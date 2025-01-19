https://anlatilaninotesi.com.tr/20250119/mourinho-basin-toplantisina-gec-kaldigi-icin-ozur-diledi-affedersiniz-kebap-cok-iyiydi-1092844765.html

Mourinho basın toplantısına geç kaldığı için özür diledi: 'Affedersiniz, kebap çok iyiydi'

Mourinho basın toplantısına geç kaldığı için özür diledi: 'Affedersiniz, kebap çok iyiydi'

Sputnik Türkiye

Adana Demirspor'u 4-0 yenen Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho maç sonrası düzenlenen basın toplantısına geç kaldığı için özür dileyerek "Yemek çok... 19.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-19T22:38+0300

2025-01-19T22:38+0300

2025-01-19T22:38+0300

spor

kebap

adana kebap

iskender kebap

basın toplantısı

jose mourinho

fenerbahçe

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Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında konuk olduğu Adana Demirspor'u 4-0 yenen Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho'nun basın toplantısı karşılaşmayla ilgili açıklamaları sıra dışı yaşandı. Toplantıya geç kalan Mourinho, farklı bir şekilde "Geç kaldığım için affedersiniz. Yemek çok güzeldi. Kebap çok iyiydi" sözleriyle toplantıya başladı.Rakiplerinin bugün her şeylerini ortaya koyduğunu ifade eden Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho ancak oyunu domine eden tarafın kendileri olduğunu belirtti.'3 puanı hak ettiğimizi düşünüyorum'Jose Mourinho şunları söyledi:Mourinho, Galatarasay ile ilgili "Onlar da kazanmamaları gereken maçları kazandılar. Dolayısıyla puan olarak kendimizi onların önünde görüyorum" dedi.Baygınlık geçirdiMourinho, basın toplantısının ardından koridora çıktığı sırada bir güvenlik görevlisi baygınlık geçirerek yere düştü. Teknik direktörün seslenmesi üzerine soyunma odasından koridora gelen kulübün sağlık ekibi, güvenlik görevlisine müdahale etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250119/fenerbahce-adana-demirsporu-4-0-maglup-etti-1092843766.html

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