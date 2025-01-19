https://anlatilaninotesi.com.tr/20250119/trumptan-yasagin-ertelenmesi-yonunde-kararname-boylece-ulusal-guvenligimizi-korumak-icin-bir-1092843256.html

Trump'tan yasağın ertelenmesi yönünde kararname: 'Böylece ulusal güvenliğimizi korumak için bir anlaşma yapabiliriz'

Trump'tan yasağın ertelenmesi yönünde kararname: 'Böylece ulusal güvenliğimizi korumak için bir anlaşma yapabiliriz'

Sputnik Türkiye

Donald Trump, Çin'in sosyal medya uygulaması TİKTok'un yasaklandığı yasayı erteleyebileceğini açıkladı. Pazartesi günü, yasakların yürürlüğe girme süresini... 19.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-19T20:58+0300

2025-01-19T20:58+0300

2025-01-19T20:58+0300

dünya

donald trump

abd

çin

tiktok

truth social

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ABD'nin 47. Başkanı olarak pazartesi günü yemin edecek olan Donald Trump, aynı gün TikTok ile ilgili bir kararname imzalayacağını duyurdu. Ancak bir şartı olduğunu belirten Trump şirketin yarısının ABD'lilere ait olmasını istediğini açıkladı.Trump, Truth Social adlı sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada şirketlere TikTok'un 'karanlıkta kalmasına' izin vermemeleri çağrısında bulundu.Donald Trump, söz konusu kararnamenin TikTok'un yasaklı kalmasını önlemek için destek veren şirketlerin yasal sorumluluğunun olmayacağını da teyit edeceğini belirtti.ABD'nin ortak girişimde yüzde 50 sahiplik payının olmasını istediğini vurgulayan Trump şunları da ifade etti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250119/tiktok-an-itibariyle-abdde-kapandi-hizmetimizi-durdurmak-zorundayiz-1092829879.html

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