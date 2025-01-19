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Çin, gizli 'havadan havaya' hipersonik füzenin son denemelerini gerçekleştirdi
Çin, gizli 'havadan havaya' hipersonik füzenin son denemelerini gerçekleştirdi
Sputnik Türkiye
Çinli uzmanların, gizli tutulan ‘havadan havaya’ hipersonik füzesinin son denemelerini gerçekleştirdiği bildirildi. 19.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-19T21:12+0300
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hipersonik füze
hipersonik silah
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abd
savaş uçağı
tehdit
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South China Morning Post gazetesinin yetkililere dayandırdığı haberine göre Çin, ABD’nin son teknoloji ürünü savaş uçaklarına ciddi tehdit oluşturabilecek, gizli tutulan ‘havadan havaya’ hipersonik füzesinin son denemelerini gerçekleştirdi.Haberde, “Projede yer alan bilim insanlarına göre, Çin’in hipersonik ‘havadan havaya’ füzeleri, Çin Halk Kurtuluş Ordusu Hava Kuvvetleri’nin sıkı performans gereksinimlerini karşılamak amacıyla aşırı ısıya dayanıklılık testlerinden geçirildi” ifadelerine yer verildi.Yazıda ayrıca söz konusu denemelerin, şu anda uçuş testleri yapılan B-21 ‘hayalet’ bombardıman uçağı da dahil olmak üzere Amerikan askeri uçakları için benzeri görülmemiş bir tehdit oluşturabilecek bu gizemli silahın varlığının ilk resmi teyidi olduğu ifade edildi.
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çin, south china morning post, hipersonik füze, hipersonik silah, deneme, abd, savaş uçağı, tehdit, çin halk kurtuluş ordusu
çin, south china morning post, hipersonik füze, hipersonik silah, deneme, abd, savaş uçağı, tehdit, çin halk kurtuluş ordusu

Çin, gizli 'havadan havaya' hipersonik füzenin son denemelerini gerçekleştirdi

21:12 19.01.2025 (güncellendi: 21:19 19.01.2025)
© AP Photo / Mark SchiefelbeinÇin'in gizli hipersonik füzesi
Çin'in gizli hipersonik füzesi - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
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Çinli uzmanların, gizli tutulan ‘havadan havaya’ hipersonik füzesinin son denemelerini gerçekleştirdiği bildirildi.
South China Morning Post gazetesinin yetkililere dayandırdığı haberine göre Çin, ABD’nin son teknoloji ürünü savaş uçaklarına ciddi tehdit oluşturabilecek, gizli tutulan ‘havadan havaya’ hipersonik füzesinin son denemelerini gerçekleştirdi.
Haberde, “Projede yer alan bilim insanlarına göre, Çin’in hipersonik ‘havadan havaya’ füzeleri, Çin Halk Kurtuluş Ordusu Hava Kuvvetleri’nin sıkı performans gereksinimlerini karşılamak amacıyla aşırı ısıya dayanıklılık testlerinden geçirildi” ifadelerine yer verildi.
Yazıda ayrıca söz konusu denemelerin, şu anda uçuş testleri yapılan B-21 ‘hayalet’ bombardıman uçağı da dahil olmak üzere Amerikan askeri uçakları için benzeri görülmemiş bir tehdit oluşturabilecek bu gizemli silahın varlığının ilk resmi teyidi olduğu ifade edildi.
Çin Ulusal Konseyi - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2025
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