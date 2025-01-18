https://anlatilaninotesi.com.tr/20250118/sosyal-medya-uzerinden-dolandirdilar-mobil-bankacilik-sifreleriyle-7-milyon-liralik-vurgun-1092820908.html
Sosyal medya üzerinden dolandırdılar: Mobil bankacılık şifreleriyle 7 milyon liralık vurgun
Sosyal medya üzerinden dolandırdılar: Mobil bankacılık şifreleriyle 7 milyon liralık vurgun
Sputnik Türkiye
Sosyal medya üzerinden tanıştıkları mağdurların bankacılık şifrelerini ele geçiren 21 şüpheliye operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 9 ilde gerçekleştirilen... 18.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-18T16:41+0300
2025-01-18T16:41+0300
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İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, sosyal medyada tanıştıkları kadınlar tarafından dolandırıldığını belirten bir ihbar üzerine geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Araştırma, aynı yöntemle yapılan dolandırıcılık vakalarının farklı illerde de tespit edilmesiyle genişledi ve İstanbul merkezli 9 ilde gerçekleştirilen dolandırıcılık operasyonunda 17 şüpheli tutuklandı.Sosyal medya üzerinden arkadaşlık uygulamaları aracılığıyla tanıştıkları mağdurların güvenini kazanarak mobil bankacılık şifrelerini ele geçiren ve yaklaşık 7 milyon lirayı kendi hesaplarına aktardıkları iddia edilen 21 kişiyi hedef alana operasyonda 17 şüpheli tutuklandığı bildirildi.Ekipler, 5 kadın şüphelinin arkadaşlık uygulamaları üzerinden erkeklerle tanıştığını, birkaç gün geçirdikten sonra güvenlerini kazanarak mobil bankacılık şifrelerini öğrendiklerini ve daha sonra hesaplarındaki paraları aktardıkları ortaya koydu. Çeşitli illerde yapılan eş zamanlı operasyonlarda, aralarında suç örgütü elebaşı M.B'nin de bulunduğu 21 şüpheli gözaltına alındı.İstanbul, Ankara, Tekirdağ, Kocaeli, Giresun, Antalya, Hatay, Hakkari ve Muğla illerinde yapılan operasyonlarda 7 şüphelinin cezaevinde olduğu belirlendi. Emniyet yetkilileri, şüphelilerin aynı yöntemle yaklaşık 7 milyon lirayı dolandırdıklarını ifade etti.Savcılık, 26 şüpheliden 17'sini 'nitelikli yağma', 'bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' ve 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' suçlarından tutuklarken, 8 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bir şüpheli ise ev hapsine alındı.
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türkiye, istanbul, asayiş, dolandırıcılık, internet dolandırıcılığı, sosyal medya
türkiye, istanbul, asayiş, dolandırıcılık, internet dolandırıcılığı, sosyal medya
Sosyal medya üzerinden dolandırdılar: Mobil bankacılık şifreleriyle 7 milyon liralık vurgun
Sosyal medya üzerinden tanıştıkları mağdurların bankacılık şifrelerini ele geçiren 21 şüpheliye operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 9 ilde gerçekleştirilen operasyonda 7 milyon liralık vurgun yapan 17 kişi tutuklandı.
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, sosyal medyada tanıştıkları kadınlar tarafından dolandırıldığını belirten bir ihbar üzerine geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Araştırma, aynı yöntemle yapılan dolandırıcılık vakalarının farklı illerde de tespit edilmesiyle genişledi ve İstanbul merkezli 9 ilde gerçekleştirilen dolandırıcılık operasyonunda 17 şüpheli tutuklandı.
Sosyal medya üzerinden arkadaşlık uygulamaları aracılığıyla tanıştıkları mağdurların güvenini kazanarak mobil bankacılık şifrelerini ele geçiren ve yaklaşık 7 milyon lirayı kendi hesaplarına aktardıkları iddia edilen 21 kişiyi hedef alana operasyonda 17 şüpheli tutuklandığı bildirildi.
Ekipler, 5 kadın şüphelinin arkadaşlık uygulamaları üzerinden erkeklerle tanıştığını, birkaç gün geçirdikten sonra güvenlerini kazanarak mobil bankacılık şifrelerini öğrendiklerini ve daha sonra hesaplarındaki paraları aktardıkları ortaya koydu. Çeşitli illerde yapılan eş zamanlı operasyonlarda, aralarında suç örgütü elebaşı M.B'nin de bulunduğu 21 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul, Ankara, Tekirdağ, Kocaeli, Giresun, Antalya, Hatay, Hakkari ve Muğla illerinde yapılan operasyonlarda 7 şüphelinin cezaevinde olduğu belirlendi. Emniyet yetkilileri, şüphelilerin aynı yöntemle yaklaşık 7 milyon lirayı dolandırdıklarını ifade etti.
Savcılık, 26 şüpheliden 17'sini 'nitelikli yağma', 'bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' ve 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' suçlarından tutuklarken, 8 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bir şüpheli ise ev hapsine alındı.