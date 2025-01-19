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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250119/israilde-ben-gvir-ve-yahudi-gucu-partisinin-diger-bakanlarinin-istifa-etti-1092833310.html
Ateşkes sonrası İsrail'de Ben-Gvir ve Yahudi Gücü Partisi'nin diğer bakanları istifa etti
Ateşkes sonrası İsrail'de Ben-Gvir ve Yahudi Gücü Partisi'nin diğer bakanları istifa etti
Sputnik Türkiye
Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve liderliğini yaptığı Yahudi Gücü Partisi'nin bakanlarının, kabinedeki görevlerinden istifa ettikleri duyuruldu 19.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-19T11:31+0300
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israil- filistin çatışması
itamar ben-gvir
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israil
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ateşkes anlaşması
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Yahudi Gücü Partisi, açıklamada, partinin lideri Ben Gvir'in Ulusal Güvenlik Bakanlığı, Yitzchak Wasserlauf'un Necef ve Galile Kalkınma Bakanlığı, Amichai Eliyahu'nun da Miras Bakanlığı'ndan istifa ettiği belirtildi.Ben-Gvir, istifa edeceğini bildirmiştiBen-Gvir, anlaşmanın uygulanmaya başlanmasıyla Yahudi Gücü Partisi'nin kabinede görevli diğer bakanlarıyla birlikte istifa edeceğini açıklamıştı. İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada ise Ben-Gvir'e koalisyonda kalması için vaatlerde bulunulduğu iddiasının "tamamen yalan olduğu" belirtilmişti. Ben-Gvir'in liderliğini yaptığı Yahudi Gücü Partisi'nin 6 milletvekili bulunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250119/israil-gazzenin-refah-kentinden-cekilmeye-basladi-1092829514.html
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itamar ben-gvir, gazze, israil, ateşkes, ateşkes anlaşması
itamar ben-gvir, gazze, israil, ateşkes, ateşkes anlaşması

Ateşkes sonrası İsrail'de Ben-Gvir ve Yahudi Gücü Partisi'nin diğer bakanları istifa etti

11:31 19.01.2025 (güncellendi: 11:35 19.01.2025)
© İHA / JERİES BASSİER-İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, işgal altındaki Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Ben-Gvir, 5 yıl sonra Mescid-i Aksa'ya giren görevdeki ilk İsrailli Bakan oldu.
İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, işgal altındaki Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Ben-Gvir, 5 yıl sonra Mescid-i Aksa'ya giren görevdeki ilk İsrailli Bakan oldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2025
© İHA / JERİES BASSİER-
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Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve liderliğini yaptığı Yahudi Gücü Partisi'nin bakanlarının, kabinedeki görevlerinden istifa ettikleri duyuruldu
Yahudi Gücü Partisi, açıklamada, partinin lideri Ben Gvir'in Ulusal Güvenlik Bakanlığı, Yitzchak Wasserlauf'un Necef ve Galile Kalkınma Bakanlığı, Amichai Eliyahu'nun da Miras Bakanlığı'ndan istifa ettiği belirtildi.

Ben-Gvir, istifa edeceğini bildirmişti

Ben-Gvir, anlaşmanın uygulanmaya başlanmasıyla Yahudi Gücü Partisi'nin kabinede görevli diğer bakanlarıyla birlikte istifa edeceğini açıklamıştı. İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada ise Ben-Gvir'e koalisyonda kalması için vaatlerde bulunulduğu iddiasının "tamamen yalan olduğu" belirtilmişti. Ben-Gvir'in liderliğini yaptığı Yahudi Gücü Partisi'nin 6 milletvekili bulunuyor.
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