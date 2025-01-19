İstanbul trafiğinin dünyanın en yoğun fakat Türkiye'nin en güvenli trafiği olduğu ortaya çıktı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
NATO’dan Avrupa’nın doğusunda dev tatbikat
07:20
2 dk
SESLİ HABER
Eski İngiltere Savunma Bakan Yardımcısı, çocuk istismarı şüphesiyle gözaltına alındı
08:14
1 dk
SESLİ HABER
Lavrov: ABD, TürkAkım doğalgaz boru hattını devre dışı bırakmak istiyor
08:37
1 dk
SESLİ HABER
Dolandırıcılıktan korunmanızı sağlıyor: ATM'de bu şifreleri tercih etmeyin
09:04
3 dk
ÖZEL HABER
İBB açıkladı: Toplu ulaşıma zam
09:22
3 dk
ÖZEL HABER
Bebek bezinde bile var: Pestisit nedir? Nasıl temizlenir?
09:43
4 dk
SESLİ HABER
Trump’ın mesajları sonrası Grönland Başbakanı konuştu: İşbirliğine hazırız
10:04
2 dk
SESLİ HABER
Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev rejimi, TürkAkım’a saldırmaya çalıştı
10:21
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Ayasofya'nın yer altındaki sırları aydınlanıyor
11:10
4 dk
SESLİ HABER
Lavrov : 'Rusya, Ortadoğu'dan çıkmayacak'
11:23
7 dk
SESLİ HABER
Bu baharat sağlıklı yaşamın 'gizli kahramanı'
11:42
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
ÖZEL HABER
Tarih verildi: Bu kişiler daha fazla fatura ödeyecek
12:24
4 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:39
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
6 dk
ÖZEL HABER
Menzil cemaatinin en büyük korkusu ortaya çıktı
13:10
29 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
6 dk
ÖZEL HABER
Gazeteci Karan: ‘Ukrayna’nın TürkAkım saldırısı ekonomik terörizmdir’
14:12
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
SESLİ HABER
Beyaz yakalılardan 4 kat fazla kazanıyorlar: Mesleği yapabilmek için bunları gözden çıkarmak gerek
16:09
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
ÖZEL HABER
Menajerlik sektöründe tekelleşme iddiaları: Yüksek rantın arkasında ne var?
17:10
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
7 dk
SESLİ HABER
Trump’ın mesajları sonrası Grönland Başbakanı konuştu: İşbirliğine hazırız
09:18
2 dk
ÖZEL HABER
İBB açıkladı: Toplu ulaşıma zam
10:33
3 dk
SESLİ HABER
Beyaz yakalılardan 4 kat fazla kazanıyorlar: Mesleği yapabilmek için bunları gözden çıkarmak gerek
10:49
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
TARİHTE BUGÜN
Hrant’tan Fırat’a: ‘Ruh halimin güvercin tedirginliği’
11:10
14 dk
SESLİ HABER
Dolandırıcılıktan korunmanızı sağlıyor: ATM'de bu şifreleri tercih etmeyin
11:34
3 dk
SESLİ HABER
Trump’ın mesajları sonrası Grönland Başbakanı konuştu: İşbirliğine hazırız
11:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
ÖZEL HABER
Bebek bezinde bile var: Pestisit nedir? Nasıl temizlenir?
12:10
4 dk
ÖZEL HABER
Gazeteci Karan: ‘Ukrayna’nın TürkAkım saldırısı ekonomik terörizmdir’
12:20
4 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:36
7 dk
SESLİ HABER
Lavrov: ABD, TürkAkım doğalgaz boru hattını devre dışı bırakmak istiyor
12:54
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
SESLİ HABER
Lavrov : 'Rusya, Ortadoğu'dan çıkmayacak'
13:10
7 dk
SESLİ HABER
Bu baharat sağlıklı yaşamın 'gizli kahramanı'
13:29
3 dk
SESLİ HABER
Eski İngiltere Savunma Bakan Yardımcısı, çocuk istismarı şüphesiyle gözaltına alındı
13:41
1 dk
ÖZEL HABER
Tarih verildi: Bu kişiler daha fazla fatura ödeyecek
13:51
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
SESLİ HABER
NATO’dan Avrupa’nın doğusunda dev tatbikat
14:10
2 dk
ÖZEL HABER
Menzil cemaatinin en büyük korkusu ortaya çıktı
