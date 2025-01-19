https://anlatilaninotesi.com.tr/20250119/dunyanin-en-iyi-50-ogretmeni-arasina-girdi-sampiyon-olursa-1-milyon-dolar-kazanacak-1092838872.html

Dünya'nın en iyi 50 öğretmeni arasına girdi: Şampiyon olursa 1 milyon dolar kazanacak

Dünya'nın en iyi 50 öğretmeni arasına girdi: Şampiyon olursa 1 milyon dolar kazanacak

Sputnik Türkiye

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde bir dağ köyü okulunda görev yapan öğretmen Rumeysa Çevlik, 89 ülkeden 5 bin 800 öğretmenin katıldığı Global Teacher Prize... 19.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-19T16:30+0300

2025-01-19T16:30+0300

2025-01-19T16:30+0300

türkiye

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Dünya'nın en iyi 50 öğretmeni arasına girmeyi başaran Rümeysa Çevlik yarışmada şampiyon olursa 1 milyon dolar alacak.Küçük yaşta annesini kaybeden ve zorlu bir çocukluk geçiren Rumeysa Çevlik, öğretmenlik hayalini gerçeğe dönüştürmek için mücadeleyle dolu bir yolculuk yaptı. Evlendikten sonra üniversiteye başlayan ve oğlu Bekir Kaan’ı yanına alarak eğitimini tamamlayan Çevlik, Selçuk Üniversitesi Okulöncesi Öğretmenliği Bölümü’nden mezun oldu. Zorlukların üstesinden gelerek kariyerinde fark yaratmayı hedefleyen Çevlik, eğitimde dönüşüm yaratan projelere imza attı.Açık Sınıf Modeli ilham olduRumeysa öğretmenin atık malzemelerden oluşturduğu ekolojik sınıf modeli, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ne örnek gösterilerek Kadirli’deki 12 okula yaygınlaştırıldı. Proje, Erasmus kapsamındaki çalışmalarla İtalya başta olmak üzere Avrupa’da da ilgi gördü. İtalya’nın Marche Bölgesi Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, Kayasuyu İlkokulu’nu ziyaret ederek projeyi kendi okullarında uygulama kararı aldı. İtalyan basını, Çevlik’in başarısını 'Büyük Fikri Olan Küçük Bir Okul' başlığıyla duyurdu.'Mesleğimi sevgiyle yapıyorum'Hürriyet'e konuşan Öğretmen Rumeysa Çevlik “Mesleğimi sevgiyle yapmam, karşılaştığım engelleri aşmamı sağladı. Kararlılığımı ve yenilikçi ruhumu hiç kaybetmedim. Çalıştığım bölgede kadınlar ve anneler için bir örnek olduğuma inanıyorum. Eğitimde sürdürülebilir ve ilgi çekici bir model oluşturmayı hedefledim. Çocukların hayallerini merkeze alarak ekolojik sınıflar, oyun ve sanat atölyeleri ve açık hava kütüphanesi gibi öğrenme alanları tasarladım. Bu çalışmalarımın uluslararası alanda duyulmasından mutluyum” açıklamasında bulundu.Küçük bir köyden dünya çapında başarıKüçük yaşta yaşadığı zorlukların ve ailesinin desteğinin kendisini motive ettiğini belirten Çevlik, “Kendi kabuğumdan çıkarak hem kendimi hem çevremi değiştirdim. Şimdi bu başarılar, o küçük Rumeysa’nın hayallerinin bir yansıması” dedi.

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