https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/pfdkdan-fenerbahce-ve-galatasaraya-para-cezasi-1092764646.html

PFDK'dan Fenerbahçe ve Galatasaray'a para cezası

PFDK'dan Fenerbahçe ve Galatasaray'a para cezası

Sputnik Türkiye

PFDK Fenerbahçe'ye 2 milyon 208 bin lira, Galatasaray'a 390 bin lira para cezası verdi. Aynı zamanda Galatasaray ikinci başkanı Metin Öztürk'e 450 bin lira... 16.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-16T20:44+0300

2025-01-16T20:44+0300

2025-01-16T20:44+0300

spor

galatasaray

fenerbahçe

profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)

metin öztürk

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe ve Galatasaray'a para cezası verdi.PFDK Fenerbahçe'yi saha olayları, çirkin ve kötü tezahürat ile sportmenliğe aykırı açıklamalar sebebiyle toplam 2 milyon 208 bin lira, Galatasaray'a çirkin ve kötü tezahürattan 390 bin lira para cezası verilmesine hükmetti. Galatasaray ikinci başkanı Metin Öztürk'e de sportmenliğe aykırı açıklamaları sebebiyle 450 bin lira para cezası uygulandı.Açıklamaya göre Adana Demirspor ve Konyaspor'a da saha olayları nedeniyle 168 biner lira para cezası verildi.

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galatasaray, fenerbahçe, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), metin öztürk