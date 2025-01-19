Dünyanın en iyi takımları açıklandı: İlk 40'a iki Türk takımı girdi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
NATO’dan Avrupa’nın doğusunda dev tatbikat
07:20
2 dk
SESLİ HABER
Eski İngiltere Savunma Bakan Yardımcısı, çocuk istismarı şüphesiyle gözaltına alındı
08:14
1 dk
SESLİ HABER
Lavrov: ABD, TürkAkım doğalgaz boru hattını devre dışı bırakmak istiyor
08:37
1 dk
SESLİ HABER
Dolandırıcılıktan korunmanızı sağlıyor: ATM'de bu şifreleri tercih etmeyin
09:04
3 dk
ÖZEL HABER
İBB açıkladı: Toplu ulaşıma zam
09:22
3 dk
ÖZEL HABER
Bebek bezinde bile var: Pestisit nedir? Nasıl temizlenir?
09:43
4 dk
SESLİ HABER
Trump’ın mesajları sonrası Grönland Başbakanı konuştu: İşbirliğine hazırız
10:04
2 dk
SESLİ HABER
Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev rejimi, TürkAkım’a saldırmaya çalıştı
10:21
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Ayasofya'nın yer altındaki sırları aydınlanıyor
11:10
4 dk
SESLİ HABER
Lavrov : 'Rusya, Ortadoğu'dan çıkmayacak'
11:23
7 dk
SESLİ HABER
Bu baharat sağlıklı yaşamın 'gizli kahramanı'
11:42
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
ÖZEL HABER
Tarih verildi: Bu kişiler daha fazla fatura ödeyecek
12:24
4 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:39
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
6 dk
ÖZEL HABER
Menzil cemaatinin en büyük korkusu ortaya çıktı
13:10
29 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
6 dk
ÖZEL HABER
Gazeteci Karan: ‘Ukrayna’nın TürkAkım saldırısı ekonomik terörizmdir’
14:12
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
SESLİ HABER
Beyaz yakalılardan 4 kat fazla kazanıyorlar: Mesleği yapabilmek için bunları gözden çıkarmak gerek
16:09
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
ÖZEL HABER
Menajerlik sektöründe tekelleşme iddiaları: Yüksek rantın arkasında ne var?
17:10
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
7 dk
SESLİ HABER
Trump’ın mesajları sonrası Grönland Başbakanı konuştu: İşbirliğine hazırız
09:18
2 dk
ÖZEL HABER
İBB açıkladı: Toplu ulaşıma zam
10:33
3 dk
SESLİ HABER
Beyaz yakalılardan 4 kat fazla kazanıyorlar: Mesleği yapabilmek için bunları gözden çıkarmak gerek
10:49
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
TARİHTE BUGÜN
Hrant’tan Fırat’a: ‘Ruh halimin güvercin tedirginliği’
11:10
14 dk
SESLİ HABER
Dolandırıcılıktan korunmanızı sağlıyor: ATM'de bu şifreleri tercih etmeyin
11:34
3 dk
SESLİ HABER
Trump’ın mesajları sonrası Grönland Başbakanı konuştu: İşbirliğine hazırız
11:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
ÖZEL HABER
Bebek bezinde bile var: Pestisit nedir? Nasıl temizlenir?
12:10
4 dk
ÖZEL HABER
Gazeteci Karan: ‘Ukrayna’nın TürkAkım saldırısı ekonomik terörizmdir’
12:21
4 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:36
7 dk
SESLİ HABER
Lavrov: ABD, TürkAkım doğalgaz boru hattını devre dışı bırakmak istiyor
12:51
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
SESLİ HABER
Lavrov : 'Rusya, Ortadoğu'dan çıkmayacak'
13:10
7 dk
SESLİ HABER
Bu baharat sağlıklı yaşamın 'gizli kahramanı'
13:29
3 dk
SESLİ HABER
Eski İngiltere Savunma Bakan Yardımcısı, çocuk istismarı şüphesiyle gözaltına alındı
13:41
1 dk
ÖZEL HABER
Tarih verildi: Bu kişiler daha fazla fatura ödeyecek
13:49
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
SESLİ HABER
NATO’dan Avrupa’nın doğusunda dev tatbikat
14:10
2 dk
ÖZEL HABER
Menzil cemaatinin en büyük korkusu ortaya çıktı
14:22
29 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
16:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
17:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev rejimi, TürkAkım’a saldırmaya çalıştı
18:10
2 dk
SESLİ HABER
Ayasofya'nın yer altındaki sırları aydınlanıyor
18:19
4 dk
TARİHTE BUGÜN
Hrant’tan Fırat’a: ‘Ruh halimin güvercin tedirginliği’
18:46
14 dk
ÖZEL HABER
Menajerlik sektöründe tekelleşme iddiaları: Yüksek rantın arkasında ne var?
