https://anlatilaninotesi.com.tr/20250119/israilde-ben-gvir-ve-yahudi-gucu-partisinin-diger-bakanlarinin-istifa-etti-1092833310.html

Ateşkes sonrası İsrail'de Ben-Gvir ve Yahudi Gücü Partisi'nin diğer bakanları istifa etti

Ateşkes sonrası İsrail'de Ben-Gvir ve Yahudi Gücü Partisi'nin diğer bakanları istifa etti

Sputnik Türkiye

Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve liderliğini yaptığı Yahudi Gücü Partisi'nin bakanlarının, kabinedeki görevlerinden istifa ettikleri duyuruldu 19.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-19T11:31+0300

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israil- filistin çatışması

itamar ben-gvir

gazze

israil

ateşkes

ateşkes anlaşması

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Yahudi Gücü Partisi, açıklamada, partinin lideri Ben Gvir'in Ulusal Güvenlik Bakanlığı, Yitzchak Wasserlauf'un Necef ve Galile Kalkınma Bakanlığı, Amichai Eliyahu'nun da Miras Bakanlığı'ndan istifa ettiği belirtildi.Ben-Gvir, istifa edeceğini bildirmiştiBen-Gvir, anlaşmanın uygulanmaya başlanmasıyla Yahudi Gücü Partisi'nin kabinede görevli diğer bakanlarıyla birlikte istifa edeceğini açıklamıştı. İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada ise Ben-Gvir'e koalisyonda kalması için vaatlerde bulunulduğu iddiasının "tamamen yalan olduğu" belirtilmişti. Ben-Gvir'in liderliğini yaptığı Yahudi Gücü Partisi'nin 6 milletvekili bulunuyor.

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itamar ben-gvir, gazze, israil, ateşkes, ateşkes anlaşması