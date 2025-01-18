https://anlatilaninotesi.com.tr/20250118/unlu-sampuan-markasinda-tehlikeli-bakteri-tespit-edildi-1-milyon-urun-icin-iade-yapilacak--1092814186.html
Ünlü şampuan markasında 'tehlikeli bakteri' tespit edildi: 1 milyon ürün için iade yapılacak
Ünlü şampuan markasında 'tehlikeli bakteri' tespit edildi: 1 milyon ürün için iade yapılacak
Sputnik Türkiye
Tanınan şampuan markası AMIKA Mirrorball High Shine'da bağışıklık sistemi düşük ve cildi hassas olanlar için tehlike içeren bir bakteri tespit edildi. Ürün tüm... 18.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-18T11:43+0300
2025-01-18T11:43+0300
2025-01-18T11:50+0300
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Ünlü bir şampuan markasında Pluralibacter gergoviae adlı tehlikeli bakterinin tespit edilmesi üzerine ürünler raflardan toplatılmaya başlandı. Özellikle Walmart, Sephora ve Amazon gibi büyük perakende mağazalarında satılan bu şampuanlar, sağlık riski taşıdığı gerekçesiyle geri çağrıldı.Excelsior ve AFT kaynaklarına göre, Türkiye'de de hali hazırda satışta olan tanınmış Amika markası, koruyucu maddelere karşı dirençli ve sağlık açısından tehlikeli olan bakterinin tespit edilmesi sonrası 980 bin adet Mirrorball High Shine + Koruma şampuanını geri çağırma kararı aldı. Yetkililer, bu ürünlerin özellikle bağışıklık sistemi zayıf bireyler için ciddi sağlık riskleri oluşturabileceğini belirterek, tüketicilere ürünleri kullanmamaları ve iade etmeleri yönünde uyarıda bulundu.ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Aralık 2024’te yaptığı açıklamada, 2023 ve 2024 yıllarında ABD’nin 31 eyaletinde satılan ürünler için geri çağırma sürecinin başlatıldığını duyurdu. Kirlenmenin harici bir üretim tesisinden kaynaklandığı, aynı üretim hattından çıkan diğer ürünlerin ise bu durumdan etkilenmediği bildirildi.'Bağışıklık sistemi zayıf ya da cildi hasarlı kişilerde enfeksiyon riski'Markadan yapılan açıklamada, geri çağırmanın alüminyum şişelerde ve torbalarda satılan tüm boyutlardaki Mirrorball High Shine + Koruma şampuanlarını kapsadığı ifade edildi. Bağımsız bir toksikoloji grubunun yaptığı değerlendirme sonucunda sağlıklı bireyler için ciddi bir sağlık riski bulunmadığı ancak bağışıklık sistemi zayıf ya da cildi hasarlı kişilerin enfeksiyon riski taşıdığı belirtildi. Şirket ayrıca, tüketicilerden gelen kokudaki değişiklikler ve nadiren görülen geçici tahriş gibi şikayetleri yakından takip ettiklerini açıkladı.Şu ana kadar şampuan kullanımına bağlı ciddi bir sağlık sorunu bildirilmemiş olsa da yetkililer ve şirket, tüketicilerin ürünü kullanmayı hemen bırakmalarını ve para iadesi veya değişim için üreticiyle iletişime geçmelerini tavsiye ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250118/suudi-arabistanda-en-guzel-deve-yarismasinda-40-deveye-botoks-yapildigi-ortaya-cikti-1092813669.html
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amazon, amerikan gıda ve ilaç dairesi (fda), şampuan, sahte şampuan, saç, bakteri, hijyen, hijyen ürünleri
amazon, amerikan gıda ve ilaç dairesi (fda), şampuan, sahte şampuan, saç, bakteri, hijyen, hijyen ürünleri
Ünlü şampuan markasında 'tehlikeli bakteri' tespit edildi: 1 milyon ürün için iade yapılacak
11:43 18.01.2025 (güncellendi: 11:50 18.01.2025)
Tanınan şampuan markası AMIKA Mirrorball High Shine'da bağışıklık sistemi düşük ve cildi hassas olanlar için tehlike içeren bir bakteri tespit edildi. Ürün tüm raflardan toplatılırken, toplam 1 milyon ürün geri alınacak.
Ünlü bir şampuan markasında Pluralibacter gergoviae adlı tehlikeli bakterinin tespit edilmesi üzerine ürünler raflardan toplatılmaya başlandı. Özellikle Walmart, Sephora ve Amazon gibi büyük perakende mağazalarında satılan bu şampuanlar, sağlık riski taşıdığı gerekçesiyle geri çağrıldı.
Excelsior ve AFT kaynaklarına göre, Türkiye'de de hali hazırda satışta olan tanınmış Amika markası, koruyucu maddelere karşı dirençli ve sağlık açısından tehlikeli olan bakterinin tespit edilmesi sonrası 980 bin adet Mirrorball High Shine + Koruma şampuanını geri çağırma kararı aldı.
Yetkililer, bu ürünlerin özellikle bağışıklık sistemi zayıf bireyler için ciddi sağlık riskleri oluşturabileceğini belirterek, tüketicilere ürünleri kullanmamaları ve iade etmeleri yönünde uyarıda bulundu.
ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Aralık 2024’te yaptığı açıklamada, 2023 ve 2024 yıllarında ABD’nin 31 eyaletinde satılan ürünler için geri çağırma sürecinin başlatıldığını duyurdu. Kirlenmenin harici bir üretim tesisinden kaynaklandığı, aynı üretim hattından çıkan diğer ürünlerin ise bu durumdan etkilenmediği bildirildi.
'Bağışıklık sistemi zayıf ya da cildi hasarlı kişilerde enfeksiyon riski'
Markadan yapılan açıklamada, geri çağırmanın alüminyum şişelerde ve torbalarda satılan tüm boyutlardaki Mirrorball High Shine + Koruma şampuanlarını kapsadığı ifade edildi. Bağımsız bir toksikoloji grubunun yaptığı değerlendirme sonucunda sağlıklı bireyler için ciddi bir sağlık riski bulunmadığı ancak bağışıklık sistemi zayıf ya da cildi hasarlı kişilerin enfeksiyon riski taşıdığı belirtildi. Şirket ayrıca, tüketicilerden gelen kokudaki değişiklikler ve nadiren görülen geçici tahriş gibi şikayetleri yakından takip ettiklerini açıkladı.
Şu ana kadar şampuan kullanımına bağlı ciddi bir sağlık sorunu bildirilmemiş olsa da yetkililer ve şirket, tüketicilerin ürünü kullanmayı hemen bırakmalarını ve para iadesi veya değişim için üreticiyle iletişime geçmelerini tavsiye ediyor.