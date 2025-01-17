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NBA All-Star maçı için yapılan taraftar oylamasında Türk yıldız Alperen Şengün 6'ıncı sırada
NBA All-Star maçı için yapılan taraftar oylamasında Türk yıldız Alperen Şengün 6'ıncı sırada
Sputnik Türkiye
Alperen Şengün, NBA All-Star maçında taraftar oylamasında şu an 6'ıncı sıralamada bulunuyor. Oylama 20 Ocak'a kadar devam edecek. 17.01.2025, Sputnik Türkiye
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Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) 16 Şubat’ta oynanacak 2024-2025 sezonu All-Star maçında forma giyecek oyuncular için yapılan taraftar oylamasında son güncellemeler açıklandı.NBA’in resmi internet sitesinde paylaşılan sonuçlara göre, Doğu Konferansı’nda Milwaukee Bucks yıldızı Giannis Antetokounmpo 3 milyon 489 bin 956 oyla zirvede yer alırken, Batı Konferansı’nda Denver Nuggets’ın Sırp yıldızı Nikola Jokic 2 milyon 924 bin 436 oyla ilk sıraya yerleşti.Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün ise Batı Konferansı’nda All-Star ilk 5’i için yarışan 10 forvet arasında 764 bin 521 oy alarak 6. sıradaki yerini korumayı başardı.NBA All-Star oyuncularını belirlemede taraftar oylarının yüzde 50 etkisi bulunurken, NBA oyuncuları ve medya panelinin oyları ise yüzde 25’er oranında değerlendiriliyor.NBA All-Star oylaması, ligin internet sitesi üzerinden 20 Ocak’a kadar devam edecek. All-Star maçının ilk 5 oyuncuları 23 Ocak Perşembe günü, yedek oyuncular ise 30 Ocak Perşembe günü açıklanacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/arda-guler-pisirdi-endrick-moreira-yedi-macin-kaderi-70-dakikadan-sonra-degisti-ancelottiye-tribun-1092776028.html
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nba all-star, nba, houston rockets, alperen şengün, oylama, basketbol
nba all-star, nba, houston rockets, alperen şengün, oylama, basketbol

NBA All-Star maçı için yapılan taraftar oylamasında Türk yıldız Alperen Şengün 6'ıncı sırada

13:13 17.01.2025
© ETIENNE LAURENTAlperen Şengün
Alperen Şengün - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2025
© ETIENNE LAURENT
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Alperen Şengün, NBA All-Star maçında taraftar oylamasında şu an 6'ıncı sıralamada bulunuyor. Oylama 20 Ocak'a kadar devam edecek.
Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) 16 Şubat’ta oynanacak 2024-2025 sezonu All-Star maçında forma giyecek oyuncular için yapılan taraftar oylamasında son güncellemeler açıklandı.
NBA’in resmi internet sitesinde paylaşılan sonuçlara göre, Doğu Konferansı’nda Milwaukee Bucks yıldızı Giannis Antetokounmpo 3 milyon 489 bin 956 oyla zirvede yer alırken, Batı Konferansı’nda Denver Nuggets’ın Sırp yıldızı Nikola Jokic 2 milyon 924 bin 436 oyla ilk sıraya yerleşti.
Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün ise Batı Konferansı’nda All-Star ilk 5’i için yarışan 10 forvet arasında 764 bin 521 oy alarak 6. sıradaki yerini korumayı başardı.
NBA All-Star oyuncularını belirlemede taraftar oylarının yüzde 50 etkisi bulunurken, NBA oyuncuları ve medya panelinin oyları ise yüzde 25’er oranında değerlendiriliyor.
NBA All-Star oylaması, ligin internet sitesi üzerinden 20 Ocak’a kadar devam edecek.
All-Star maçının ilk 5 oyuncuları 23 Ocak Perşembe günü, yedek oyuncular ise 30 Ocak Perşembe günü açıklanacak.
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