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Berber fiyatlarına zam geldi: Saç sakal fiyatı şaşırttı
Berber fiyatlarına zam geldi: Saç sakal fiyatı şaşırttı
Sputnik Türkiye
2025 yılıyla birlikte Adana'da berber fiyatları artış gösterdi. Yeni tarifeye göre, 1. sınıf semtlerde saç ve sakal kesimi ücreti 700 TL'ye, 2. sınıf semtlerde... 07.01.2025, Sputnik Türkiye
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2025 yılı itibarıyla Adana'da berber fiyatları artarak 1. sınıf semtlerde 700 TL, 2. sınıf semtlerde ise 450 TL olarak belirlendi.2025 yılıyla birlikte birçok sektörde zamların duyurulmasının ardından, Adana'da da berber fiyatlarında artış yaşandı. Açıklanan yeni tarifeye göre, 1. sınıf semtlerdeki berberlerde saç ve sakal kesimi ücreti 700 TL olarak belirlendi. Diğer yandan, mahalle arası 2. sınıf berberlerde ise bu ücret 450 TL olarak uygulanacak. Artan maliyetler ve enflasyon nedeniyle berber esnafı, bu fiyat artışını kaçınılmaz bir düzenleme olarak savundu.2025 yılı Adana berber fiyatları:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/akaryakit-fiyatlarina-zam-geldi-benzin-motorin-ve-lpg-ne-kadar-1092405529.html
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berber, zam, ara zam, saç, saç ekimi, saç tıraşı, sakal, sakal bırakmak, kuaför, adana, adana valiliği, adana büyükşehir belediyesi
berber, zam, ara zam, saç, saç ekimi, saç tıraşı, sakal, sakal bırakmak, kuaför, adana, adana valiliği, adana büyükşehir belediyesi

Berber fiyatlarına zam geldi: Saç sakal fiyatı şaşırttı

20:35 07.01.2025 (güncellendi: 20:38 07.01.2025)
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Diyarbakır - berber - koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2025
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2025 yılıyla birlikte Adana'da berber fiyatları artış gösterdi. Yeni tarifeye göre, 1. sınıf semtlerde saç ve sakal kesimi ücreti 700 TL'ye, 2. sınıf semtlerde ise 450 TL'ye yükseldi. Fiyatlardaki artış tepki alırken, berber esnafı artan maliyetleri gerekçe gösterdi. Yeni tarifeler bugünden itibaren geçerli olmaya başladı.
2025 yılı itibarıyla Adana'da berber fiyatları artarak 1. sınıf semtlerde 700 TL, 2. sınıf semtlerde ise 450 TL olarak belirlendi.
2025 yılıyla birlikte birçok sektörde zamların duyurulmasının ardından, Adana'da da berber fiyatlarında artış yaşandı. Açıklanan yeni tarifeye göre, 1. sınıf semtlerdeki berberlerde saç ve sakal kesimi ücreti 700 TL olarak belirlendi. Diğer yandan, mahalle arası 2. sınıf berberlerde ise bu ücret 450 TL olarak uygulanacak. Artan maliyetler ve enflasyon nedeniyle berber esnafı, bu fiyat artışını kaçınılmaz bir düzenleme olarak savundu.

2025 yılı Adana berber fiyatları:

Saç sakal: 700 TL
Yalnız saç: 400 TL
Yalnız sakal: 300 TL
Şekil sakal traşı: 350 TL
Çocuk traşı 07 yaş altı: 250 TL
Sir ağda: 200 TL
Cilt bakımı: 450 TL
Saç yıkama, kurutma: 250 TL
Yüz maskesi: 250 TL
Damat traşı: 3 bin TL
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