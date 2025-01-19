https://anlatilaninotesi.com.tr/20250119/cin-stratejik-maden-rezervlerimiz-buyuk-olcude-artti--1092830892.html

Çin: Stratejik maden rezervlerimiz büyük ölçüde arttı

Çin: Stratejik maden rezervlerimiz büyük ölçüde arttı

Sputnik Türkiye

Çin, altın, nikel ve nadir toprak elementlerinde yapılan çalışmalarla rezervlerde yüzde 100’e varan artış sağlandığını açıkladı. 19.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-19T09:51+0300

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kaynak

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Çin, altın, galyum, germanyum, indiyum ve nikel gibi 12 madende önemli rezerv artışları sağlandığını duyurdu. Çin Jeoloji Araştırmaları Kurumu (CGS), bu artışın ülkenin kaynak güvenliğini güçlendirdiğini belirtti.CGS, 2021'den bu yana 703 maden ve 1.148 büyük maden alanında yaptığı çalışmalarla düşük kaliteli kaynakların rezervlerini artırdı. Çalışmalar sonucunda:Yeni altın rezervleri 1.200 ton, vanadyum 12 milyon ton, potas ise 160 milyon tona ulaştı. Bu büyüme, özellikle altın ve nadir toprak elementleri gibi stratejik kaynaklarda dikkat çekiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250111/cin-devasa-olcekli-uranyum-rezervleri-kesfettigini-duyurdu--1092565747.html

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çin, altın, bakır, nikel, maden, piyasa, kaynak