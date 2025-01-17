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Taşıt kredisi faiz oranları düşüşe geçti: 250 bin liranın aylık ve toplam ödemesi ne kadar?
Taşıt kredisi faiz oranları düşüşe geçti: 250 bin liranın aylık ve toplam ödemesi ne kadar?
Sputnik Türkiye
Son dönemde faiz oranlarındaki düşüş, taşıt kredisi piyasasına da yansıdı. 12 ay vadeli taşıt kredilerinde faiz oranı yüzde 3.74 seviyelerine gerilerken, 48 ay... 17.01.2025, Sputnik Türkiye
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Faiz oranlarındaki düşüş, araç almak isteyenlerin başvurduğu taşıt kredilerinde büyük bir etki yarattı.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) gerçekleştirdiği faiz indirimi, taşıt kredisi faizlerinde büyük düşüşler sağladı. Uzmanlar, bu süreçte faiz oranlarının daha da aşağı çekilebileceğini ve taşıt kredilerinde kısa vadeli seçeneklerin, uzun vadeli kredilere kıyasla daha avantajlı olacağını belirtti. Uzun vadeli kredilerde faiz yükü artış gösterebilirken, kısa vadelerde toplam ödeme miktarlarının daha düşük olduğu görüldü. 12 ay vadeli taşıt kredilerinde faiz oranı yüzde 3.74 seviyelerine kadar geriledi. Bu oranla, 250 bin TL kredi çeken bir kişinin aylık taksit ödemesi 27 bin 987 TL olurken, toplam geri ödeme tutarı 337 bin 422 TL’ye ulaşıyor. 48 ay vadeli taşıt kredilerinde ise faiz oranı yüzde 3.59 seviyesinde bulunuyor. Bu kapsamda, 250 bin TL kredi çeken bir kişinin aylık taksit ödemesi 13 bin 139 TL olurken, toplam geri ödeme miktarı 632 bin 234 TL’ye yükseliyor.Bankalara göre taşıt kredisi detayları:
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taşıt kredisi ne kadar, ihtiyaç kredisi tutarı, kredi hesaplama, kredi başvurusu
taşıt kredisi ne kadar, ihtiyaç kredisi tutarı, kredi hesaplama, kredi başvurusu

Taşıt kredisi faiz oranları düşüşe geçti: 250 bin liranın aylık ve toplam ödemesi ne kadar?

21:03 17.01.2025
© AAOtomobil- Araba - Araç
Otomobil- Araba - Araç - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2025
© AA
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Son dönemde faiz oranlarındaki düşüş, taşıt kredisi piyasasına da yansıdı. 12 ay vadeli taşıt kredilerinde faiz oranı yüzde 3.74 seviyelerine gerilerken, 48 ay vadeli kredilerde ise yüzde 3.59 olarak belirlendi. Bu oranlarla 250 bin TL kredi çeken bir kişinin aylık ve toplam ödeme miktarı belli oldu.
Faiz oranlarındaki düşüş, araç almak isteyenlerin başvurduğu taşıt kredilerinde büyük bir etki yarattı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) gerçekleştirdiği faiz indirimi, taşıt kredisi faizlerinde büyük düşüşler sağladı. Uzmanlar, bu süreçte faiz oranlarının daha da aşağı çekilebileceğini ve taşıt kredilerinde kısa vadeli seçeneklerin, uzun vadeli kredilere kıyasla daha avantajlı olacağını belirtti. Uzun vadeli kredilerde faiz yükü artış gösterebilirken, kısa vadelerde toplam ödeme miktarlarının daha düşük olduğu görüldü. 12 ay vadeli taşıt kredilerinde faiz oranı yüzde 3.74 seviyelerine kadar geriledi. Bu oranla, 250 bin TL kredi çeken bir kişinin aylık taksit ödemesi 27 bin 987 TL olurken, toplam geri ödeme tutarı 337 bin 422 TL’ye ulaşıyor. 48 ay vadeli taşıt kredilerinde ise faiz oranı yüzde 3.59 seviyesinde bulunuyor. Bu kapsamda, 250 bin TL kredi çeken bir kişinin aylık taksit ödemesi 13 bin 139 TL olurken, toplam geri ödeme miktarı 632 bin 234 TL’ye yükseliyor.

Bankalara göre taşıt kredisi detayları:

1.
ING Bank:

Faiz Oranı: yüzde 3.74
12 Ay Vadede Aylık Taksit: 27 bin 987 TL
Toplam Geri Ödeme: 337 bin 422 TL
Faiz Yükü: yüzde 35
2.
Alternatif Bank (36 Ay Vadeli):

Faiz Oranı: yüzde 3.69
Aylık Taksit: 14 bin 717 TL
Toplam Geri Ödeme: 531 bin 380 TL
Faiz Yükü: yüzde 112.55
3.
Alternatif Bank (48 Ay Vadeli):

Faiz Oranı: yüzde 3.59
Aylık Taksit: 13 bin 139 TL
Toplam Geri Ödeme: 632 bin 234 TL
Faiz Yükü: yüzde 152.90
4.
Akbank (24 Ay Vadeli):

Faiz Oranı: yüzde 3.70
Aylık Taksit: 17 bin 784 TL
Toplam Geri Ödeme: 428 bin 399 TL
Faiz Yükü: yüzde 71.35
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