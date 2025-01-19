https://anlatilaninotesi.com.tr/20250119/kuzey-kibrista-asgari-ucret-37-bin-818-tl-oldu-1092835764.html

Kuzey Kıbrıs'ta asgari ücret 37 bin 818 TL oldu

Kuzey Kıbrıs'ta asgari ücret 37 bin 818 TL oldu

Sputnik Türkiye

Kuzey Kıbrıs'ta, 2025 yılının ilk asgari ücreti net 37 bin 818 TL olarak belirlendi. 2024 yılının Eylül ayında belirlenen 35 bin 188 TL'lik asgari ücrete... 19.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-19T14:09+0300

2025-01-19T14:09+0300

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Kıbrıs'ta asgari ücretin belirlenmesi sürecinde, karar oy çokluğuyla kabul edildi. 2024 yılı Eylül ayında asgari ücretin 35 bin 188 TL olarak belirlendiği Kuzey Kıbrıs'ta çalışanların maaşlarına yüzde 7.5 zam yapılarak asgari ücret net 37 bin 818 TL olarak duyuruldu. Karar oy çokluğuyla kabul edilirken işçi temsilcileri bu karara 'hayır' oyu verdi. Asgari ücretin brüt tutarı ise 43 bin 469 TL oldu.Yeni asgari ücretin saatlik, günlük ve haftalık dağılımı şu şekilde açıklandı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/kuzey-kibrista-asgari-ucret-35-bin-tl-oldu-1088354956.html

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