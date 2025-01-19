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EKONOMİ
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Esnaf kredisi faiz oranları düşüyor: Bankaların teklifleri belli oldu
Esnaf kredisi faiz oranları düşüyor: Bankaların teklifleri belli oldu
Sputnik Türkiye
Esnaf Kooperatifleri tarafından uzun yıllardır sağlanan esnaf kredisi, yeni dönemde uygun faiz oranları ile esnafa sunulmaya devam edecek. Resmi Gazete’de... 19.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-19T17:27+0300
2025-01-19T17:27+0300
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Yeni dönemde uygun faiz oranlarıyla 750 bin TL’ye kadar kredi limitleri esnaf ve sanatkârlara sunulacak.Esnaf ve Sanatkarlar Kooperatifi tarafından daha önce kullanılan krediler için yüzde 2.99 oranında faiz uygulanıyordu. Yeni düzenleme ile bu oranların aşağı çekilmesi beklenirken kredi limitinin ise 750 bin TL olması öngörülüyor.Esnaf kredisi şartları ve limitler açıklandıEsnaf kredisine başvurmak isteyenlerin şu şartları sağlaması gerekiyor:Esnaf kredisi başvurusu için,İş yeri ve taşıt alımında ise Halkbank, ayrıca esnaf ve sanatkârların iş yeri ve taşıt alımı için de yatırım kredileri sunuyor. Bu kredi seçenekleri sıfır faizle başlayan seçenekler ve her türlü ihtiyaca uygun vade imkanı sunuyor. İşletme sermayesi ihtiyaçları için 750 bin TL’ye kadar iş yeri ve taşıt alımına yönelik 1 milyon 500 bin TL’ye kadar yatırım kredisi kullanılabiliyor.
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esnaf kredisi, esnaf kefalet kredi faiz oranları
esnaf kredisi, esnaf kefalet kredi faiz oranları

Esnaf kredisi faiz oranları düşüyor: Bankaların teklifleri belli oldu

17:27 19.01.2025
© AATarım Kredi Kooperatif Marketleri
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2025
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Esnaf Kooperatifleri tarafından uzun yıllardır sağlanan esnaf kredisi, yeni dönemde uygun faiz oranları ile esnafa sunulmaya devam edecek. Resmi Gazete’de yayımlanan bilgilere göre Türkiye Halk Bankası AŞ (Halkbank), esnaf ve sanatkârlara Hazine Faiz Destekli Yatırım ve İşletme Kredisi verecek.
Yeni dönemde uygun faiz oranlarıyla 750 bin TL’ye kadar kredi limitleri esnaf ve sanatkârlara sunulacak.
Esnaf ve Sanatkarlar Kooperatifi tarafından daha önce kullanılan krediler için yüzde 2.99 oranında faiz uygulanıyordu. Yeni düzenleme ile bu oranların aşağı çekilmesi beklenirken kredi limitinin ise 750 bin TL olması öngörülüyor.

Esnaf kredisi şartları ve limitler açıklandı

Esnaf kredisine başvurmak isteyenlerin şu şartları sağlaması gerekiyor:

İşletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanması için İşletme Kredisi,
Azami 48 ay vadeli (1, 3 ve 6 aylık ödeme seçenekleriyle),
Kooperatifin risk grubuna göre değişen limitlerde tahsis edilmesi (400 bin TL - 750 bin TL arasında).

Esnaf kredisi başvurusu için,

Esnaf ve Sanatkârlar Odası’na ve Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Müdürlüğüne kayıtlı,
En az 3 aylık faaliyet süresini tamamlamış,
İş yerinin bulunduğu ilçede faaliyet gösteren Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifine ortak olan,
Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip gerçek kişiler başvuru yapabiliyor.
İş yeri ve taşıt alımında ise Halkbank, ayrıca esnaf ve sanatkârların iş yeri ve taşıt alımı için de yatırım kredileri sunuyor. Bu kredi seçenekleri sıfır faizle başlayan seçenekler ve her türlü ihtiyaca uygun vade imkanı sunuyor. İşletme sermayesi ihtiyaçları için 750 bin TL’ye kadar iş yeri ve taşıt alımına yönelik 1 milyon 500 bin TL’ye kadar yatırım kredisi kullanılabiliyor.
Otomobil- Araba - Araç - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2025
EKONOMİ
Taşıt kredisi faiz oranları düşüşe geçti: 250 bin liranın aylık ve toplam ödemesi ne kadar?
17 Ocak, 21:03
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