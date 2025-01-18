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Sapanca Gölü’nde su seviyesi yağışlarla yükseldi: 1 ayda 30 santimetre artış ölçüldü
Sapanca Gölü’nde su seviyesi yağışlarla yükseldi: 1 ayda 30 santimetre artış ölçüldü
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Marmara Bölgesi'nin önemli içme suyu kaynaklarından biri olan Sapanca Gölü, son yağışlarla birlikte su seviyesinde artış yaşadı. Geçen ay, son beş yılın en... 18.01.2025, Sputnik Türkiye
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фото, fotoğraf, fotoğraf, sapanca, sapanca gölü, kocaeli, su seviyesi, artış
фото, fotoğraf, fotoğraf, sapanca, sapanca gölü, kocaeli, su seviyesi, artış

Sapanca Gölü’nde su seviyesi yağışlarla yükseldi: 1 ayda 30 santimetre artış ölçüldü

20:35 18.01.2025
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Marmara Bölgesi'nin önemli içme suyu kaynaklarından biri olan Sapanca Gölü, son yağışlarla birlikte su seviyesinde artış yaşadı. Geçen ay, son beş yılın en düşük su seviyelerinin ölçüldüğü aktarılmıştı.
© AA / Uğur Subaşı

Marmara Bölgesi'nin en önemli içme suyu kaynağı Sapanca Gölü'nün su seviyesi son yağışlarla yükseldi.

Geçtiğimiz ay 29,97 metre olarak ölçülen göl seviyesi, son haftalarda etkili olan yağışlar sayesinde 30 santimetre yükselerek 30,23 metreye ulaştı.

Marmara Bölgesi&#x27;nin en önemli içme suyu kaynağı Sapanca Gölü&#x27;nün su seviyesi son yağışlarla yükseldi. Geçtiğimiz ay 29,97 metre olarak ölçülen göl seviyesi, son haftalarda etkili olan yağışlar sayesinde 30 santimetre yükselerek 30,23 metreye ulaştı. - Sputnik Türkiye
1/5
© AA / Uğur Subaşı

Marmara Bölgesi'nin en önemli içme suyu kaynağı Sapanca Gölü'nün su seviyesi son yağışlarla yükseldi.

Geçtiğimiz ay 29,97 metre olarak ölçülen göl seviyesi, son haftalarda etkili olan yağışlar sayesinde 30 santimetre yükselerek 30,23 metreye ulaştı.

© AA / Uğur Subaşı

Gölün su seviyesindeki artış, sadece içme suyu kaynağı olarak önem taşımıyor; bölgedeki ekosistem ve tarıma da olumlu etkiler sağlamakta.

Göldeki balık türlerinin sayısındaki artış ve sulama suyu ihtiyacını karşılayan tarım faaliyetlerine sağlanan suyun yükselmesi, bölge halkı için ekonomik açıdan önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Ayrıca, gölü besleyen derelerin ve yer altı kaynaklarının su seviyelerinin yeterli seviyeye ulaşması, kuraklık dönemlerine karşı bir önlem olarak görülüyor.

Gölün su seviyesindeki artış, sadece içme suyu kaynağı olarak önem taşımıyor; bölgedeki ekosistem ve tarıma da olumlu etkiler sağlamakta. Göldeki balık türlerinin sayısındaki artış ve sulama suyu ihtiyacını karşılayan tarım faaliyetlerine sağlanan suyun yükselmesi, bölge halkı için ekonomik açıdan önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.Ayrıca, gölü besleyen derelerin ve yer altı kaynaklarının su seviyelerinin yeterli seviyeye ulaşması, kuraklık dönemlerine karşı bir önlem olarak görülüyor. - Sputnik Türkiye
2/5
© AA / Uğur Subaşı

Gölün su seviyesindeki artış, sadece içme suyu kaynağı olarak önem taşımıyor; bölgedeki ekosistem ve tarıma da olumlu etkiler sağlamakta.

Göldeki balık türlerinin sayısındaki artış ve sulama suyu ihtiyacını karşılayan tarım faaliyetlerine sağlanan suyun yükselmesi, bölge halkı için ekonomik açıdan önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Ayrıca, gölü besleyen derelerin ve yer altı kaynaklarının su seviyelerinin yeterli seviyeye ulaşması, kuraklık dönemlerine karşı bir önlem olarak görülüyor.

© AA / Uğur Subaşı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) verilerine göre, Sapanca Gölü'nün maksimum doluluk seviyesi 32,20 metre olarak belirtiliyor.

Sapanca Gölü'nün su seviyesi, yıllara göre 17 Ocak itibarıyla 2024'te 32,02 ,2023'te 30,99, 2022'de 31,93, 2021'de 30,34, 2020'de 31,74 metre olarak kaydedilmişti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) verilerine göre, Sapanca Gölü&#x27;nün maksimum doluluk seviyesi 32,20 metre olarak belirtiliyor.Sapanca Gölü&#x27;nün su seviyesi, yıllara göre 17 Ocak itibarıyla 2024&#x27;te 32,02 ,2023&#x27;te 30,99, 2022&#x27;de 31,93, 2021&#x27;de 30,34, 2020&#x27;de 31,74 metre olarak kaydedilmişti. - Sputnik Türkiye
3/5
© AA / Uğur Subaşı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) verilerine göre, Sapanca Gölü'nün maksimum doluluk seviyesi 32,20 metre olarak belirtiliyor.

Sapanca Gölü'nün su seviyesi, yıllara göre 17 Ocak itibarıyla 2024'te 32,02 ,2023'te 30,99, 2022'de 31,93, 2021'de 30,34, 2020'de 31,74 metre olarak kaydedilmişti.

© AA / Uğur Subaşı

En son 2014 yılında kuraklığın etkisiyle 29,64 metreye kadar inen göldeki su seviyesi, yıllar içinde etkili olan yağışlarla eski düzeyine geldiği aktarıldı.

En son 2014 yılında kuraklığın etkisiyle 29,64 metreye kadar inen göldeki su seviyesi, yıllar içinde etkili olan yağışlarla eski düzeyine geldiği aktarıldı. - Sputnik Türkiye
4/5
© AA / Uğur Subaşı

En son 2014 yılında kuraklığın etkisiyle 29,64 metreye kadar inen göldeki su seviyesi, yıllar içinde etkili olan yağışlarla eski düzeyine geldiği aktarıldı.

© AA / Uğur Subaşı

Son yağışlarla kritik seviyeyi atlatan göldeki su seviyesinin, kış aylarında beklenen kar yağışlarının da etkisiyle maksimum oranlara ulaşması bekleniyor.

Son yağışlarla kritik seviyeyi atlatan göldeki su seviyesinin, kış aylarında beklenen kar yağışlarının da etkisiyle maksimum oranlara ulaşması bekleniyor. - Sputnik Türkiye
5/5
© AA / Uğur Subaşı

Son yağışlarla kritik seviyeyi atlatan göldeki su seviyesinin, kış aylarında beklenen kar yağışlarının da etkisiyle maksimum oranlara ulaşması bekleniyor.

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