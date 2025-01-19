https://anlatilaninotesi.com.tr/20250119/fenerbahcenin-listesindeki-cristian-medina-transfer-oldu-yeni-takimi-sasirtti-1092842030.html
Fenerbahçe'nin listesindeki Cristian Medina transfer oldu: Yeni takımı şaşırttı
Fenerbahçe'nin listesindeki Cristian Medina transfer oldu: Yeni takımı şaşırttı
Sputnik Türkiye
Uzun süre Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Arjantinli orta saha oyuncusu Cristian Medina, yeni takımı Estudiantes'e imza attı. Estudiantes, Boca... 19.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-19T18:54+0300
2025-01-19T18:54+0300
2025-01-19T18:54+0300
spor
fenerbahçe
futbol
futbol maçı
transfer
transfermarkt
dolar
arjantin
arjantin süper lig
arjantin pesosu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/1b/1092117257_0:2:718:406_1920x0_80_0_0_09d86783145b614db1078c43208fd8e9.jpg
Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde yer alan Arjantinli futbolcu Cristian Medina'nın yeni takımı belli oldu.Cristian Medina, Arjantin'in köklü kulüplerinden Estudiantes'e imza attı. Estudiantes Kulübü, Boca Juniors'tan 22 yaşındaki Arjantinli oyuncu ile 5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Estudiantes, transfer için Boca Juniors'a Cristian Medina'nın serbest kalma bedeli olan 15 milyon doları ödedi ve transferi resmi olarak tamamladı.Cristian Medina kimdir?22 yaşında Arjantinli orta saha oyuncusu Cristian Medina, futbola Boca Juniors altyapısında başladı. Medina, 2020 yılında profesyonel olarak Boca Juniors forması giydi. Orta saha oyuncusu olarak görev yapan Medina, Boca Juniors formasıyla toplamda 160 maça çıkıp 9 gol atıp 11 asist yaparak dikkatleri üzerine çekti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/fenerbahcenin-hedefindeki-medina-boca-juniorstan-ayrildi-yeni-adresi-herkesi-sasirtti-1092117599.html
arjantin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/1b/1092117257_54:0:665:458_1920x0_80_0_0_7909c7ba6301d2481c9dea8887ba9d07.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
fenerbahçe, futbol, futbol maçı, transfer, transfermarkt , dolar, arjantin, arjantin süper lig, arjantin pesosu, arjantin milli takımı
fenerbahçe, futbol, futbol maçı, transfer, transfermarkt , dolar, arjantin, arjantin süper lig, arjantin pesosu, arjantin milli takımı
Fenerbahçe'nin listesindeki Cristian Medina transfer oldu: Yeni takımı şaşırttı
Uzun süre Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Arjantinli orta saha oyuncusu Cristian Medina, yeni takımı Estudiantes'e imza attı. Estudiantes, Boca Juniors'tan Medina'yı 5 yıllık sözleşmeyle kadrosuna kattı ve serbest kalma bedeli olan 15 milyon doları ödedi.
Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde yer alan Arjantinli futbolcu Cristian Medina'nın yeni takımı belli oldu.
Cristian Medina, Arjantin'in köklü kulüplerinden Estudiantes'e imza attı. Estudiantes Kulübü, Boca Juniors'tan 22 yaşındaki Arjantinli oyuncu ile 5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Estudiantes, transfer için Boca Juniors'a Cristian Medina'nın serbest kalma bedeli olan 15 milyon doları ödedi ve transferi resmi olarak tamamladı.
22 yaşında Arjantinli orta saha oyuncusu Cristian Medina, futbola Boca Juniors altyapısında başladı. Medina, 2020 yılında profesyonel olarak Boca Juniors forması giydi. Orta saha oyuncusu olarak görev yapan Medina, Boca Juniors formasıyla toplamda 160 maça çıkıp 9 gol atıp 11 asist yaparak dikkatleri üzerine çekti.