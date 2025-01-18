https://anlatilaninotesi.com.tr/20250118/scholz-ukraynadaki-catismanin-2025te-sona-ermesini-diliyorum-1092811446.html
Scholz: Ukrayna'daki çatışmanın 2025’te sona ermesini diliyorum
Scholz: Ukrayna'daki çatışmanın 2025’te sona ermesini diliyorum
Sputnik Türkiye
Almanya Başbakanı Scholz, Ukrayna'daki çatışmaların 2025 yılında sona ermesini dilediğini ifade etti. 18.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-18T01:20+0300
2025-01-18T01:20+0300
2025-01-18T01:18+0300
ukrayna krizi
olaf scholz
ukrayna
çatışma
almanya
dpa
sosyal demokrat parti (spd)
boris pistorius
annalena baerbock
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DPA haber ajansının aktardığına göre, Wolfsburg'da Sosyal Demokratların (SPD) seçim etkinliğinde Ukrayna'daki çatışmanın sona ermesi olasılığını değerlendiren Scholz, çatışmaların 2025 yılında sona ermesini dilediğini söyledi.Scholz, “Çatışmanın bu yıl içinde sona ermesini diliyorum, mümkün olup olmadığını göreceğiz” dedi.Daha önce Alman Spiegel dergisi, Scholz'un ofisinin, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve Savunma Bakanı Boris Pistorius tarafından savunulan Ukrayna'ya 3 milyar euroluk ek askeri yardım sağlanmasını engellediğini iddia etmişti.Scholz daha önce, hükümetin borçlanmasına kısıtlama getiren ‘borç freninin’ askıya alınması halinde yeni bir yardım paketinin tahsis edilmesinin mümkün olabileceğini ifade etmişti.Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının barışçıl çözümü engellediğini, NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini ve bunun ‘ateşle oyun’ olduğunu savunuyor.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren her türlü kargonun Rus ordusu için meşru hedef olduğunu açıklamıştı. Lavrov, ABD ve NATO'nun silah tedarik ederek ve aynı zamanda İngiltere, Almanya, İtalya ve diğer ülkelerin topraklarında Ukraynalı askerleri eğiterek çatışmaya doğrudan dahil olduğunu belirtmişti.Kremlin, Batı'dan Ukrayna'ya silah pompalanmasının müzakereler önünde engel teşkil edeceğini ve olumsuz bir etkisi olacağını dile getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250118/avrupa-diplomasi-sefi-kallas-rusyaya-yonelik-yaptirimlar-surdurulmeli-1092810785.html
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olaf scholz, ukrayna, çatışma, almanya, dpa, sosyal demokrat parti (spd), boris pistorius, annalena baerbock, rusya, nato, sergey lavrov, kremlin
Scholz: Ukrayna'daki çatışmanın 2025’te sona ermesini diliyorum
Almanya Başbakanı Scholz, Ukrayna'daki çatışmaların 2025 yılında sona ermesini dilediğini ifade etti.
DPA haber ajansının aktardığına göre, Wolfsburg'da Sosyal Demokratların (SPD) seçim etkinliğinde Ukrayna'daki çatışmanın sona ermesi olasılığını değerlendiren Scholz, çatışmaların 2025 yılında sona ermesini dilediğini söyledi.
Scholz, “Çatışmanın bu yıl içinde sona ermesini diliyorum, mümkün olup olmadığını göreceğiz” dedi.
Daha önce Alman Spiegel dergisi, Scholz'un ofisinin, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve Savunma Bakanı Boris Pistorius tarafından savunulan Ukrayna'ya 3 milyar euroluk ek askeri yardım sağlanmasını engellediğini iddia etmişti.
Scholz daha önce, hükümetin borçlanmasına kısıtlama getiren ‘borç freninin’ askıya alınması halinde yeni bir yardım paketinin tahsis edilmesinin mümkün olabileceğini ifade etmişti.
Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının barışçıl çözümü engellediğini, NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini ve bunun ‘ateşle oyun’ olduğunu savunuyor.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren her türlü kargonun Rus ordusu için meşru hedef olduğunu açıklamıştı. Lavrov, ABD ve NATO'nun silah tedarik ederek ve aynı zamanda İngiltere, Almanya, İtalya ve diğer ülkelerin topraklarında Ukraynalı askerleri eğiterek çatışmaya doğrudan dahil olduğunu belirtmişti.
Kremlin, Batı'dan Ukrayna'ya silah pompalanmasının müzakereler önünde engel teşkil edeceğini ve olumsuz bir etkisi olacağını dile getirmişti.