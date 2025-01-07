https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/berber-fiyatlarina-zam-geldi-sac-sakal-fiyati-sasirtti-1092437205.html

Berber fiyatlarına zam geldi: Saç sakal fiyatı şaşırttı

Berber fiyatlarına zam geldi: Saç sakal fiyatı şaşırttı

Sputnik Türkiye

2025 yılıyla birlikte Adana'da berber fiyatları artış gösterdi. Yeni tarifeye göre, 1. sınıf semtlerde saç ve sakal kesimi ücreti 700 TL'ye, 2. sınıf semtlerde... 07.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-07T20:35+0300

2025-01-07T20:35+0300

2025-01-07T20:38+0300

türkiye

berber

zam

ara zam

saç

saç ekimi

saç tıraşı

sakal

sakal bırakmak

kuaför

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104201/60/1042016099_0:162:2000:1287_1920x0_80_0_0_07a69b51905d2af64afb8f6320971065.jpg

2025 yılı itibarıyla Adana'da berber fiyatları artarak 1. sınıf semtlerde 700 TL, 2. sınıf semtlerde ise 450 TL olarak belirlendi.2025 yılıyla birlikte birçok sektörde zamların duyurulmasının ardından, Adana'da da berber fiyatlarında artış yaşandı. Açıklanan yeni tarifeye göre, 1. sınıf semtlerdeki berberlerde saç ve sakal kesimi ücreti 700 TL olarak belirlendi. Diğer yandan, mahalle arası 2. sınıf berberlerde ise bu ücret 450 TL olarak uygulanacak. Artan maliyetler ve enflasyon nedeniyle berber esnafı, bu fiyat artışını kaçınılmaz bir düzenleme olarak savundu.2025 yılı Adana berber fiyatları:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/akaryakit-fiyatlarina-zam-geldi-benzin-motorin-ve-lpg-ne-kadar-1092405529.html

türkiye

adana

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

berber, zam, ara zam, saç, saç ekimi, saç tıraşı, sakal, sakal bırakmak, kuaför, adana, adana valiliği, adana büyükşehir belediyesi