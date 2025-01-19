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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250119/bakan-yumaklidan-eslem-teker-aciklamasi-sorumluluklarini-yerine-getirmeyenler-adalet-karsisinda-1092835459.html
Bakan Yumaklı'dan Eslem Teker açıklaması: Sorumluluklarını yerine getirmeyenler adalet karşısında hesabını verecek
Bakan Yumaklı'dan Eslem Teker açıklaması: Sorumluluklarını yerine getirmeyenler adalet karşısında hesabını verecek
Sputnik Türkiye
Yüksekova ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybeden 12 yaşındaki Eslem Teker'in ardından Tarım ve Orman Bakanı açıklama yaptı. Bakan... 19.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-19T14:20+0300
2025-01-19T14:20+0300
türkiye
eslem teker
ibrahim yumaklı
hakkari
5199 hayvanları koruma kanunu
hayvan yasası
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hakkari'de sokak köpeklerinin saldırısında hayatını kaybeden 12 yaşındaki Eslem Teker'in ardından açıklama yaptı. 'Kanunla belirlenmiş sorumluluklarından kaçan yerel yönetimleri' eleştiren Bakan Yumaklı, Görevlerini ve sorumluluklarını yerine getirmeyenlerin "adalet karşısında bunun hesabını vereceğini" vurguladı. Bakan Yumaklı açıklamasında şunları belirtti:Bakan Yumaklı ayrıca 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanuna değinerek "Bakanlığımız 5199 sayılı Kanun kapsamındaki görevlerini kararlılıkla sürdürmeye devam edecektir. Ayrıca yeni kanunun uygulanmasında sorumluluklarını yerine getirmeyenlerle ilgili gerekli cezai ve hukuki her türlü takip tarafımızdan titizlikle yapılacaktır" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240726/ak-partili-sen-sokak-hayvanlari-yasasini-degerlendirdi-hayvanlari-koruma-maksatli-bir-kanun-1086244198.html
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eslem teker, ibrahim yumaklı, hakkari, 5199 hayvanları koruma kanunu, hayvan yasası
eslem teker, ibrahim yumaklı, hakkari, 5199 hayvanları koruma kanunu, hayvan yasası

Bakan Yumaklı'dan Eslem Teker açıklaması: Sorumluluklarını yerine getirmeyenler adalet karşısında hesabını verecek

14:20 19.01.2025
© AA / Ulaş GüvenBakan Yumaklı'dan Elsem Teker açıklaması: Sorumluluklarını yerine getirmeyenler adalet karşısında hesabını verecek
Bakan Yumaklı'dan Elsem Teker açıklaması: Sorumluluklarını yerine getirmeyenler adalet karşısında hesabını verecek - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2025
© AA / Ulaş Güven
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Yüksekova ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybeden 12 yaşındaki Eslem Teker'in ardından Tarım ve Orman Bakanı açıklama yaptı. Bakan Yumaklı, "Sorumluluklarını yerine getirmeyerek başta çocuklarımız olmak üzere vatandaşlarımızın mağduriyetine sebebiyet verenler, adalet karşısında bunun hesabını elbet verecek" dedi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hakkari'de sokak köpeklerinin saldırısında hayatını kaybeden 12 yaşındaki Eslem Teker'in ardından açıklama yaptı. 'Kanunla belirlenmiş sorumluluklarından kaçan yerel yönetimleri' eleştiren Bakan Yumaklı, Görevlerini ve sorumluluklarını yerine getirmeyenlerin "adalet karşısında bunun hesabını vereceğini" vurguladı. Bakan Yumaklı açıklamasında şunları belirtti:
"Hakkari Yüksekova’da henüz 12 yaşındaki kız çocuğumuz Eslem Teker’in SAHİPSİZ SOKAK KÖPEKLERİ tarafından uğradığı saldırı neticesinde hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyuyoruz. Bu sorunun toplumsal bir güvenlik meselesi olduğu bilinciyle hazırlanan Kanun ve ilgililerin sorumluluğunun net olarak belirlendiği yönetmelik yayımlanmıştı. Bu düzenlemelerle, sokaklarda başıboş sahipsiz köpek bulunamayacağı, herhangi bir gerekçenin bu sorumluluğun gereğini yerine getirmeye engel olamayacağı net bir şekilde belirlenmiş oldu. Ancak Kanunla belirlenmiş sorumluluklarından kaçan yerel yönetimlerden birinin sorumsuzluğu maalesef 12 yaşındaki bir evladımızın hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. Görevlerini ve sorumluluklarını yerine getirmeyerek başta çocuklarımız olmak üzere vatandaşlarımızın mağduriyetine sebebiyet verenler, adalet karşısında bunun hesabını elbet verecekler. Biz de Bakanlık olarak bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız."
Bakan Yumaklı ayrıca 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanuna değinerek "Bakanlığımız 5199 sayılı Kanun kapsamındaki görevlerini kararlılıkla sürdürmeye devam edecektir. Ayrıca yeni kanunun uygulanmasında sorumluluklarını yerine getirmeyenlerle ilgili gerekli cezai ve hukuki her türlü takip tarafımızdan titizlikle yapılacaktır" dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2024
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AK Partili Şen, sokak hayvanları yasasını değerlendirdi: ‘Hayvanları koruma maksatlı bir kanun’
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