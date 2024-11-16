https://anlatilaninotesi.com.tr/20241116/kaliforniyadan-tarihi-adim-30dan-fazla-yerin-irkci-terim-iceren-isimleri-haritadan-siliniyor-1090469507.html

Kaliforniya'dan tarihi adım: 30'dan fazla yerin ırkçı terim içeren isimleri haritadan siliniyor

Kaliforniya'dan tarihi adım: 30'dan fazla yerin ırkçı terim içeren isimleri haritadan siliniyor

Sputnik Türkiye

Kızılderili kadınları hedef alan ırkçı terimler, Kaliforniya topraklarından siliniyor. Irkçı terimlerle isimlendirilen yaklaşık 30 yerin, Ocak 2025'e kadar... 16.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-16T11:12+0300

2024-11-16T11:12+0300

2024-11-16T11:12+0300

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ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan eyaletin doğal kaynaklarını koruma ve yönetme sorumluluğuna sahip bir kurum olan Eyalet Doğal Kaynaklar Ajansı'nın Cuma günü yaptığı açıklamada, Kızılderili kadınlar için 'ırkçı' anlam taşıyan bir terimin Kaliforniya topraklarında bulunan yaklaşık üç düzine yer adından kaldırılacağı duyuruldu. Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, 2022'de gelecekteki yer adlarında 'squaw' kelimesinin kullanımını yasaklayan bir yasa tasarısını imzalamıştı. Sokaklar, köprüler, kamu binaları ve mezarlıklar dahil olmak üzere bu terimi kullanan tüm yerlerin adlarının değiştirilmesi emredildi.Kaliforniya'da yaşayan Kızılderili kabileleriyle konuşularak 15 ilçede 30'dan fazla yer için yeni isimler seçildi ve bu isimler 1 Ocak'a kadar değiştirileceği açıklandı. Yocha Dehe Wintun Ulusu ile birlikte harekete geçen yetkililer, Batı Sacremento şehrinde iki sokak adını değiştirmişti. Kabile başkanı, 'yetkililerle iletişimlerini sürdürüp Kaliforniya'daki kamusal alanları bu tür 'ırkçı' kelimelerden arındırma girişimlerinde bulunulabileceğini' söyledi.ABD İçişleri Bakanı Deb Haaland, 2021'de Kaliforniya'da düzinelerce yerde kullanılan ırkçı terimlerin yeniden adlandırılması için harekete geçmişti. Haaland ayrıca, ABD tarihindeki ilk Kızılderili İçişleri Bakanı unvanına sahip.Aynı yıl, Kuzey Kaliforniya'da Squaw Valley olarak bilinen popüler bir kayak merkezinin ismi Palisades Tahoe olarak değiştirilmişti. Kayak merkezi, 1960 Kış Olimpiyatları'na ev sahipliği yapmıştı.

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abd, kaliforniya, ırkçı hareket, irkçı, kızılderili, kızılderililer, kabile, isim değişikliği, deb haaland