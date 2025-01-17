https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/tasit-kredisi-faiz-oranlari-dususe-gecti-250-bin-liranin-aylik-ve-toplam-odemesi-ne-kadar-1092807705.html

Taşıt kredisi faiz oranları düşüşe geçti: 250 bin liranın aylık ve toplam ödemesi ne kadar?

Taşıt kredisi faiz oranları düşüşe geçti: 250 bin liranın aylık ve toplam ödemesi ne kadar?

Sputnik Türkiye

Son dönemde faiz oranlarındaki düşüş, taşıt kredisi piyasasına da yansıdı. 12 ay vadeli taşıt kredilerinde faiz oranı yüzde 3.74 seviyelerine gerilerken, 48 ay... 17.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-17T21:03+0300

2025-01-17T21:03+0300

2025-01-17T21:03+0300

ekonomi

kredi

kredi kartı

kredi notu

kredi kartı limiti

kredi derecelendirme kuruluşu

banka

banka kartı

banka desteği

araba

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/02/12/1053995715_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_45345b5bcee83d02d06bc3a2bf09b5e1.jpg

Faiz oranlarındaki düşüş, araç almak isteyenlerin başvurduğu taşıt kredilerinde büyük bir etki yarattı.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) gerçekleştirdiği faiz indirimi, taşıt kredisi faizlerinde büyük düşüşler sağladı. Uzmanlar, bu süreçte faiz oranlarının daha da aşağı çekilebileceğini ve taşıt kredilerinde kısa vadeli seçeneklerin, uzun vadeli kredilere kıyasla daha avantajlı olacağını belirtti. Uzun vadeli kredilerde faiz yükü artış gösterebilirken, kısa vadelerde toplam ödeme miktarlarının daha düşük olduğu görüldü. 12 ay vadeli taşıt kredilerinde faiz oranı yüzde 3.74 seviyelerine kadar geriledi. Bu oranla, 250 bin TL kredi çeken bir kişinin aylık taksit ödemesi 27 bin 987 TL olurken, toplam geri ödeme tutarı 337 bin 422 TL’ye ulaşıyor. 48 ay vadeli taşıt kredilerinde ise faiz oranı yüzde 3.59 seviyesinde bulunuyor. Bu kapsamda, 250 bin TL kredi çeken bir kişinin aylık taksit ödemesi 13 bin 139 TL olurken, toplam geri ödeme miktarı 632 bin 234 TL’ye yükseliyor.Bankalara göre taşıt kredisi detayları:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/kredi-karti-aidatlarini-geri-almanin-yontemi-aciklandi-uzmanlardan-kritik-taktikler-1092802696.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

taşıt kredisi ne kadar, ihtiyaç kredisi tutarı, kredi hesaplama, kredi başvurusu