https://anlatilaninotesi.com.tr/20250119/elektronik-sigaraya-devlet-mudahalesi-300-milyon-liralik-kacak-satis-tespit-edildi-1092837611.html

Elektronik sigaraya devlet müdahalesi: 300 milyon liralık kaçak satış tespit edildi

Elektronik sigaraya devlet müdahalesi: 300 milyon liralık kaçak satış tespit edildi

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu (VDK), yasa dışı elektronik sigara ticaretiyle mücadele kapsamında çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar... 19.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-19T15:33+0300

2025-01-19T15:33+0300

2025-01-19T15:33+0300

türkiye

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VDK, elektronik sigaraya yönelik yasa dışı faaliyetleri tespit etmek amacıyla geniş çaplı bir analiz gerçekleştirdi.Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu 20 milyar lirayı aşan parasal işlemi inceledi ve 50 binden fazla mükellefin iş ve işlemlerini kontrol etti. Çalışmalar sonucunda yasa dışı elektronik sigara ticaretine karıştığı belirlenen kişiler ve şirketler vergi incelemesine alındı. Yapılan incelemede 300 milyon liralık kaçak ticaret tespit edildiği açıklandı. Kayıt dışı ekonomiyle mücadelede kararlılık vurgusu yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Kayıt dışı ekonomiyle mücadelemizi, çok sayıda ürün ve sektörü de kapsayacak şekilde bu yıl daha da artıracağız. Bu mücadeleden taviz vermeyeceğiz, böylece vergide etkinlik ve adaleti de artıracağız" dedi.

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