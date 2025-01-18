Sapanca Gölü’nde su seviyesi yağışlarla yükseldi: 1 ayda 30 santimetre artış ölçüldü

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Gölün su seviyesindeki artış, sadece içme suyu kaynağı olarak önem taşımıyor; bölgedeki ekosistem ve tarıma da olumlu etkiler sağlamakta.

Göldeki balık türlerinin sayısındaki artış ve sulama suyu ihtiyacını karşılayan tarım faaliyetlerine sağlanan suyun yükselmesi, bölge halkı için ekonomik açıdan önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Ayrıca, gölü besleyen derelerin ve yer altı kaynaklarının su seviyelerinin yeterli seviyeye ulaşması, kuraklık dönemlerine karşı bir önlem olarak görülüyor.