https://anlatilaninotesi.com.tr/20250111/cin-devasa-olcekli-uranyum-rezervleri-kesfettigini-duyurdu--1092565747.html

Çin, devasa ölçekli uranyum rezervleri keşfettiğini duyurdu

Çin, devasa ölçekli uranyum rezervleri keşfettiğini duyurdu

Sputnik Türkiye

Çin Jeoloji Araştırmaları Kurumu (CGS), ülkenin uranyum rezervlerini önemli ölçüde artıracak ve kaynak tedarik güvenliğini güçlendirecek devasa bir uranyum... 11.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-11T12:06+0300

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dünya

çin

çin ticaret bakanlığı

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çin komünist partisi (çkp)

uranyum zenginleştirme

maden

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CGS’den yapılan açıklamaya göre, Çin 2021 yılından bu yana ülke genelinde uranyum arama çalışmalarını hızlandırdı. Bu çalışmalar sonucunda, ülkenin orta-batı kesiminde yer alan Ordos Havzası’nın Jingchuan bölgesinde devasa bir uranyum yatağı bulundu. Ordos Havzası, doğal gaz, kömür gazı, kömür ve petrol gibi zengin yeraltı kaynaklarıyla biliniyor.Keşfedilen bu dev uranyum yatağının, havzanın eoliyen (rüzgarla taşınmış) kumtaşlarında bulunduğu belirtildi. CGS, bu keşfin dünya genelinde bu tür jeolojik bir yapıda bulunan ilk uranyum yatağı olduğunu ve uranyum cevheri sınıflandırmalarına yeni bir tür eklendiğini açıkladı.CGS’nin uranyum baş bilim insanı Jin Ruoshi, Çin’de petrol ve kömür yataklarının bulunduğu birçok havzada, üst kısımlarda eoliyen kumtaşı oluşumlarının yer aldığını belirterek, bu durumun yeni ve büyük uranyum yataklarının keşfi için büyük bir potansiyel barındırdığını ifade etti.Jin, eoliyen kumtaşı içinde bulunan bu yeni uranyum yatağının, geleneksel kumtaşı barındıran uranyum yatakları gibi düşük madencilik maliyetleri, çevreye düşük zarar ve büyük rezerv kapasitesi gibi avantajlar sunduğunu vurguladı.

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çin, çin ticaret bakanlığı, uranyum, çin komünist partisi (çkp), uranyum zenginleştirme, maden