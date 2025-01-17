https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/nba-all-star-maci-icin-yapilan-oylamada-turk-yildiz-alperen-sengun-6inci-sirada-oylama-devam-ediyor-1092784776.html

NBA All-Star maçı için yapılan taraftar oylamasında Türk yıldız Alperen Şengün 6'ıncı sırada

NBA All-Star maçı için yapılan taraftar oylamasında Türk yıldız Alperen Şengün 6'ıncı sırada

Sputnik Türkiye

Alperen Şengün, NBA All-Star maçında taraftar oylamasında şu an 6'ıncı sıralamada bulunuyor. Oylama 20 Ocak'a kadar devam edecek. 17.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-17T13:13+0300

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spor

nba all-star

nba

houston rockets

alperen şengün

oylama

basketbol

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Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) 16 Şubat’ta oynanacak 2024-2025 sezonu All-Star maçında forma giyecek oyuncular için yapılan taraftar oylamasında son güncellemeler açıklandı.NBA’in resmi internet sitesinde paylaşılan sonuçlara göre, Doğu Konferansı’nda Milwaukee Bucks yıldızı Giannis Antetokounmpo 3 milyon 489 bin 956 oyla zirvede yer alırken, Batı Konferansı’nda Denver Nuggets’ın Sırp yıldızı Nikola Jokic 2 milyon 924 bin 436 oyla ilk sıraya yerleşti.Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün ise Batı Konferansı’nda All-Star ilk 5’i için yarışan 10 forvet arasında 764 bin 521 oy alarak 6. sıradaki yerini korumayı başardı.NBA All-Star oyuncularını belirlemede taraftar oylarının yüzde 50 etkisi bulunurken, NBA oyuncuları ve medya panelinin oyları ise yüzde 25’er oranında değerlendiriliyor.NBA All-Star oylaması, ligin internet sitesi üzerinden 20 Ocak’a kadar devam edecek. All-Star maçının ilk 5 oyuncuları 23 Ocak Perşembe günü, yedek oyuncular ise 30 Ocak Perşembe günü açıklanacak.

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nba all-star, nba, houston rockets, alperen şengün, oylama, basketbol