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Milli Basketbolcu Alperen Şengün'ün 'double-double' yaptı, Adem Bona ise kariyer rekoru kırdı
Milli Basketbolcu Alperen Şengün'ün 'double-double' yaptı, Adem Bona ise kariyer rekoru kırdı
Sputnik Türkiye
Amerikan Basketbol Ligi'ndeki (NBA) Houston Rockets takımında oynayan milli basketbolcu Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı maçta Rockets, Portland Trail... 19.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-19T10:43+0300
2025-01-19T10:43+0300
spor
alperen şengün
portland trail blazers
houston rockets
nba
abd
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Milli oyuncu Alperen Şengün'ün takımı Houston Rockets, karşılaştığı Portland Trail Blazers'ı 125-103 yendi. Rockets'ın Trail Blazers'a konuk olduğu mücadelede yaklaşık 31 dakika süre alan Alperen Şengün, 23 sayı, 15 ribaunt, 6 asist, 2 top çalma ve 1 blokla oynadı.Batı Konferansı'nda 28 galibiyet, 13 mağlubiyetle ikinci sırada bulunan Rockets'ta Jalen Green 26 ve Dillon Brooks 22 sayı kaydetti. Trail Blazers'ta ise Scoot Henderson'ın 21 ve Toumani Camara'nın 17 sayısı, üst üste 5 olmak üzere sezonun 28. mağlubiyetini engelleyemedi.Adem Bona'dan 12 sayı, 6 ribauntIndiana Pacers, milli basketbolcu Adem Bona'nın forma giydiği Philadelphia 76ers'ı 115-102'lik skorla geçti. Doğu Konferansı 5'incisi Pacers'ta Pascal Siakam'ın 21 ve Myles Turner'ın 18 sayısı, sezonun 24. galibiyetine katkı sağladı.Peş peşe 5, bu sezon 25. yenilgisini yaşayan konuk ekip 76ers'ta Tyrese Maxey 28, Ricky Council ve Kelly Oubre Jr 18'er sayı üretti. Kariyer sayı rekoru kıran Adem Bona ise yaklaşık 19 dakika sahada kaldığı mücadeleyi 12 sayı, 6 ribaunt, 1 asistle tamamladı. NBA'de 6 maç yapıldıNBA'de yapılan 6 maç sonuçları, Detroit Pistons-Phoenix Suns: 121-125, Indiana Pacers-Philadelphia 76ers: 115-102, Boston Celtics-Atlanta Hawks: 115-119 (Uzatmada), Golden State Warriors-Washington Wizards: 122-114, Minnesota Timberwolves-Cleveland Cavaliers: 117-124 ve Portland Trail Blazers-Houston Rockets: 103-125 şeklinde gerçekleşti.
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alperen şengün, portland trail blazers, houston rockets, nba, abd

Milli Basketbolcu Alperen Şengün'ün 'double-double' yaptı, Adem Bona ise kariyer rekoru kırdı

10:43 19.01.2025
© AP Photo / Amanda LomanMilli Basketbolcu Alperen Şengün'ün 'double-double' yaptı, Adem Bona ise kariyer rekoru kırdı
Milli Basketbolcu Alperen Şengün'ün 'double-double' yaptı, Adem Bona ise kariyer rekoru kırdı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2025
© AP Photo / Amanda Loman
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Amerikan Basketbol Ligi'ndeki (NBA) Houston Rockets takımında oynayan milli basketbolcu Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı maçta Rockets, Portland Trail Blazers'ı 125-103 yendi. NBA'de mücadele eden diğer milli oyuncu Adem Bona ise Philadelphia 76ers'ın Indiana Pacers'a mağlup olduğu mücadelede 12 sayıyla kariyer rekoru kırdı.
Milli oyuncu Alperen Şengün'ün takımı Houston Rockets, karşılaştığı Portland Trail Blazers'ı 125-103 yendi. Rockets'ın Trail Blazers'a konuk olduğu mücadelede yaklaşık 31 dakika süre alan Alperen Şengün, 23 sayı, 15 ribaunt, 6 asist, 2 top çalma ve 1 blokla oynadı.
Batı Konferansı'nda 28 galibiyet, 13 mağlubiyetle ikinci sırada bulunan Rockets'ta Jalen Green 26 ve Dillon Brooks 22 sayı kaydetti. Trail Blazers'ta ise Scoot Henderson'ın 21 ve Toumani Camara'nın 17 sayısı, üst üste 5 olmak üzere sezonun 28. mağlubiyetini engelleyemedi.

Adem Bona'dan 12 sayı, 6 ribaunt

Indiana Pacers, milli basketbolcu Adem Bona'nın forma giydiği Philadelphia 76ers'ı 115-102'lik skorla geçti. Doğu Konferansı 5'incisi Pacers'ta Pascal Siakam'ın 21 ve Myles Turner'ın 18 sayısı, sezonun 24. galibiyetine katkı sağladı.
Peş peşe 5, bu sezon 25. yenilgisini yaşayan konuk ekip 76ers'ta Tyrese Maxey 28, Ricky Council ve Kelly Oubre Jr 18'er sayı üretti. Kariyer sayı rekoru kıran Adem Bona ise yaklaşık 19 dakika sahada kaldığı mücadeleyi 12 sayı, 6 ribaunt, 1 asistle tamamladı.

NBA'de 6 maç yapıldı

NBA'de yapılan 6 maç sonuçları, Detroit Pistons-Phoenix Suns: 121-125, Indiana Pacers-Philadelphia 76ers: 115-102, Boston Celtics-Atlanta Hawks: 115-119 (Uzatmada), Golden State Warriors-Washington Wizards: 122-114, Minnesota Timberwolves-Cleveland Cavaliers: 117-124 ve Portland Trail Blazers-Houston Rockets: 103-125 şeklinde gerçekleşti.
Alperen Şengün - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2025
SPOR
NBA All-Star maçı için yapılan taraftar oylamasında Türk yıldız Alperen Şengün 6'ıncı sırada
17 Ocak, 13:13
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