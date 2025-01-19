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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250119/elektronik-sigaraya-devlet-mudahalesi-300-milyon-liralik-kacak-satis-tespit-edildi-1092837611.html
Elektronik sigaraya devlet müdahalesi: 300 milyon liralık kaçak satış tespit edildi
Elektronik sigaraya devlet müdahalesi: 300 milyon liralık kaçak satış tespit edildi
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu (VDK), yasa dışı elektronik sigara ticaretiyle mücadele kapsamında çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar... 19.01.2025, Sputnik Türkiye
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VDK, elektronik sigaraya yönelik yasa dışı faaliyetleri tespit etmek amacıyla geniş çaplı bir analiz gerçekleştirdi.Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu 20 milyar lirayı aşan parasal işlemi inceledi ve 50 binden fazla mükellefin iş ve işlemlerini kontrol etti. Çalışmalar sonucunda yasa dışı elektronik sigara ticaretine karıştığı belirlenen kişiler ve şirketler vergi incelemesine alındı. Yapılan incelemede 300 milyon liralık kaçak ticaret tespit edildiği açıklandı. Kayıt dışı ekonomiyle mücadelede kararlılık vurgusu yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Kayıt dışı ekonomiyle mücadelemizi, çok sayıda ürün ve sektörü de kapsayacak şekilde bu yıl daha da artıracağız. Bu mücadeleden taviz vermeyeceğiz, böylece vergide etkinlik ve adaleti de artıracağız" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/bilim-insanlari-duyurdu-elektronik-sigara-kullanimi-bunamaya-neden-oluyor-1092261322.html
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hazine ve maliye bakanlığı, vergi, vergi dairesi, vergi kaçırma, vergi beyannemesi, vergi beyanı, vergi cezası, vergi denetim kurulu, vergi beyannamesi, vergi borcu, elektronik, elektronik sigara, elektronik ticaret
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Elektronik sigaraya devlet müdahalesi: 300 milyon liralık kaçak satış tespit edildi

15:33 19.01.2025
© AAelektronik sigara
elektronik sigara - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2025
© AA
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Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu (VDK), yasa dışı elektronik sigara ticaretiyle mücadele kapsamında çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda 300 milyon liralık kaçak ticaret tespit edilirken 20 milyar lirayı aşan parasal işlem incelendi ve 50 binden fazla mükellefin iş ve işlemleri kontrol edildi.
VDK, elektronik sigaraya yönelik yasa dışı faaliyetleri tespit etmek amacıyla geniş çaplı bir analiz gerçekleştirdi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu 20 milyar lirayı aşan parasal işlemi inceledi ve 50 binden fazla mükellefin iş ve işlemlerini kontrol etti. Çalışmalar sonucunda yasa dışı elektronik sigara ticaretine karıştığı belirlenen kişiler ve şirketler vergi incelemesine alındı. Yapılan incelemede 300 milyon liralık kaçak ticaret tespit edildiği açıklandı.
Kayıt dışı ekonomiyle mücadelede kararlılık vurgusu yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Kayıt dışı ekonomiyle mücadelemizi, çok sayıda ürün ve sektörü de kapsayacak şekilde bu yıl daha da artıracağız. Bu mücadeleden taviz vermeyeceğiz, böylece vergide etkinlik ve adaleti de artıracağız" dedi.
Elektronik sigara - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2025
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Bilim insanları duyurdu: Elektronik sigara kullanımı bunamaya neden oluyor
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