https://anlatilaninotesi.com.tr/20250119/trumptan-yasagin-ertelenmesi-yonunde-kararname-boylece-ulusal-guvenligimizi-korumak-icin-bir-1092843256.html
Trump'tan yasağın ertelenmesi yönünde kararname: 'Böylece ulusal güvenliğimizi korumak için bir anlaşma yapabiliriz'
Trump'tan yasağın ertelenmesi yönünde kararname: 'Böylece ulusal güvenliğimizi korumak için bir anlaşma yapabiliriz'
Sputnik Türkiye
Donald Trump, Çin'in sosyal medya uygulaması TİKTok'un yasaklandığı yasayı erteleyebileceğini açıkladı. Pazartesi günü, yasakların yürürlüğe girme süresini... 19.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-19T20:58+0300
2025-01-19T20:58+0300
2025-01-19T20:58+0300
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çin
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ABD'nin 47. Başkanı olarak pazartesi günü yemin edecek olan Donald Trump, aynı gün TikTok ile ilgili bir kararname imzalayacağını duyurdu. Ancak bir şartı olduğunu belirten Trump şirketin yarısının ABD'lilere ait olmasını istediğini açıkladı.Trump, Truth Social adlı sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada şirketlere TikTok'un 'karanlıkta kalmasına' izin vermemeleri çağrısında bulundu.Donald Trump, söz konusu kararnamenin TikTok'un yasaklı kalmasını önlemek için destek veren şirketlerin yasal sorumluluğunun olmayacağını da teyit edeceğini belirtti.ABD'nin ortak girişimde yüzde 50 sahiplik payının olmasını istediğini vurgulayan Trump şunları da ifade etti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250119/tiktok-an-itibariyle-abdde-kapandi-hizmetimizi-durdurmak-zorundayiz-1092829879.html
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donald trump, abd, çin, tiktok, truth social
donald trump, abd, çin, tiktok, truth social
Trump'tan yasağın ertelenmesi yönünde kararname: 'Böylece ulusal güvenliğimizi korumak için bir anlaşma yapabiliriz'
Donald Trump, Çin'in sosyal medya uygulaması TİKTok'un yasaklandığı yasayı erteleyebileceğini açıkladı. Pazartesi günü, yasakların yürürlüğe girme süresini uzatacak bir kararname yayımlayacağını duyuran Trump böylece ABD'nin ulusal güvenliğini korumak için bir anlaşmanın olabileceğini belirtti.
ABD'nin 47. Başkanı olarak pazartesi günü yemin edecek olan Donald Trump, aynı gün TikTok ile ilgili bir kararname imzalayacağını duyurdu. Ancak bir şartı olduğunu belirten Trump şirketin yarısının ABD'lilere ait olmasını istediğini açıkladı.
Trump, Truth Social adlı sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada şirketlere TikTok'un 'karanlıkta kalmasına' izin vermemeleri çağrısında bulundu.
Donald Trump, söz konusu kararnamenin TikTok'un yasaklı kalmasını önlemek için destek veren şirketlerin yasal sorumluluğunun olmayacağını da teyit edeceğini belirtti.
ABD'nin ortak girişimde yüzde 50 sahiplik payının olmasını istediğini vurgulayan Trump şunları da ifade etti:
"Bunu yaparak TikTok'u kurtarır, iyi ellerde tutar ve yükselmesine izin veririz. ABD onayı olmadan TikTok olmaz. Bizim onayımızla değeri yüz milyarlarca dolar, belki de trilyonlarca dolar eder. Bu nedenle, ilk düşüncem, mevcut sahipler ve/veya yeni sahipler arasında bir ortak girişim kurulması ve ABD'nin seçtiğimiz herhangi bir satın alım aracılığıyla kurulan bu ortak girişimde yüzde 50 sahiplik payının olması yönünde."