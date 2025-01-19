https://anlatilaninotesi.com.tr/20250119/cin-gizli-havadan-havaya-hipersonik-fuzenin-son-denemelerini-gerceklestirdi-1092843913.html

Çin, gizli 'havadan havaya' hipersonik füzenin son denemelerini gerçekleştirdi

Çin, gizli 'havadan havaya' hipersonik füzenin son denemelerini gerçekleştirdi

Sputnik Türkiye

Çinli uzmanların, gizli tutulan ‘havadan havaya’ hipersonik füzesinin son denemelerini gerçekleştirdiği bildirildi. 19.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-19T21:12+0300

2025-01-19T21:12+0300

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dünya

çin

south china morning post

hipersonik füze

hipersonik silah

deneme

abd

savaş uçağı

tehdit

çin halk kurtuluş ordusu

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South China Morning Post gazetesinin yetkililere dayandırdığı haberine göre Çin, ABD’nin son teknoloji ürünü savaş uçaklarına ciddi tehdit oluşturabilecek, gizli tutulan ‘havadan havaya’ hipersonik füzesinin son denemelerini gerçekleştirdi.Haberde, “Projede yer alan bilim insanlarına göre, Çin’in hipersonik ‘havadan havaya’ füzeleri, Çin Halk Kurtuluş Ordusu Hava Kuvvetleri’nin sıkı performans gereksinimlerini karşılamak amacıyla aşırı ısıya dayanıklılık testlerinden geçirildi” ifadelerine yer verildi.Yazıda ayrıca söz konusu denemelerin, şu anda uçuş testleri yapılan B-21 ‘hayalet’ bombardıman uçağı da dahil olmak üzere Amerikan askeri uçakları için benzeri görülmemiş bir tehdit oluşturabilecek bu gizemli silahın varlığının ilk resmi teyidi olduğu ifade edildi.

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Sputnik Türkiye

çin, south china morning post, hipersonik füze, hipersonik silah, deneme, abd, savaş uçağı, tehdit, çin halk kurtuluş ordusu