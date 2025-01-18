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Kendini 'enerjik vücut işçisi' diye tanıtan kişi zehir taciri çıktı: Evinde 110 milyon TL değerinde LSD çıktı
Kendini 'enerjik vücut işçisi' diye tanıtan kişi zehir taciri çıktı: Evinde 110 milyon TL değerinde LSD çıktı
Sputnik Türkiye
Sosyal medyada kendini terapist veya 'enerjik vücut işçisi' olarak tanıtan kişinin evine yapılan operasyonda 110 milyon TL değerinde LSD ele geçirildi. 18.01.2025, Sputnik Türkiye
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Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde kendisini 'enerjik vücut işçisi' olarak tanıtan Ahmet Furkan Usalan’ın evine düzenlenen operasyonda, piyasa değeri 110 milyon TL olan 22 kilogram LSD ele geçirildi.Terapi ve meditasyon seansları düzenlediği bilinen Usalan’ın evinde yapılan aramada, uyuşturucu madde üretiminde kullanılan çeşitli ekipmanlar da bulundu. Gözaltına alınan Ahmet Furkan Usalan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Yetkililer, uyuşturucu ticaretiyle mücadelede operasyonların aralıksız süreceğini açıkladı.
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sosyal medya, lsd, terapi, muğla, uyuşturucu, uyuşturucu imalatı, sentetik uyuşturucu, zehir
sosyal medya, lsd, terapi, muğla, uyuşturucu, uyuşturucu imalatı, sentetik uyuşturucu, zehir

Kendini 'enerjik vücut işçisi' diye tanıtan kişi zehir taciri çıktı: Evinde 110 milyon TL değerinde LSD çıktı

12:23 18.01.2025
Ahmet Furkan Usalan
Ahmet Furkan Usalan - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2025
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Sosyal medyada kendini terapist veya 'enerjik vücut işçisi' olarak tanıtan kişinin evine yapılan operasyonda 110 milyon TL değerinde LSD ele geçirildi.
Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde kendisini 'enerjik vücut işçisi' olarak tanıtan Ahmet Furkan Usalan’ın evine düzenlenen operasyonda, piyasa değeri 110 milyon TL olan 22 kilogram LSD ele geçirildi.
Terapi ve meditasyon seansları düzenlediği bilinen Usalan’ın evinde yapılan aramada, uyuşturucu madde üretiminde kullanılan çeşitli ekipmanlar da bulundu. Gözaltına alınan Ahmet Furkan Usalan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yetkililer, uyuşturucu ticaretiyle mücadelede operasyonların aralıksız süreceğini açıkladı.
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