14:23
29 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
17:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev rejimi, TürkAkım’a saldırmaya çalıştı
18:10
2 dk
SESLİ HABER
Ayasofya'nın yer altındaki sırları aydınlanıyor
18:19
4 dk
TARİHTE BUGÜN
Hrant’tan Fırat’a: ‘Ruh halimin güvercin tedirginliği’
18:46
14 dk
ÖZEL HABER
Menajerlik sektöründe tekelleşme iddiaları: Yüksek rantın arkasında ne var?
19:06
6 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250119/istanbul-trafiginin-dunyanin-en-yogun-fakat-turkiyenin-en-guvenli-trafigi-oldugu-ortaya-cikti--1092832431.html
İstanbul trafiğinin dünyanın en yoğun fakat Türkiye'nin en güvenli trafiği olduğu ortaya çıktı
İstanbul trafiğinin dünyanın en yoğun fakat Türkiye'nin en güvenli trafiği olduğu ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Yılda 105 saatini trafikte geçiren İstanbullular, düşük kaza ve can kaybı oranlarıyla Türkiye’nin en güvenli trafiğine sahip ilinde yaşıyor. 19.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-19T10:53+0300
2025-01-19T10:55+0300
türkiye
istanbul
türkiye
trafik
trafik kazası
trafik kontrolü
trafik ihlali
izmir
kaza
zincirleme kaza
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/1b/1092113210_0:94:1000:657_1920x0_80_0_0_d02799cb50e2bf6db6f7808c754c2314.jpg
Yaklaşık 5,5 milyon aracın kayıtlı olduğu mega kent İstanbul, trafik yoğunluğunda dünya sıralamasında zirvede yer alıyor. ABD merkezli veri şirketi Inrix'in 2024 Küresel Trafik Puan Kartı’na göre, İstanbul'da yaşayan bir kişi yılda 105 saatini sıkışık trafikte geçiriyor. Ancak, yaralanmalı ve ölümlü trafik kazaları açısından bakıldığında, İstanbul Türkiye'nin en güvenli trafiğine sahip ili olarak öne çıkıyor.Türkiye genelinde, 2012-2023 yılları arasında yıllık ortalama 1 milyon 209 bin trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda her yıl:Yaralanma oranları, ülke nüfusunun yüzde 4'üne denk geliyor. Trafik kazalarının yoğunluğu ve etkisi, iller arasında önemli ölçüde farklılık gösteriyor.İstanbul neden güvenli?İstanbul, nüfusuna ve araç sayısına oranla düşük kaza ve can kaybı oranlarıyla en güvenli il olarak öne çıkıyor. İstanbul'daki trafik kazalarında ölümler ve yaralanmalar, nüfus, araç ve özel otomobil sayısına göre Türkiye ortalamasının altında. Buna göre, En güvenli 10 il: İstanbul, Zonguldak, Ankara, Bursa, Gaziantep, Muş, Trabzon, İzmir, Tekirdağ ve Karaman.En güvensiz 10 il: Bingöl, Tunceli, Bitlis, Gümüşhane, Şırnak, Hakkari, Burdur, Aksaray, Çankırı ve Siirt.Neye göre belirleniyor?Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi’nden Dr. Umut Aydın'ın yayımlanan makalesine göre, iller arasındaki risk faktörleri şu kriterlerle değerlendiriliyor:Bu parametreler ışığında, İstanbul’un trafik güvenliği açısından liderliği, gelişmiş altyapısı, yüksek trafik bilinci ve yoğun denetimlerle ilişkilendiriliyor. Buna karşın, Bingöl gibi illerde, sınırlı altyapı ve düşük denetim oranları trafik kazalarının daha ağır sonuçlar doğurmasına neden oluyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250119/1-haftada-3-milyon-arac-denetimden-gecti-475-bin-kisiye-islem-yapildi-1092830781.html
türkiye
istanbul
izmir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/1b/1092113210_0:0:1000:750_1920x0_80_0_0_9f0cf6c2f1eaba09a9e749dddf7f4482.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
istanbul, türkiye, trafik, trafik kazası, trafik kontrolü, trafik ihlali, izmir, kaza, zincirleme kaza
istanbul, türkiye, trafik, trafik kazası, trafik kontrolü, trafik ihlali, izmir, kaza, zincirleme kaza

