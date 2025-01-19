Afrika'nın en kalabalık ülkesi resmen BRICS'te
© Fotoğraf : Kola SulaimonЛюди посещают украшенную рождественскую деревню во время ярмарки рождественских огней в Абудже, Нигерия
© Fotoğraf : Kola Sulaimon
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Ekim ayında Rusya'da düzenlenen zirvede, işbirliği yapmak isteyen başkentleri 'ortak ülke' statüsüyle gruba davet etme kararı alan BRICS, Afrika'nın önemli bir aktörünü saflarına katarak coğrafyasını genişletti.
Afrika'nın nüfus bakımından en büyük ülkesi konumundaki Nijerya, BRICS tarafından yapılan 'ortak ülke' statüsüyle katılım davetini kabul ederek gruba resmen dahil oldu.
Nijerya Dışişleri Bakanlığı Sözcü Vekili Kimiebi Imomotimi Ebienfa, Abuja'nın BRICS'e 'ortak ülke' statüsünde katılım davetini kabul ettiğini duyurdu.
Nijerya'nın BRICS'in bir parçası olarak uluslararası işbirliğini teşvik etme ve ekonomik fırsatlardan yararlanma hedeflerine daha da yaklaşacağını anlatan Ebienfa, BRICS'in Nijerya için üye ülkelerle ticaret, yatırım ve sosyo-ekonomik işbirliğini geliştirme açısından eşsiz bir platform sunduğunu vurguladı.
Ebienfa, Nijerya'nın kapsayıcı büyüme, bölgesel entegrasyon ve stratejik özerklik anlayışı doğrultusunda, BRICS grubuyla ortaklığın adil ve eşitlikçi bir küresel ekonomik düzenin şekillendirilmesine aktif katılım yönündeki ulusal hedefleriyle de uyumlu olduğunun altını çizdi.
Nijerya Dışişleri Bakanlığı Sözcü Vekili Kimiebi Imomotimi Ebienfa, Abuja'nın BRICS'e 'ortak ülke' statüsünde katılım davetini kabul ettiğini duyurdu.
Nijerya'nın BRICS'in bir parçası olarak uluslararası işbirliğini teşvik etme ve ekonomik fırsatlardan yararlanma hedeflerine daha da yaklaşacağını anlatan Ebienfa, BRICS'in Nijerya için üye ülkelerle ticaret, yatırım ve sosyo-ekonomik işbirliğini geliştirme açısından eşsiz bir platform sunduğunu vurguladı.
Ebienfa, Nijerya'nın kapsayıcı büyüme, bölgesel entegrasyon ve stratejik özerklik anlayışı doğrultusunda, BRICS grubuyla ortaklığın adil ve eşitlikçi bir küresel ekonomik düzenin şekillendirilmesine aktif katılım yönündeki ulusal hedefleriyle de uyumlu olduğunun altını çizdi.
BRICS nedir?
2006 yılında Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin tarafından kurulan topluluk, ülkeler arasında ekonomik işbirliğini amaçlıyor.
Gruba 2010’da Güney Afrika da eklendi ve Güney Afrika'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2023 BRICS Zirvesi’nde üye ülkelerin liderleri genişleme kararı aldı. Mısır, Etiyopya, İran, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri de 1 Ocak 2024'te BRICS’e katıldı.
Gruba 2010’da Güney Afrika da eklendi ve Güney Afrika'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2023 BRICS Zirvesi’nde üye ülkelerin liderleri genişleme kararı aldı. Mısır, Etiyopya, İran, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri de 1 Ocak 2024'te BRICS’e katıldı.
Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 45'i BRICS'te
BRICS ülkeleri, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 45’ini kapsıyor. Gelişen dünyanın beş büyük ülkesi Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’nın baş harfleriyle oluşan BRICS, Batı'nın tek taraflı ekonomik işbirliğine alternatif olarak ortaya çıkan ve üye ülkeler arasında hem ekonomik hem de kültürel işbirliğini amaçlayan bir organizasyon.
'BRIC' terimi ilk kez 2001 yılında ABD'li yatırım bankası olan Goldman Sachs yönetim kurulu başkanı Jim O’Neill tarafından hazırlanan ‘Building Better Global Economic BRICs’ raporunda kullanılmıştı.
'BRIC' terimi ilk kez 2001 yılında ABD'li yatırım bankası olan Goldman Sachs yönetim kurulu başkanı Jim O’Neill tarafından hazırlanan ‘Building Better Global Economic BRICs’ raporunda kullanılmıştı.