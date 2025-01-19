https://anlatilaninotesi.com.tr/20250119/dunyanin-en-iyi-takimlari-aciklandi-ilk-40a-iki-turk-takimi-girdi-1092836719.html
Dünyanın en iyi takımları açıklandı: İlk 40'a iki Türk takımı girdi
Dünyanın en iyi takımları açıklandı: İlk 40'a iki Türk takımı girdi
Sputnik Türkiye
Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), 2024'ün verilerini baz alarak dünyanın en iyi futbol takımlarını açıkladı. 411 puanla Real... 19.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-19T14:53+0300
2025-01-19T14:53+0300
2025-01-19T14:53+0300
spor
real madrid
atletico madrid
fenerbahçe
bayer leverkusen
galatasaray
beşiktaş
uluslararası futbol tarihi ve istatistikleri federasyonu (iffhs)
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IFFHS, 1 Ocak 2024 ile 31 Aralık 2024 tarihleri arasındaki verilerle Dünyanın en iyi futbol takımları listesini güncelledi. Dün açıklama yapan IFFHS'nin listesinde birinci sırada Real Madrid yer aldı. Real Madrid, 2000, 2002, 2014 ve 2017 yıllarında da birinci sıraya yerleşmişti.Dünyanın en iyi futbol takımları listesinin ilk 10'nunda Bayer Leverkusen, Liverpool, Manchester City, Barcelona, Atletico Madrid ve Borussia Dortmund gibi takımlar yer alırken 226 puanla Galatasaray 37. sırada ve 223 puanla Fenerbahçe, 39. sıraya yerleşti. 88. sırada Beşiktaş 154 puan alırken, İstanbul Başakşehir 155 puanla Beşiktaş'ın bir üstüne yerleşerek Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) listesine girdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250119/3-puana-gozunu-diken-jose-mourinhonun-adana-demirspor-maci-icin-muhtemel-11i-1092835297.html
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real madrid, atletico madrid, fenerbahçe, bayer leverkusen, galatasaray, beşiktaş, uluslararası futbol tarihi ve istatistikleri federasyonu (iffhs)
real madrid, atletico madrid, fenerbahçe, bayer leverkusen, galatasaray, beşiktaş, uluslararası futbol tarihi ve istatistikleri federasyonu (iffhs)
Dünyanın en iyi takımları açıklandı: İlk 40'a iki Türk takımı girdi
Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), 2024'ün verilerini baz alarak dünyanın en iyi futbol takımlarını açıkladı. 411 puanla Real Madrid birinci sırada yer alırken 226 puanla Galatasaray 37. sırada ve 223 puanla Fenerbahçe, 39. sırada yer aldı. İlk 100'de 4 Türk takımı yer buldu.
IFFHS, 1 Ocak 2024 ile 31 Aralık 2024 tarihleri arasındaki verilerle Dünyanın en iyi futbol takımları listesini güncelledi. Dün açıklama yapan IFFHS'nin listesinde birinci sırada Real Madrid yer aldı. Real Madrid, 2000, 2002, 2014 ve 2017 yıllarında da birinci sıraya yerleşmişti.
Dünyanın en iyi futbol takımları listesinin ilk 10'nunda Bayer Leverkusen, Liverpool, Manchester City, Barcelona, Atletico Madrid ve Borussia Dortmund gibi takımlar yer alırken 226 puanla Galatasaray 37. sırada ve 223 puanla Fenerbahçe, 39. sıraya yerleşti.
88. sırada Beşiktaş 154 puan alırken, İstanbul Başakşehir 155 puanla Beşiktaş'ın bir üstüne yerleşerek Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) listesine girdi.