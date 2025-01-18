https://anlatilaninotesi.com.tr/20250118/afdden-ukraynali-multeciler-sinir-disi-edilsin-cagrisi-yeterince-topraga-sahipler-1092825364.html

AfD'den 'Ukraynalı mülteciler sınır dışı edilsin' çağrısı: 'Yeterince toprağa sahipler'

AfD'den 'Ukraynalı mülteciler sınır dışı edilsin' çağrısı: 'Yeterince toprağa sahipler'

Sputnik Türkiye

Almanya için Alternatif (AfD) partisinin Bavyera Eyalet Meclisi Başkanı Katrin Ebner-Steiner, tüm Ukraynalı mültecilerin Federal Almanya Cumhuriyeti'nden... 18.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-18T19:00+0300

2025-01-18T19:00+0300

2025-01-18T19:00+0300

ukrayna krizi

avrupa

almanya

bavyera

almanya için alternatif (afd)

süddeutsche zeitung

ukrayna

ukraynalı mültecilerin durumu

sınır dışı

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Süddeutsche Zeitung (SZ) gazetesinin haberine göre Ebner-Steiner, AfD'nin ülkenin 'uyum sağlamak istemeyen sosyal yardım alıcılarıyla dolup taşmaması' için 'kapsamlı bir yeniden göç' çağrısında bulunduğunu belirtti. Söz konusu çağrının tüm suçluların ve yerleşik olmayan yabancıların sınır dışı edilmesini içerdiği aktarıldı.Ebner-Steiner, Ukrayna'nın geniş bir ülke olduğunu ve geri dönmek için 'yeterince toprağa' sahip olduğunu vurgulayarak tüm Ukraynalı mültecilerin derhal Almanya'yı terk etmeleri gerektiğini ifade etti. Almanya genelinde yaklaşık 1.2 milyon, Bavyera'da ise 200 bin Ukraynalı mülteci bulunduğu tahmin ediliyor.Ayrıca, Ebner-Steiner'in açıklamasında Almanya sınırına gerekirse tel örgü çekilmesini önerdiği ve ek olarak Bavyera'daki şehir ve belediyelere mültecileri barındırmayı reddetmeleri için 'sığınma acil durumu' ilan etme izni verilmesi gerektiğini dile getirdiği not edildi.Almanya Federal Cumhuriyeti Federal İstatistik Ofisi'ne göre, Ağustos ayı sonunda Almanya'da yaklaşık 1.24 milyon Ukraynalı mülteci bulunuyordu. Diğer ülkelerden gelen sığınmacılardan farklı olarak Ukraynalı mültecilerin Almanya'da özel bir statüye sahip olduğu ve buna ek olarak sivil yardımlardan istifade ettikleri ifade edilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250118/cinden-kritik-kesif-115-milyon-tonluk-nadir-toprak-elementi-rezervi-bulundu-1092824635.html

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avrupa, almanya, bavyera, almanya için alternatif (afd), süddeutsche zeitung, ukrayna, ukraynalı mültecilerin durumu, sınır dışı