https://anlatilaninotesi.com.tr/20250119/israilde-ben-gvir-ve-yahudi-gucu-partisinin-diger-bakanlarinin-istifa-etti-1092833310.html
Ateşkes sonrası İsrail'de Ben-Gvir ve Yahudi Gücü Partisi'nin diğer bakanları istifa etti
Ateşkes sonrası İsrail'de Ben-Gvir ve Yahudi Gücü Partisi'nin diğer bakanları istifa etti
Sputnik Türkiye
Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve liderliğini yaptığı Yahudi Gücü Partisi'nin bakanlarının, kabinedeki görevlerinden istifa ettikleri duyuruldu 19.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-19T11:31+0300
2025-01-19T11:31+0300
2025-01-19T11:35+0300
israil- filistin çatışması
itamar ben-gvir
gazze
israil
ateşkes
ateşkes anlaşması
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Yahudi Gücü Partisi, açıklamada, partinin lideri Ben Gvir'in Ulusal Güvenlik Bakanlığı, Yitzchak Wasserlauf'un Necef ve Galile Kalkınma Bakanlığı, Amichai Eliyahu'nun da Miras Bakanlığı'ndan istifa ettiği belirtildi.Ben-Gvir, istifa edeceğini bildirmiştiBen-Gvir, anlaşmanın uygulanmaya başlanmasıyla Yahudi Gücü Partisi'nin kabinede görevli diğer bakanlarıyla birlikte istifa edeceğini açıklamıştı. İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada ise Ben-Gvir'e koalisyonda kalması için vaatlerde bulunulduğu iddiasının "tamamen yalan olduğu" belirtilmişti. Ben-Gvir'in liderliğini yaptığı Yahudi Gücü Partisi'nin 6 milletvekili bulunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250119/israil-gazzenin-refah-kentinden-cekilmeye-basladi-1092829514.html
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itamar ben-gvir, gazze, israil, ateşkes, ateşkes anlaşması
itamar ben-gvir, gazze, israil, ateşkes, ateşkes anlaşması
Ateşkes sonrası İsrail'de Ben-Gvir ve Yahudi Gücü Partisi'nin diğer bakanları istifa etti
11:31 19.01.2025 (güncellendi: 11:35 19.01.2025)
Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve liderliğini yaptığı Yahudi Gücü Partisi'nin bakanlarının, kabinedeki görevlerinden istifa ettikleri duyuruldu
Yahudi Gücü Partisi, açıklamada, partinin lideri Ben Gvir'in Ulusal Güvenlik Bakanlığı, Yitzchak Wasserlauf'un Necef ve Galile Kalkınma Bakanlığı, Amichai Eliyahu'nun da Miras Bakanlığı'ndan istifa ettiği belirtildi.
Ben-Gvir, istifa edeceğini bildirmişti
Ben-Gvir, anlaşmanın uygulanmaya başlanmasıyla Yahudi Gücü Partisi'nin kabinede görevli diğer bakanlarıyla birlikte istifa edeceğini açıklamıştı. İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada ise Ben-Gvir'e koalisyonda kalması için vaatlerde bulunulduğu iddiasının "tamamen yalan olduğu" belirtilmişti. Ben-Gvir'in liderliğini yaptığı Yahudi Gücü Partisi'nin 6 milletvekili bulunuyor.