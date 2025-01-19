https://anlatilaninotesi.com.tr/20250119/koleksiyoner-ve-yazar-haluk-perk-hayatini-kaybetti-1092844575.html
Koleksiyoner ve yazar Haluk Perk hayatını kaybetti
Koleksiyoner ve yazar Haluk Perk hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Koleksiyoner, müzeci aynı zamanda avukat ve yazar Haluk Perk 66 yaşında İstanbul'da hayatını kaybetti. 19.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-19T22:17+0300
2025-01-19T22:17+0300
2025-01-19T22:18+0300
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Kültür varlıklarını korumaya ve bilim dünyasına verdiği katkılarla tanınan avukat, koleksiyoner, müzeci ve yazar Haluk Perk yaşamını yitirdi.Perk'in cenazesi pazartesi günü ikindi namazını müteakiben Büyükçekmece'den kaldırılacak.Haluk Perk kimdir?1958'de İstanbul'da dünyaya gelen Haluk Perk, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Akademik çalışmalarının ve avukatlık mesleğinin yanı sıra kültürel mirasın korunması adına çok sayıda projede gönüllü çalıştı. 1995'te koleksiyonerlik serüvenine başlayan Perk, 1999'da Arkeolojik Eser Koleksiyoncuları Derneğini kurdu ve başkanlık görevini yürüttü.Perk, 2002'de Haluk Perk Müzesi'ni hayata geçirdi. Ayrıca Haluk Perk Araştırma Merkezi ve Haluk Perk Vakfını kurdu.Haluk Perk'in yayımlanan 48 eseri bulunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250119/abdli-restorandan-turklere-irkcilik-kazikli-voyvoda-yemegi-tepki-cekti-1092844270.html
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haluk perk, istanbul, yazar, avukat
haluk perk, istanbul, yazar, avukat
Koleksiyoner ve yazar Haluk Perk hayatını kaybetti
22:17 19.01.2025 (güncellendi: 22:18 19.01.2025)
Koleksiyoner, müzeci aynı zamanda avukat ve yazar Haluk Perk 66 yaşında İstanbul'da hayatını kaybetti.
Kültür varlıklarını korumaya ve bilim dünyasına verdiği katkılarla tanınan avukat, koleksiyoner, müzeci ve yazar Haluk Perk yaşamını yitirdi.
Perk'in cenazesi pazartesi günü ikindi namazını müteakiben Büyükçekmece'den kaldırılacak.
1958'de İstanbul'da dünyaya gelen Haluk Perk, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Akademik çalışmalarının ve avukatlık mesleğinin yanı sıra kültürel mirasın korunması adına çok sayıda projede gönüllü çalıştı.
1995'te koleksiyonerlik serüvenine başlayan Perk, 1999'da Arkeolojik Eser Koleksiyoncuları Derneğini kurdu ve başkanlık görevini yürüttü.
Perk, 2002'de Haluk Perk Müzesi'ni hayata geçirdi. Ayrıca Haluk Perk Araştırma Merkezi ve Haluk Perk Vakfını kurdu.
Haluk Perk'in yayımlanan 48 eseri bulunuyor.