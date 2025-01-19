https://anlatilaninotesi.com.tr/20250119/abdde-yeniden-erisme-acildi-sabriniz-ve-desteginiz-icin-tesekkurler-1092845214.html

Yeniden erişime açıldı: 'Trump'ın çabaları sonucunda ABD'ye geri döndü'

Yeniden erişime açıldı: 'Trump'ın çabaları sonucunda ABD'ye geri döndü'

Sputnik Türkiye

Çinli sosyal paylaşım uygulaması TikTok ABD'de yeniden erişime açıldı. Uygulamayı açanlar "Sabrınız ve desteğiniz için teşekkürler. Trump'ın çabaları sonucunda... 19.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-19T23:40+0300

2025-01-19T23:40+0300

2025-01-19T23:46+0300

dünya

donald trump

truth social

tiktok

abd

çin ticaret bakanlığı

çin

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TikTok, Donald Trump'ın pazartesi günü bir kararname imzalayacağını duyurmasının ardından ABD'de yeniden kullanıma açıldı. Uygulamayı açan kullanıcılar "Tekrar hoş geldiniz" mesajıyla karşılaştı. Mesajda, "Sabrınız ve desteğiniz için teşekkürler. Başkan (Donald) Trump'ın çabaları sonucunda TikTok ABD'ye geri döndü. TikTok'ta sevdiğiniz her şeyi oluşturmaya, paylaşmaya ve keşfetmeye devam edebilirsiniz" ifadelerinin de kullanıldığı belirtildi.Trump, Truth Social adlı sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Pazartesi günü, yasanın yasaklarının yürürlüğe girme süresini uzatacak bir kararname yayımlayacağım, böylece ulusal güvenliğimizi korumak için bir anlaşma yapabiliriz" ifadelerine yer vermişti.Söz konusu kararnameyle uygulamanın yasaklı kalmasını önlemek için destek veren şirketlerin yasal sorumluluğunun olmayacağını da belirten Trump, ancak TikTok'un yarısının ABD'lilere ait olmasını istediğini aktarmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250119/trumptan-yasagin-ertelenmesi-yonunde-kararname-boylece-ulusal-guvenligimizi-korumak-icin-bir-1092843256.html

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donald trump, truth social, tiktok, abd, çin ticaret bakanlığı, çin