https://anlatilaninotesi.com.tr/20250119/israil-hamas-ateskes-anlasmasi-kizilhac-3-rehineyi-teslim-aldi-1092840928.html
İsrail-Hamas ateşkes anlaşması: Kızılhaç 3 rehineyi teslim aldı
İsrail-Hamas ateşkes anlaşması: Kızılhaç 3 rehineyi teslim aldı
Sputnik Türkiye
Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının ardından rehine takası süreci başladı. İsrail basını, Kızılhaç 3 rehineyi aldı. rehineler Netzarim Koridoru'na... 19.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-19T17:33+0300
2025-01-19T17:33+0300
2025-01-19T17:38+0300
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İsrail-Hamas hattında 7 Ekim 2023'ten bu yana süren saldırılar bugün TSİ 12.15'te başlayan ateşkes ile son buldu. Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında İsrail-Hamas hattında rehine takası süreci başladı. Uluslararası Kızılhaç Komitesi ekibi rehineleri almak için yola çıktı. İsrail basını Kızılhaç ekibinin rehineleri aldığını yazdı. Anlaşma kapsamında Hamas 3, İsrail 90 rehineyi serbest bırakacak. Hamas, serbest bırakılacak 3 İsrailli rehinenin isimlerini Romi Gonen (24), Emily Damari (28) ve Doron Steinbrecher (31) olarak açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250119/israil-gazzenin-refah-kentinden-cekilmeye-basladi-1092829514.html
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israil, israil-filistin, israil ordusu, israil-filistin sorunu, ateşkes, ateşkes anlaşması
israil, israil-filistin, israil ordusu, israil-filistin sorunu, ateşkes, ateşkes anlaşması
İsrail-Hamas ateşkes anlaşması: Kızılhaç 3 rehineyi teslim aldı
17:33 19.01.2025 (güncellendi: 17:38 19.01.2025)
Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının ardından rehine takası süreci başladı. İsrail basını, Kızılhaç 3 rehineyi aldı. rehineler Netzarim Koridoru'na götürüldü. Hamas 3, İsrail 90 rehineyi serbest bırakacak.
İsrail-Hamas hattında 7 Ekim 2023'ten bu yana süren saldırılar bugün TSİ 12.15'te başlayan ateşkes ile son buldu.
Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında İsrail-Hamas hattında rehine takası süreci başladı. Uluslararası Kızılhaç Komitesi ekibi rehineleri almak için yola çıktı. İsrail basını Kızılhaç ekibinin rehineleri aldığını yazdı. Anlaşma kapsamında Hamas 3, İsrail 90 rehineyi serbest bırakacak. Hamas, serbest bırakılacak 3 İsrailli rehinenin isimlerini Romi Gonen (24), Emily Damari (28) ve Doron Steinbrecher (31) olarak açıkladı.