https://anlatilaninotesi.com.tr/20250119/esnaf-kredisi-faiz-oranlari-dusuyor-bankalarin-teklifleri-belli-oldu-1092840589.html

Esnaf kredisi faiz oranları düşüyor: Bankaların teklifleri belli oldu

Esnaf kredisi faiz oranları düşüyor: Bankaların teklifleri belli oldu

Sputnik Türkiye

Esnaf Kooperatifleri tarafından uzun yıllardır sağlanan esnaf kredisi, yeni dönemde uygun faiz oranları ile esnafa sunulmaya devam edecek. Resmi Gazete’de... 19.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-19T17:27+0300

2025-01-19T17:27+0300

2025-01-19T17:27+0300

ekonomi

esnaf

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esnaf odaları

banka

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Yeni dönemde uygun faiz oranlarıyla 750 bin TL’ye kadar kredi limitleri esnaf ve sanatkârlara sunulacak.Esnaf ve Sanatkarlar Kooperatifi tarafından daha önce kullanılan krediler için yüzde 2.99 oranında faiz uygulanıyordu. Yeni düzenleme ile bu oranların aşağı çekilmesi beklenirken kredi limitinin ise 750 bin TL olması öngörülüyor.Esnaf kredisi şartları ve limitler açıklandıEsnaf kredisine başvurmak isteyenlerin şu şartları sağlaması gerekiyor:Esnaf kredisi başvurusu için,İş yeri ve taşıt alımında ise Halkbank, ayrıca esnaf ve sanatkârların iş yeri ve taşıt alımı için de yatırım kredileri sunuyor. Bu kredi seçenekleri sıfır faizle başlayan seçenekler ve her türlü ihtiyaca uygun vade imkanı sunuyor. İşletme sermayesi ihtiyaçları için 750 bin TL’ye kadar iş yeri ve taşıt alımına yönelik 1 milyon 500 bin TL’ye kadar yatırım kredisi kullanılabiliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/tasit-kredisi-faiz-oranlari-dususe-gecti-250-bin-liranin-aylik-ve-toplam-odemesi-ne-kadar-1092807705.html

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