra dışı yaşandı. Toplantıya geç kalan Mourinho, farklı bir şekilde "Geç kaldığım için affedersiniz. Yemek çok güzeldi. Kebap çok iyiydi" sözleriyle toplantıya başladı.Rakiplerinin bugün her şeylerini ortaya koyduğunu ifade eden Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho ancak oyunu domine eden tarafın kendileri olduğunu belirtti.'3 puanı hak ettiğimizi düşünüyorum'Jose Mourinho şunları söyledi:Mourinho, Galatarasay ile ilgili "Onlar da kazanmamaları gereken maçları kazandılar. Dolayısıyla puan olarak kendimizi onların önünde görüyorum" dedi.Baygınlık geçirdiMourinho, basın toplantısının ardından koridora çıktığı sırada bir güvenlik görevlisi baygınlık geçirerek yere düştü. Teknik direktörün seslenmesi üzerine soyunma odasından koridora gelen kulübün sağlık ekibi, güvenlik görevlisine müdahale etti.
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Mourinho basın toplantısına geç kaldığı için özür diledi: 'Affedersiniz, kebap çok iyiydi'

22:38 19.01.2025
© AA / Eren BozkurtJose Mourinho
Jose Mourinho - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2025
© AA / Eren Bozkurt
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Adana Demirspor'u 4-0 yenen Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho maç sonrası düzenlenen basın toplantısına geç kaldığı için özür dileyerek "Yemek çok güzeldi. Kebap çok iyiydi" dedi. Mourinho açıklamaları sonrası koridora çıktığı sırada ise bir güvenlik görevlisi baygınlık geçirerek yere düştü.
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında konuk olduğu Adana Demirspor'u 4-0 yenen Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho'nun basın toplantısı karşılaşmayla ilgili açıklamaları sıra dışı yaşandı.
Toplantıya geç kalan Mourinho, farklı bir şekilde "Geç kaldığım için affedersiniz. Yemek çok güzeldi. Kebap çok iyiydi" sözleriyle toplantıya başladı.
Rakiplerinin bugün her şeylerini ortaya koyduğunu ifade eden Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho ancak oyunu domine eden tarafın kendileri olduğunu belirtti.

'3 puanı hak ettiğimizi düşünüyorum'

Jose Mourinho şunları söyledi:
"Birinci yarıya bakacak olursak iki tane net şans kaçırdık. Direkten dönen bir şut var. İrfan'ın da kaçırmış olduğu bir şut var. Bunlar kaçan pozisyonlardı. Sonrasında oyun ritmimiz daha da düştü ve ilk yarı sonuna kadar oyun bu şekilde devam etti. İkinci yarıya iyi başladığımızı düşünüyorum. Başladıktan sonra 11’e 11 durumundayken golümüzü bulduk. Harika bir goldü. Sonrasında iptal edilen goller söz konusu. Sonrasında oyuncu değişikliği yaptım. Genç bir oyuncu koydum sahaya. Daha önce Kadıköy'de ıslıklanan o genç oyuncuyu sahaya attım. Yaptığı asistle beraber, katkısıyla beraber bugün galibiyeti de elde etmiş olduk kolektif olarak. 3 puanı hak ettiğimizi düşünüyorum."
Mourinho, Galatarasay ile ilgili "Onlar da kazanmamaları gereken maçları kazandılar. Dolayısıyla puan olarak kendimizi onların önünde görüyorum" dedi.

Baygınlık geçirdi

Mourinho, basın toplantısının ardından koridora çıktığı sırada bir güvenlik görevlisi baygınlık geçirerek yere düştü. Teknik direktörün seslenmesi üzerine soyunma odasından koridora gelen kulübün sağlık ekibi, güvenlik görevlisine müdahale etti.
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Fenerbahçe, Adana Demirspor'u 4-0 mağlup etti
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