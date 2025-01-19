https://anlatilaninotesi.com.tr/20250119/3-puana-gozunu-diken-jose-mourinhonun-adana-demirspor-maci-icin-muhtemel-11i-1092835297.html
3 puana gözünü diken Jose Mourinho'nun Adana Demirspor maçı için muhtemel 11'i
3 puana gözünü diken Jose Mourinho'nun Adana Demirspor maçı için muhtemel 11'i
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Adana Demirspor ile deplasman maçında gözünü 3 puana dikti. İşte Jose Mourinho'nun muhtemel 11'i 19.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-19T13:40+0300
2025-01-19T13:40+0300
2025-01-19T13:40+0300
spor
adana demirspor
fenerbahçe
jose mourinho
trendyol süper lig
muhtemel 11
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın Adana Demirspor ile yapacağı karşılaşma için dün kente geldi. Uçakla Mersin'deki Çukurova Uluslararası Havalimanı'na inen sarı-lacivertli kafileyi, taraftarlar karşıladı. Tezahüratta bulunan taraftarlar, teknik direktör Jose Mourinho'ya çiçek verdi. Mourinho da taraftarların formalarını ve kitabını imzaladı.Fenerbahçe kafilesi, daha sonra takım otobüsüyle Adana’da konaklayacağı otele geçti. Kafileyi otelde bekleyen taraftarlar, meşale ve marşlar eşliğinde sevgi gösterisinde bulundu. Hatayspor deplasmanında 2 puan bırakan Galatasaray maçı sonrası bugün Adana Demirspor ile oynayacak olan Fenerbahçe, 3 puanla ayrılmak için mücadele edecek. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun muhtemel 11'i İrfan Can, Djiku, Çağlar, Mert, Oğuz, Fred, Szymanski, Amrabat, Tadic, Dzeko ve En-Nesyri olması bekleniyor. Adana Demirspor ile Fenerbahçe, yarın Yeni Adana Stadı'nda saat 19.00’da karşılaşacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/pfdkdan-fenerbahce-ve-galatasaraya-para-cezasi-1092764646.html
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adana demirspor, fenerbahçe, jose mourinho, trendyol süper lig, muhtemel 11
adana demirspor, fenerbahçe, jose mourinho, trendyol süper lig, muhtemel 11
3 puana gözünü diken Jose Mourinho'nun Adana Demirspor maçı için muhtemel 11'i
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Adana Demirspor ile deplasman maçında gözünü 3 puana dikti. İşte Jose Mourinho'nun muhtemel 11'i
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın Adana Demirspor ile yapacağı karşılaşma için dün kente geldi. Uçakla Mersin'deki Çukurova Uluslararası Havalimanı'na inen sarı-lacivertli kafileyi, taraftarlar karşıladı. Tezahüratta bulunan taraftarlar, teknik direktör Jose Mourinho'ya çiçek verdi. Mourinho da taraftarların formalarını ve kitabını imzaladı.
Fenerbahçe kafilesi, daha sonra takım otobüsüyle Adana’da konaklayacağı otele geçti. Kafileyi otelde bekleyen taraftarlar, meşale ve marşlar eşliğinde sevgi gösterisinde bulundu. Hatayspor deplasmanında 2 puan bırakan Galatasaray maçı sonrası bugün Adana Demirspor ile oynayacak olan Fenerbahçe, 3 puanla ayrılmak için mücadele edecek.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun muhtemel 11'i İrfan Can, Djiku, Çağlar, Mert, Oğuz, Fred, Szymanski, Amrabat, Tadic, Dzeko ve En-Nesyri olması bekleniyor. Adana Demirspor ile Fenerbahçe, yarın Yeni Adana Stadı'nda saat 19.00’da karşılaşacak.