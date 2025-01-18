https://anlatilaninotesi.com.tr/20250118/israil-ulusal-guvenlik-bakani-ben-gvirden-netanyahuya-ateskes-tepkisi-yarin-istifa-edecek-1092828353.html

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'den Netanyahu'ya ateşkes tepkisi: Yarın istifa edecek

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'den Netanyahu'ya ateşkes tepkisi: Yarın istifa edecek

Sputnik Türkiye

Liderliğini Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir'in yaptığı Yahudi Gücü Partisi bakanları, yarın yürürlüğe girecek Gazze'de ateşkes ve esir takası... 18.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-18T21:43+0300

2025-01-18T21:43+0300

2025-01-18T21:43+0300

israil- filistin çatışması

ortadoğu

itamar ben-gvir

bezalel smotrich

israil

gazze

istifa

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Yahudi Gücü Partisi'nden yapılan açıklamada, partinin hükümette görevli üyelerinin istifa edeceği bildirildi.Açıklamada, Ben-Gvir'in yanı sıra, Necef ve Celile Kalkınma Bakanı Yitzhak Wasserlauf, Miras Bakanı Amichai Eliyahu ve komite başkanları Limor Son Har-Melech, Zvika Fogel'in de istifa edeceği kaydedildi.Ben-Gvir istifa edeceğini açıklamıştıİsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının Güvenlik Kabinesi'nde ve Bakanlar Kurulunda onaylanması ve uygulamaya başlanması halinde hükümetten ayrılacağını ancak 'dışarıdan destekleyeceklerini' duyurmuştu.Maliye Bakanı Smotrich, anlaşmaya karşı olduğunu yinelediBakan Bezalel Smotrich de anlaşmaya karşı olduğunu bir kez daha yineledi.Dini Siyonizm Partisi lideri Maliye Bakanı Smotrich, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun 'İsrail ulusal güvenliğini tehlikeye atan' bir anlaşmaya yeşil ışık yaktığını söyledi.Gazze Şeridi'nin İsrail tarafından tamamen ele geçirilmesi gerektiğini savunan Smotrich, anlaşmayı engellemek için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.Smotrich, tüm bu açıklamalarına karşın hükümetten istifasını açıklamadı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250118/gazzede-ateskes-ve-esir-takasi-anlasmasinin-detaylari-ortaya-cikti-1092824025.html

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ortadoğu, itamar ben-gvir, bezalel smotrich, israil, gazze, istifa