https://anlatilaninotesi.com.tr/20250111/cin-devasa-olcekli-uranyum-rezervleri-kesfettigini-duyurdu--1092565747.html
Çin, devasa ölçekli uranyum rezervleri keşfettiğini duyurdu
Çin, devasa ölçekli uranyum rezervleri keşfettiğini duyurdu
Sputnik Türkiye
Çin Jeoloji Araştırmaları Kurumu (CGS), ülkenin uranyum rezervlerini önemli ölçüde artıracak ve kaynak tedarik güvenliğini güçlendirecek devasa bir uranyum... 11.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-11T12:06+0300
2025-01-11T12:06+0300
2025-01-11T12:06+0300
dünya
çin
çin ticaret bakanlığı
uranyum
çin komünist partisi (çkp)
uranyum zenginleştirme
maden
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CGS’den yapılan açıklamaya göre, Çin 2021 yılından bu yana ülke genelinde uranyum arama çalışmalarını hızlandırdı. Bu çalışmalar sonucunda, ülkenin orta-batı kesiminde yer alan Ordos Havzası’nın Jingchuan bölgesinde devasa bir uranyum yatağı bulundu. Ordos Havzası, doğal gaz, kömür gazı, kömür ve petrol gibi zengin yeraltı kaynaklarıyla biliniyor.Keşfedilen bu dev uranyum yatağının, havzanın eoliyen (rüzgarla taşınmış) kumtaşlarında bulunduğu belirtildi. CGS, bu keşfin dünya genelinde bu tür jeolojik bir yapıda bulunan ilk uranyum yatağı olduğunu ve uranyum cevheri sınıflandırmalarına yeni bir tür eklendiğini açıkladı.CGS’nin uranyum baş bilim insanı Jin Ruoshi, Çin’de petrol ve kömür yataklarının bulunduğu birçok havzada, üst kısımlarda eoliyen kumtaşı oluşumlarının yer aldığını belirterek, bu durumun yeni ve büyük uranyum yataklarının keşfi için büyük bir potansiyel barındırdığını ifade etti.Jin, eoliyen kumtaşı içinde bulunan bu yeni uranyum yatağının, geleneksel kumtaşı barındıran uranyum yatakları gibi düşük madencilik maliyetleri, çevreye düşük zarar ve büyük rezerv kapasitesi gibi avantajlar sunduğunu vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/kuzey-korenin-yeni-hamlesi-uranyum-zenginlestirme-tesisini-kamuoyuna-duyurdu-1087974906.html
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çin, çin ticaret bakanlığı, uranyum, çin komünist partisi (çkp), uranyum zenginleştirme, maden
çin, çin ticaret bakanlığı, uranyum, çin komünist partisi (çkp), uranyum zenginleştirme, maden
Çin, devasa ölçekli uranyum rezervleri keşfettiğini duyurdu
Çin Jeoloji Araştırmaları Kurumu (CGS), ülkenin uranyum rezervlerini önemli ölçüde artıracak ve kaynak tedarik güvenliğini güçlendirecek devasa bir uranyum yatağının keşfedildiğini duyurdu.
CGS’den yapılan açıklamaya göre, Çin 2021 yılından bu yana ülke genelinde uranyum arama çalışmalarını hızlandırdı. Bu çalışmalar sonucunda, ülkenin orta-batı kesiminde yer alan Ordos Havzası’nın Jingchuan bölgesinde devasa bir uranyum yatağı bulundu. Ordos Havzası, doğal gaz, kömür gazı, kömür ve petrol gibi zengin yeraltı kaynaklarıyla biliniyor.
Keşfedilen bu dev uranyum yatağının, havzanın eoliyen (rüzgarla taşınmış) kumtaşlarında bulunduğu belirtildi. CGS, bu keşfin dünya genelinde bu tür jeolojik bir yapıda bulunan ilk uranyum yatağı olduğunu ve uranyum cevheri sınıflandırmalarına yeni bir tür eklendiğini açıkladı.
CGS’nin uranyum baş bilim insanı Jin Ruoshi, Çin’de petrol ve kömür yataklarının bulunduğu birçok havzada, üst kısımlarda eoliyen kumtaşı oluşumlarının yer aldığını belirterek, bu durumun yeni ve büyük uranyum yataklarının keşfi için büyük bir potansiyel barındırdığını ifade etti.
Jin, eoliyen kumtaşı içinde bulunan bu yeni uranyum yatağının, geleneksel kumtaşı barındıran uranyum yatakları gibi düşük madencilik maliyetleri, çevreye düşük zarar ve büyük rezerv kapasitesi gibi avantajlar sunduğunu vurguladı.