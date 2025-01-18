https://anlatilaninotesi.com.tr/20250118/israil-ulusal-guvenlik-bakani-ben-gvirden-netanyahuya-ateskes-tepkisi-yarin-istifa-edecek-1092828353.html
İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'den Netanyahu'ya ateşkes tepkisi: Yarın istifa edecek
İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'den Netanyahu'ya ateşkes tepkisi: Yarın istifa edecek
Sputnik Türkiye
Liderliğini Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir'in yaptığı Yahudi Gücü Partisi bakanları, yarın yürürlüğe girecek Gazze'de ateşkes ve esir takası... 18.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-18T21:43+0300
2025-01-18T21:43+0300
2025-01-18T21:43+0300
israil- filistin çatışması
ortadoğu
itamar ben-gvir
bezalel smotrich
israil
gazze
istifa
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Yahudi Gücü Partisi'nden yapılan açıklamada, partinin hükümette görevli üyelerinin istifa edeceği bildirildi.Açıklamada, Ben-Gvir'in yanı sıra, Necef ve Celile Kalkınma Bakanı Yitzhak Wasserlauf, Miras Bakanı Amichai Eliyahu ve komite başkanları Limor Son Har-Melech, Zvika Fogel'in de istifa edeceği kaydedildi.Ben-Gvir istifa edeceğini açıklamıştıİsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının Güvenlik Kabinesi'nde ve Bakanlar Kurulunda onaylanması ve uygulamaya başlanması halinde hükümetten ayrılacağını ancak 'dışarıdan destekleyeceklerini' duyurmuştu.Maliye Bakanı Smotrich, anlaşmaya karşı olduğunu yinelediBakan Bezalel Smotrich de anlaşmaya karşı olduğunu bir kez daha yineledi.Dini Siyonizm Partisi lideri Maliye Bakanı Smotrich, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun 'İsrail ulusal güvenliğini tehlikeye atan' bir anlaşmaya yeşil ışık yaktığını söyledi.Gazze Şeridi'nin İsrail tarafından tamamen ele geçirilmesi gerektiğini savunan Smotrich, anlaşmayı engellemek için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.Smotrich, tüm bu açıklamalarına karşın hükümetten istifasını açıklamadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250118/gazzede-ateskes-ve-esir-takasi-anlasmasinin-detaylari-ortaya-cikti-1092824025.html
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ortadoğu, itamar ben-gvir, bezalel smotrich, israil, gazze, istifa
ortadoğu, itamar ben-gvir, bezalel smotrich, israil, gazze, istifa
İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'den Netanyahu'ya ateşkes tepkisi: Yarın istifa edecek
Liderliğini Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir'in yaptığı Yahudi Gücü Partisi bakanları, yarın yürürlüğe girecek Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının ardından hükümetten istifasını sunacak.
Yahudi Gücü Partisi'nden yapılan açıklamada, partinin hükümette görevli üyelerinin istifa edeceği bildirildi.
Açıklamada, Ben-Gvir'in yanı sıra, Necef ve Celile Kalkınma Bakanı Yitzhak Wasserlauf, Miras Bakanı Amichai Eliyahu ve komite başkanları Limor Son Har-Melech, Zvika Fogel'in de istifa edeceği kaydedildi.
Ben-Gvir istifa edeceğini açıklamıştı
İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının Güvenlik Kabinesi'nde ve Bakanlar Kurulunda onaylanması ve uygulamaya başlanması halinde hükümetten ayrılacağını ancak 'dışarıdan destekleyeceklerini' duyurmuştu.
Maliye Bakanı Smotrich, anlaşmaya karşı olduğunu yineledi
Bakan Bezalel Smotrich de anlaşmaya karşı olduğunu bir kez daha yineledi.
Dini Siyonizm Partisi lideri Maliye Bakanı Smotrich, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun 'İsrail ulusal güvenliğini tehlikeye atan' bir anlaşmaya yeşil ışık yaktığını söyledi.
Gazze Şeridi'nin İsrail tarafından tamamen ele geçirilmesi gerektiğini savunan Smotrich, anlaşmayı engellemek için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.
Smotrich, tüm bu açıklamalarına karşın hükümetten istifasını açıklamadı.