İstanbul trafiğinin dünyanın en yoğun fakat Türkiye'nin en güvenli trafiği olduğu ortaya çıktı

10:53 19.01.2025 (güncellendi: 10:55 19.01.2025)
trafik
trafik - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2025
Abone ol
Yılda 105 saatini trafikte geçiren İstanbullular, düşük kaza ve can kaybı oranlarıyla Türkiye’nin en güvenli trafiğine sahip ilinde yaşıyor.
Yaklaşık 5,5 milyon aracın kayıtlı olduğu mega kent İstanbul, trafik yoğunluğunda dünya sıralamasında zirvede yer alıyor. ABD merkezli veri şirketi Inrix'in 2024 Küresel Trafik Puan Kartı’na göre, İstanbul'da yaşayan bir kişi yılda 105 saatini sıkışık trafikte geçiriyor. Ancak, yaralanmalı ve ölümlü trafik kazaları açısından bakıldığında, İstanbul Türkiye'nin en güvenli trafiğine sahip ili olarak öne çıkıyor.
Türkiye genelinde, 2012-2023 yılları arasında yıllık ortalama 1 milyon 209 bin trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda her yıl:
5 bin 614 kişi hayatını kaybetti,
3 milyon 467 bin kişi yaralandı.
Yaralanma oranları, ülke nüfusunun yüzde 4'üne denk geliyor. Trafik kazalarının yoğunluğu ve etkisi, iller arasında önemli ölçüde farklılık gösteriyor.

İstanbul neden güvenli?

İstanbul, nüfusuna ve araç sayısına oranla düşük kaza ve can kaybı oranlarıyla en güvenli il olarak öne çıkıyor. İstanbul'daki trafik kazalarında ölümler ve yaralanmalar, nüfus, araç ve özel otomobil sayısına göre Türkiye ortalamasının altında. Buna göre,
En güvenli 10 il: İstanbul, Zonguldak, Ankara, Bursa, Gaziantep, Muş, Trabzon, İzmir, Tekirdağ ve Karaman.
En güvensiz 10 il: Bingöl, Tunceli, Bitlis, Gümüşhane, Şırnak, Hakkari, Burdur, Aksaray, Çankırı ve Siirt.

Neye göre belirleniyor?

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi’nden Dr. Umut Aydın'ın yayımlanan makalesine göre, iller arasındaki risk faktörleri şu kriterlerle değerlendiriliyor:
Trafik kazası sayısı,
Can kaybı ve yaralanma oranları,
1 milyon nüfus başına düşen kaza, can kaybı ve yaralanma oranları,
1 milyon araç ve otomobil başına düşen kazalarda can kaybı ve yaralanma oranları.
Bu parametreler ışığında, İstanbul’un trafik güvenliği açısından liderliği, gelişmiş altyapısı, yüksek trafik bilinci ve yoğun denetimlerle ilişkilendiriliyor. Buna karşın, Bingöl gibi illerde, sınırlı altyapı ve düşük denetim oranları trafik kazalarının daha ağır sonuçlar doğurmasına neden oluyor.
Trafik polisi - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2025
TÜRKİYE
1 haftada 3 milyon araç denetimden geçti: 475 bin kişiye işlem yapıldı
09:14
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала