https://anlatilaninotesi.com.tr/20250119/koleksiyoner-ve-yazar-haluk-perk-hayatini-kaybetti-1092844575.html

Koleksiyoner ve yazar Haluk Perk hayatını kaybetti

Koleksiyoner ve yazar Haluk Perk hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Koleksiyoner, müzeci aynı zamanda avukat ve yazar Haluk Perk 66 yaşında İstanbul'da hayatını kaybetti. 19.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-19T22:17+0300

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türkiye

haluk perk

istanbul

yazar

avukat

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Kültür varlıklarını korumaya ve bilim dünyasına verdiği katkılarla tanınan avukat, koleksiyoner, müzeci ve yazar Haluk Perk yaşamını yitirdi.Perk'in cenazesi pazartesi günü ikindi namazını müteakiben Büyükçekmece'den kaldırılacak.Haluk Perk kimdir?1958'de İstanbul'da dünyaya gelen Haluk Perk, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Akademik çalışmalarının ve avukatlık mesleğinin yanı sıra kültürel mirasın korunması adına çok sayıda projede gönüllü çalıştı. 1995'te koleksiyonerlik serüvenine başlayan Perk, 1999'da Arkeolojik Eser Koleksiyoncuları Derneğini kurdu ve başkanlık görevini yürüttü.Perk, 2002'de Haluk Perk Müzesi'ni hayata geçirdi. Ayrıca Haluk Perk Araştırma Merkezi ve Haluk Perk Vakfını kurdu.Haluk Perk'in yayımlanan 48 eseri bulunuyor.

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haluk perk, istanbul, yazar, avukat