19:06
6 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250119/dunyanin-en-iyi-takimlari-aciklandi-ilk-40a-iki-turk-takimi-girdi-1092836719.html
Dünyanın en iyi takımları açıklandı: İlk 40'a iki Türk takımı girdi
Dünyanın en iyi takımları açıklandı: İlk 40'a iki Türk takımı girdi
Sputnik Türkiye
Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), 2024'ün verilerini baz alarak dünyanın en iyi futbol takımlarını açıkladı. 411 puanla Real... 19.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-19T14:53+0300
2025-01-19T14:53+0300
spor
real madrid
atletico madrid
fenerbahçe
bayer leverkusen
galatasaray
beşiktaş
uluslararası futbol tarihi ve istatistikleri federasyonu (iffhs)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/07/1083562259_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_fcf3d5039280ab77a90a4fb0a01cc9a4.jpg
IFFHS, 1 Ocak 2024 ile 31 Aralık 2024 tarihleri arasındaki verilerle Dünyanın en iyi futbol takımları listesini güncelledi. Dün açıklama yapan IFFHS'nin listesinde birinci sırada Real Madrid yer aldı. Real Madrid, 2000, 2002, 2014 ve 2017 yıllarında da birinci sıraya yerleşmişti.Dünyanın en iyi futbol takımları listesinin ilk 10'nunda Bayer Leverkusen, Liverpool, Manchester City, Barcelona, Atletico Madrid ve Borussia Dortmund gibi takımlar yer alırken 226 puanla Galatasaray 37. sırada ve 223 puanla Fenerbahçe, 39. sıraya yerleşti. 88. sırada Beşiktaş 154 puan alırken, İstanbul Başakşehir 155 puanla Beşiktaş'ın bir üstüne yerleşerek Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) listesine girdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250119/3-puana-gozunu-diken-jose-mourinhonun-adana-demirspor-maci-icin-muhtemel-11i-1092835297.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/07/1083562259_67:0:715:486_1920x0_80_0_0_6942f771c7733a003bb1a69522b746f4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
real madrid, atletico madrid, fenerbahçe, bayer leverkusen, galatasaray, beşiktaş, uluslararası futbol tarihi ve istatistikleri federasyonu (iffhs)
real madrid, atletico madrid, fenerbahçe, bayer leverkusen, galatasaray, beşiktaş, uluslararası futbol tarihi ve istatistikleri federasyonu (iffhs)

Dünyanın en iyi takımları açıklandı: İlk 40'a iki Türk takımı girdi

14:53 19.01.2025
© AAGalatasaray-Fenerbahçe derbisi
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2025
© AA
Abone ol
Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), 2024'ün verilerini baz alarak dünyanın en iyi futbol takımlarını açıkladı. 411 puanla Real Madrid birinci sırada yer alırken 226 puanla Galatasaray 37. sırada ve 223 puanla Fenerbahçe, 39. sırada yer aldı. İlk 100'de 4 Türk takımı yer buldu.
IFFHS, 1 Ocak 2024 ile 31 Aralık 2024 tarihleri arasındaki verilerle Dünyanın en iyi futbol takımları listesini güncelledi. Dün açıklama yapan IFFHS'nin listesinde birinci sırada Real Madrid yer aldı. Real Madrid, 2000, 2002, 2014 ve 2017 yıllarında da birinci sıraya yerleşmişti.
Dünyanın en iyi futbol takımları listesinin ilk 10'nunda Bayer Leverkusen, Liverpool, Manchester City, Barcelona, Atletico Madrid ve Borussia Dortmund gibi takımlar yer alırken 226 puanla Galatasaray 37. sırada ve 223 puanla Fenerbahçe, 39. sıraya yerleşti.
88. sırada Beşiktaş 154 puan alırken, İstanbul Başakşehir 155 puanla Beşiktaş'ın bir üstüne yerleşerek Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) listesine girdi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2025
SPOR
3 puana gözünü diken Jose Mourinho'nun Adana Demirspor maçı için muhtemel 11'i
13:40
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала