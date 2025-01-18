https://anlatilaninotesi.com.tr/20250118/ukrayna-savunma-bakanligi-askeri-egitimde-basarisiz-olan-ogrenciler-universitelerden-atilacak-1092826094.html
Ukrayna Savunma Bakanlığı: Askeri eğitimde başarısız olan öğrenciler üniversitelerden atılacak
Ukrayna Savunma Bakanlığı: Askeri eğitimde başarısız olan öğrenciler üniversitelerden atılacak
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Ukrayna Savunma Bakanlığı, askeri eğitimde başarısız olan öğrencilerin üniversitelerden atılacağını belirterek bu öğrencilerin yüksek öğrenim fırsatından... 18.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-18T20:10+0300
2025-01-18T20:10+0300
2025-01-18T20:10+0300
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zorunlu askerlik
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Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Sergey Melnik, zorunlu askeri eğitimden geçemeyen Ukraynalı öğrencilerin üniversitelerden atılacağını ve yüksek öğrenim görme fırsatlarından mahrum bırakılacağını söyledi.Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın brifinginde yaptığı açıklamada Melnik, “Temel askeri eğitim herkes için zorunludur ve eğer öğrenciler bazı prensipler nedeniyle -örneğin sınavı geçemezlerse veya askeri yemin etmeyi reddederlerse- yüksek öğretim kurumlarında okuyamayacaklar” dedi.Seferberliği sıkılaştırmak üzere kabul edilen yasa sebebiyle Ukrayna'da 18-25 yaş arasındaki tüm erkeklerin itibaren temel askeri eğitimden geçmeleri yönünde karar alınmıştı. Temel askeri eğitim, kaldırılan zorunlu askerlik yerine getirilmişti. Üniversite öğrencilerinin temel askeri eğitimden ilk geçecek grup olduğu aktarılmış ve bu yıldan itibaren yüksek öğretim kurumlarının müfredatlarına ayrı bir disiplin olarak dahil edilmişti. Eğitimin ardından öğrenciler yemin ederek askeri uzmanlık alması öngörülmüştü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250118/afdden-ukraynali-multeciler-sinir-disi-edilsin-cagrisi-yeterince-topraga-sahipler-1092825364.html
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ukrayna, ukrayna savunma bakanlığı, yüksek öğrenim, üniversite, zorunlu askerlik, askeri eğitim
ukrayna, ukrayna savunma bakanlığı, yüksek öğrenim, üniversite, zorunlu askerlik, askeri eğitim
Ukrayna Savunma Bakanlığı: Askeri eğitimde başarısız olan öğrenciler üniversitelerden atılacak
Ukrayna Savunma Bakanlığı, askeri eğitimde başarısız olan öğrencilerin üniversitelerden atılacağını belirterek bu öğrencilerin yüksek öğrenim fırsatından mahrum bırakılacağını duyurdu.
Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Sergey Melnik, zorunlu askeri eğitimden geçemeyen Ukraynalı öğrencilerin üniversitelerden atılacağını ve yüksek öğrenim görme fırsatlarından mahrum bırakılacağını söyledi.
Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın brifinginde yaptığı açıklamada Melnik, “Temel askeri eğitim herkes için zorunludur ve eğer öğrenciler bazı prensipler nedeniyle -örneğin sınavı geçemezlerse veya askeri yemin etmeyi reddederlerse- yüksek öğretim kurumlarında okuyamayacaklar” dedi.
Seferberliği sıkılaştırmak üzere kabul edilen yasa sebebiyle Ukrayna'da 18-25 yaş arasındaki tüm erkeklerin itibaren temel askeri eğitimden geçmeleri yönünde karar alınmıştı. Temel askeri eğitim, kaldırılan zorunlu askerlik yerine getirilmişti. Üniversite öğrencilerinin temel askeri eğitimden ilk geçecek grup olduğu aktarılmış ve bu yıldan itibaren yüksek öğretim kurumlarının müfredatlarına ayrı bir disiplin olarak dahil edilmişti. Eğitimin ardından öğrenciler yemin ederek askeri uzmanlık alması öngörülmüştü.