https://anlatilaninotesi.com.tr/20250119/cin-stratejik-maden-rezervlerimiz-buyuk-olcude-artti--1092830892.html
Çin: Stratejik maden rezervlerimiz büyük ölçüde arttı
Çin: Stratejik maden rezervlerimiz büyük ölçüde arttı
Sputnik Türkiye
Çin, altın, nikel ve nadir toprak elementlerinde yapılan çalışmalarla rezervlerde yüzde 100’e varan artış sağlandığını açıkladı. 19.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-19T09:51+0300
2025-01-19T09:51+0300
2025-01-19T09:51+0300
dünya
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piyasa
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Çin, altın, galyum, germanyum, indiyum ve nikel gibi 12 madende önemli rezerv artışları sağlandığını duyurdu. Çin Jeoloji Araştırmaları Kurumu (CGS), bu artışın ülkenin kaynak güvenliğini güçlendirdiğini belirtti.CGS, 2021'den bu yana 703 maden ve 1.148 büyük maden alanında yaptığı çalışmalarla düşük kaliteli kaynakların rezervlerini artırdı. Çalışmalar sonucunda:Yeni altın rezervleri 1.200 ton, vanadyum 12 milyon ton, potas ise 160 milyon tona ulaştı. Bu büyüme, özellikle altın ve nadir toprak elementleri gibi stratejik kaynaklarda dikkat çekiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250111/cin-devasa-olcekli-uranyum-rezervleri-kesfettigini-duyurdu--1092565747.html
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çin, altın, bakır, nikel, maden, piyasa, kaynak
çin, altın, bakır, nikel, maden, piyasa, kaynak
Çin: Stratejik maden rezervlerimiz büyük ölçüde arttı
Çin, altın, nikel ve nadir toprak elementlerinde yapılan çalışmalarla rezervlerde yüzde 100’e varan artış sağlandığını açıkladı.
Çin, altın, galyum, germanyum, indiyum ve nikel gibi 12 madende önemli rezerv artışları sağlandığını duyurdu. Çin Jeoloji Araştırmaları Kurumu (CGS), bu artışın ülkenin kaynak güvenliğini güçlendirdiğini belirtti.
CGS, 2021'den bu yana 703 maden ve 1.148 büyük maden alanında yaptığı çalışmalarla düşük kaliteli kaynakların rezervlerini artırdı. Çalışmalar sonucunda:
Cobalt ve renyum rezervleri yüzde 100’den fazla, Nikel ve indiyum yüzde 30’dan fazla, Galyum, germanyum, vanadyum ve potas yüzde 10’dan fazla
artış gösterdi.
Yeni altın rezervleri 1.200 ton, vanadyum 12 milyon ton, potas ise 160 milyon tona ulaştı. Bu büyüme, özellikle altın ve nadir toprak elementleri gibi stratejik kaynaklarda dikkat çekiyor.