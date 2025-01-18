https://anlatilaninotesi.com.tr/20250118/besiktasin-yeni-teknik-direktoru-ole-gunnar-solskjaer-oldu--1092819656.html

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer oldu

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer oldu

Sputnik Türkiye

Beşiktaş, teknik direktörlük görevine Ole Gunnar Solskjaer’i getirerek kulüp tarihindeki 62. teknik adamını açıkladı. Norveçli çalıştırıcı, siyah-beyazlıların... 18.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-18T15:23+0300

2025-01-18T15:23+0300

2025-01-18T15:23+0300

spor

kulüp

beşiktaş

süper lig

ole gunnar solskjaer

şenol güneş

burak yılmaz

teknik direktör

futbol

türkiye futbol federasyonu (tff)

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Beşiktaş, teknik direktörlük görevine Ole Gunnar Solskjaer’i getirerek kulüp tarihinde görev yapan 62. teknik adamı açıkladı. Norveçli teknik adam, siyah-beyazlıların 36. yabancı çalıştırıcısı ve aynı zamanda Beşiktaş’ın tarihinde takımın başına geçen ilk Norveçli teknik direktör oldu.Kulüp, Solskjaer ile 1 yılı opsiyonlu 2,5 sezonluk bir sözleşme imzaladı. Bu anlaşma, Süper Lig’de görev alacak ikinci Norveçli teknik adam olarak da Solskjaer’i tarihe geçirdi. Daha önce Norveçli teknik direktör Trond Sollied, 2013-2014 sezonunda Elazığspor’u çalıştırmıştı.Son dönemde birçok teknik direktör geldi gittiBeşiktaş, son üç sezonda teknik direktör değişikliklerinde istikrar sağlayamadı. Şenol Güneş’in ayrılığı sonrası takımın başına kısa sürelerle sırasıyla Burak Yılmaz, Rıza Çalımbay, Fernando Santos ve Giovanni van Bronckhorst getirildi. Bu süreçte takımın başında Serdar Topraktepe de geçici olarak görev aldı.Beşiktaş tarihinde iz bırakan teknik direktörlerKulübün futbol şubesinin kurucusu Şeref Bey, 14 yıl boyunca (1911-1925) Beşiktaş’ı çalıştırarak en uzun süre görev yapan teknik direktör oldu. Onu Refik Osman Top 10 yıl (1935-1944 ve 1946-1948) ile takip etti. Yabancı teknik direktörler arasında ise Macar Imre Zinger 10 yıl görev alırken, Gordon Milne 6,5 yıl süren Beşiktaş kariyerinde 3 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.Beşiktaş, teknik direktörlük görevinde Ole Gunnar Solskjaer ile yeni bir döneme adım atarken, bu hamlenin takımın uzun süredir devam eden teknik adam istikrarsızlığını sona erdirip erdirmeyeceği merakla bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250118/benficadan-turk-ruzgari-devam-ediyor-kerem-akturkoglu-pasi-atti-kokcu-gole-cevirdi-1092813535.html

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kulüp, beşiktaş, süper lig, ole gunnar solskjaer, şenol güneş, burak yılmaz, teknik direktör, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), norveç