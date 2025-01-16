https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/pfdkdan-fenerbahce-ve-galatasaraya-para-cezasi-1092764646.html
PFDK'dan Fenerbahçe ve Galatasaray'a para cezası
PFDK'dan Fenerbahçe ve Galatasaray'a para cezası
Sputnik Türkiye
PFDK Fenerbahçe'ye 2 milyon 208 bin lira, Galatasaray'a 390 bin lira para cezası verdi. Aynı zamanda Galatasaray ikinci başkanı Metin Öztürk'e 450 bin lira... 16.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-16T20:44+0300
2025-01-16T20:44+0300
2025-01-16T20:44+0300
spor
galatasaray
fenerbahçe
profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)
metin öztürk
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe ve Galatasaray'a para cezası verdi.PFDK Fenerbahçe'yi saha olayları, çirkin ve kötü tezahürat ile sportmenliğe aykırı açıklamalar sebebiyle toplam 2 milyon 208 bin lira, Galatasaray'a çirkin ve kötü tezahürattan 390 bin lira para cezası verilmesine hükmetti. Galatasaray ikinci başkanı Metin Öztürk'e de sportmenliğe aykırı açıklamaları sebebiyle 450 bin lira para cezası uygulandı.Açıklamaya göre Adana Demirspor ve Konyaspor'a da saha olayları nedeniyle 168 biner lira para cezası verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/besiktasla-adi-anilmisti-roberto-manciniden-ilk-aciklama-geldi-1092763425.html
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galatasaray, fenerbahçe, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), metin öztürk
galatasaray, fenerbahçe, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), metin öztürk
PFDK'dan Fenerbahçe ve Galatasaray'a para cezası
PFDK Fenerbahçe'ye 2 milyon 208 bin lira, Galatasaray'a 390 bin lira para cezası verdi. Aynı zamanda Galatasaray ikinci başkanı Metin Öztürk'e 450 bin lira para cezası uygulandı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe ve Galatasaray'a para cezası verdi.
PFDK Fenerbahçe'yi saha olayları, çirkin ve kötü tezahürat ile sportmenliğe aykırı açıklamalar sebebiyle toplam 2 milyon 208 bin lira, Galatasaray'a çirkin ve kötü tezahürattan 390 bin lira para cezası verilmesine hükmetti. Galatasaray ikinci başkanı Metin Öztürk'e de sportmenliğe aykırı açıklamaları sebebiyle 450 bin lira para cezası uygulandı.
Açıklamaya göre Adana Demirspor ve Konyaspor'a da saha olayları nedeniyle 168 biner lira para cezası verildi.