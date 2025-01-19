https://anlatilaninotesi.com.tr/20250119/fenerbahcenin-listesindeki-cristian-medina-transfer-oldu-yeni-takimi-sasirtti-1092842030.html

Fenerbahçe'nin listesindeki Cristian Medina transfer oldu: Yeni takımı şaşırttı

Fenerbahçe'nin listesindeki Cristian Medina transfer oldu: Yeni takımı şaşırttı

Sputnik Türkiye

Uzun süre Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Arjantinli orta saha oyuncusu Cristian Medina, yeni takımı Estudiantes'e imza attı. Estudiantes, Boca... 19.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-19T18:54+0300

2025-01-19T18:54+0300

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Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde yer alan Arjantinli futbolcu Cristian Medina'nın yeni takımı belli oldu.Cristian Medina, Arjantin'in köklü kulüplerinden Estudiantes'e imza attı. Estudiantes Kulübü, Boca Juniors'tan 22 yaşındaki Arjantinli oyuncu ile 5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Estudiantes, transfer için Boca Juniors'a Cristian Medina'nın serbest kalma bedeli olan 15 milyon doları ödedi ve transferi resmi olarak tamamladı.Cristian Medina kimdir?22 yaşında Arjantinli orta saha oyuncusu Cristian Medina, futbola Boca Juniors altyapısında başladı. Medina, 2020 yılında profesyonel olarak Boca Juniors forması giydi. Orta saha oyuncusu olarak görev yapan Medina, Boca Juniors formasıyla toplamda 160 maça çıkıp 9 gol atıp 11 asist yaparak dikkatleri üzerine çekti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/fenerbahcenin-hedefindeki-medina-boca-juniorstan-ayrildi-yeni-adresi-herkesi-sasirtti-1092117599.html

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