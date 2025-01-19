https://anlatilaninotesi.com.tr/20250119/istanbul-trafiginin-dunyanin-en-yogun-fakat-turkiyenin-en-guvenli-trafigi-oldugu-ortaya-cikti--1092832431.html

İstanbul trafiğinin dünyanın en yoğun fakat Türkiye'nin en güvenli trafiği olduğu ortaya çıktı

İstanbul trafiğinin dünyanın en yoğun fakat Türkiye'nin en güvenli trafiği olduğu ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

Yılda 105 saatini trafikte geçiren İstanbullular, düşük kaza ve can kaybı oranlarıyla Türkiye’nin en güvenli trafiğine sahip ilinde yaşıyor. 19.01.2025, Sputnik Türkiye

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2025-01-19T10:55+0300

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Yaklaşık 5,5 milyon aracın kayıtlı olduğu mega kent İstanbul, trafik yoğunluğunda dünya sıralamasında zirvede yer alıyor. ABD merkezli veri şirketi Inrix'in 2024 Küresel Trafik Puan Kartı’na göre, İstanbul'da yaşayan bir kişi yılda 105 saatini sıkışık trafikte geçiriyor. Ancak, yaralanmalı ve ölümlü trafik kazaları açısından bakıldığında, İstanbul Türkiye'nin en güvenli trafiğine sahip ili olarak öne çıkıyor.Türkiye genelinde, 2012-2023 yılları arasında yıllık ortalama 1 milyon 209 bin trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda her yıl:Yaralanma oranları, ülke nüfusunun yüzde 4'üne denk geliyor. Trafik kazalarının yoğunluğu ve etkisi, iller arasında önemli ölçüde farklılık gösteriyor.İstanbul neden güvenli?İstanbul, nüfusuna ve araç sayısına oranla düşük kaza ve can kaybı oranlarıyla en güvenli il olarak öne çıkıyor. İstanbul'daki trafik kazalarında ölümler ve yaralanmalar, nüfus, araç ve özel otomobil sayısına göre Türkiye ortalamasının altında. Buna göre, En güvenli 10 il: İstanbul, Zonguldak, Ankara, Bursa, Gaziantep, Muş, Trabzon, İzmir, Tekirdağ ve Karaman.En güvensiz 10 il: Bingöl, Tunceli, Bitlis, Gümüşhane, Şırnak, Hakkari, Burdur, Aksaray, Çankırı ve Siirt.Neye göre belirleniyor?Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi’nden Dr. Umut Aydın'ın yayımlanan makalesine göre, iller arasındaki risk faktörleri şu kriterlerle değerlendiriliyor:Bu parametreler ışığında, İstanbul’un trafik güvenliği açısından liderliği, gelişmiş altyapısı, yüksek trafik bilinci ve yoğun denetimlerle ilişkilendiriliyor. Buna karşın, Bingöl gibi illerde, sınırlı altyapı ve düşük denetim oranları trafik kazalarının daha ağır sonuçlar doğurmasına neden oluyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250119/1-haftada-3-milyon-arac-denetimden-gecti-475-bin-kisiye-islem-yapildi-1092830781.html

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istanbul, türkiye, trafik, trafik kazası, trafik kontrolü, trafik ihlali, izmir, kaza, zincirleme kaza