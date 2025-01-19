https://anlatilaninotesi.com.tr/20250119/dunyanin-en-iyi-takimlari-aciklandi-ilk-40a-iki-turk-takimi-girdi-1092836719.html

Dünyanın en iyi takımları açıklandı: İlk 40'a iki Türk takımı girdi

Dünyanın en iyi takımları açıklandı: İlk 40'a iki Türk takımı girdi

Sputnik Türkiye

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), 2024'ün verilerini baz alarak dünyanın en iyi futbol takımlarını açıkladı. 411 puanla Real... 19.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-19T14:53+0300

2025-01-19T14:53+0300

2025-01-19T14:53+0300

spor

real madrid

atletico madrid

fenerbahçe

bayer leverkusen

galatasaray

beşiktaş

uluslararası futbol tarihi ve istatistikleri federasyonu (iffhs)

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IFFHS, 1 Ocak 2024 ile 31 Aralık 2024 tarihleri arasındaki verilerle Dünyanın en iyi futbol takımları listesini güncelledi. Dün açıklama yapan IFFHS'nin listesinde birinci sırada Real Madrid yer aldı. Real Madrid, 2000, 2002, 2014 ve 2017 yıllarında da birinci sıraya yerleşmişti.Dünyanın en iyi futbol takımları listesinin ilk 10'nunda Bayer Leverkusen, Liverpool, Manchester City, Barcelona, Atletico Madrid ve Borussia Dortmund gibi takımlar yer alırken 226 puanla Galatasaray 37. sırada ve 223 puanla Fenerbahçe, 39. sıraya yerleşti. 88. sırada Beşiktaş 154 puan alırken, İstanbul Başakşehir 155 puanla Beşiktaş'ın bir üstüne yerleşerek Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) listesine girdi.

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Sputnik Türkiye

real madrid, atletico madrid, fenerbahçe, bayer leverkusen, galatasaray, beşiktaş, uluslararası futbol tarihi ve istatistikleri federasyonu (iffhs)