https://anlatilaninotesi.com.tr/20250119/abdli-restorandan-turklere-irkcilik-kazikli-voyvoda-yemegi-tepki-cekti-1092844270.html
ABD'li restorandan Türklere ırkçılık: 'Kazıklı Voyvoda' yemeği tepki çekti
ABD'li restorandan Türklere ırkçılık: 'Kazıklı Voyvoda' yemeği tepki çekti
Sputnik Türkiye
Amerika Birleşik Devletleri'nde Türk turiste yapılan hareket büyük tepki topladı. Restoranda yemek yiyen Türk turist, işletme sahibi tarafından, Vlad’ın... 19.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-19T21:51+0300
2025-01-19T21:51+0300
2025-01-19T21:51+0300
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ABD'de Türk turiste, Osmanlı askerlerini temsilen kazığa oturtulmuş figürlerin sunulması tepki çekti.Amerika Birleşik Devletleri'nin Connecticut Eyaleti'nde bulunan Transilvania Restaurant and Bar adlı işletmeye giden Türk turist ırkçılığa uğradı. İşletme sahibi tarafından Kazıklı Voyvoda lakabıyla tanınan Vlad’ın kazıklara oturttuğu Osmanlı askerlerini temsilen kazığa oturtulmuş yemekle karşılaşan Türk turist sosyal medyada gündem oldu. İşletme sahibi olay sonrası sosyal medya hesabından videoyu kaldırırken herkesten özür dilediğini açıkladı. Ölüm tehditleri aldığını açıklayan genç kadın polisten koruma talep ettiğini belirtti. İşletme sahibi kadın ''Şakalarımın ne gibi bir etkisi olabileceğini fark etmemiştim. Bundan sonra yemek dışında hiçbir şeyle ilgili video paylaşmayacağım ve paylaşımlarımda çok dikkatli olacağım! Ayrıca size kulak vereceğim ve yerel polis şikayeti yapacağım çünkü şu an kendimi güvende hissetmiyorum ve gelen ölüm tehditleri hâlâ gelen kutuma akmaya devam ediyor!'' açıklamasında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241116/kaliforniyadan-tarihi-adim-30dan-fazla-yerin-irkci-terim-iceren-isimleri-haritadan-siliniyor-1090469507.html
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romanya, türk, kazık, yağlı kazık, osmanlı, osmanlı hanedanı, osmanlı devleti, osmanlı imparatorluğu, osmanlı dönemi, osmanlı padişahı, osmanlı imparatorluğu
ABD'li restorandan Türklere ırkçılık: 'Kazıklı Voyvoda' yemeği tepki çekti
Amerika Birleşik Devletleri'nde Türk turiste yapılan hareket büyük tepki topladı. Restoranda yemek yiyen Türk turist, işletme sahibi tarafından, Vlad’ın kazıklara oturttuğu Osmanlı askerlerini temsilen kazığa oturtulmuş figürlerle karşılandı. Sosyal medyada tepki çeken işletme görüntüleri kaldırırken ölüm tehditleri aldığını duyurdu.
ABD'de Türk turiste, Osmanlı askerlerini temsilen kazığa oturtulmuş figürlerin sunulması tepki çekti.
Amerika Birleşik Devletleri'nin Connecticut Eyaleti'nde bulunan Transilvania Restaurant and Bar adlı işletmeye giden Türk turist ırkçılığa uğradı. İşletme sahibi tarafından Kazıklı Voyvoda lakabıyla tanınan Vlad’ın kazıklara oturttuğu Osmanlı askerlerini temsilen kazığa oturtulmuş yemekle karşılaşan Türk turist sosyal medyada gündem oldu.
İşletme sahibi olay sonrası sosyal medya hesabından videoyu kaldırırken herkesten özür dilediğini açıkladı. Ölüm tehditleri aldığını açıklayan genç kadın polisten koruma talep ettiğini belirtti.
İşletme sahibi kadın ''Şakalarımın ne gibi bir etkisi olabileceğini fark etmemiştim. Bundan sonra yemek dışında hiçbir şeyle ilgili video paylaşmayacağım ve paylaşımlarımda çok dikkatli olacağım! Ayrıca size kulak vereceğim ve yerel polis şikayeti yapacağım çünkü şu an kendimi güvende hissetmiyorum ve gelen ölüm tehditleri hâlâ gelen kutuma akmaya devam ediyor!'' açıklamasında bulundu.