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Rus senatör Puşkov: Ukrayna Avrupa için büyük sorunlar yaratıyor
Rus senatör Puşkov: Ukrayna Avrupa için büyük sorunlar yaratıyor
Sputnik Türkiye
Rus senatör Aleksey Puşkov, Ukrayna’nın karşılığında hiçbir şey vermeden Avrupa için büyük sorunlar yarattığını belirtti. 18.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-18T20:22+0300
2025-01-18T20:22+0300
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Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nin Enformasyon Politikası Komisyonu Başkanı Aleksey Puşkov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Ukrayna'nın karşılığında hiçbir şey vermeden Avrupa için büyük sorunlar yarattığını ifade etti.Puşkov, “Ukrayna giderek Avrupa ülkeleri için zarar veren bir devlete dönüşüyor. Neresinden bakarsanız bakın, birçoğu çalışmak istemeyen ya da Mercedes'le dolaşan milyonlarca 'sığınmacıdan', bir dizi ülkenin ihtiyaç duyduğu doğalgazın sevkiyatında yaşanan sorunlara kadar Ukrayna, Avrupalılara karşılığında hiçbir şey vermeden Avrupa için sayısız sorun yaratıyor” ifadelerine yer verdi.Puşkov ayrıca, Ukrayna nedeniyle Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile sorun yaşayan ve Başbakana küserek sırtını döndüğü fotoğrafı sosyal medyada viral olan Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un da görevinde uzun süre kalmayacağını ileri sürdü.Daha önce Bild gazetesi, Baerbock'un Scholz’a küserek sırtını döndüğü bir fotoğraf yayınlamıştı. Fotoğraf, Baerbock'un Almanya'da 23 Şubat'ta yapılacak erken parlamento seçimleri öncesinde Ukrayna'ya 3 milyar avroluk ek yardım yapılmasını engelleme kararı aldığı iddia edilen Başbakan Scholz ile konuşmayı reddettiği şeklinde yorumlanmıştı.Alman Spiegel dergisi, Scholz'un ofisinin, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve Savunma Bakanı Boris Pistorius tarafından savunulan Ukrayna'ya 3 milyar euroluk ek askeri yardım sağlanmasını engellediğini iddia etmişti.Scholz daha önce, hükümetin borçlanmasına kısıtlama getiren ‘borç freninin’ askıya alınması halinde yeni bir yardım paketinin tahsis edilmesinin mümkün olabileceğini ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250118/scholz-ukraynadaki-catismanin-2025te-sona-ermesini-diliyorum-1092811446.html
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aleksey puşkov, rusya federasyon konseyi, ukrayna, avrupa, sığınmacı, olaf scholz, annalena baerbock, almanya, bild gazetesi, telegram, boris pistorius
aleksey puşkov, rusya federasyon konseyi, ukrayna, avrupa, sığınmacı, olaf scholz, annalena baerbock, almanya, bild gazetesi, telegram, boris pistorius
Rus senatör Puşkov: Ukrayna Avrupa için büyük sorunlar yaratıyor
Rus senatör Aleksey Puşkov, Ukrayna’nın karşılığında hiçbir şey vermeden Avrupa için büyük sorunlar yarattığını belirtti.
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nin Enformasyon Politikası Komisyonu Başkanı Aleksey Puşkov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Ukrayna'nın karşılığında hiçbir şey vermeden Avrupa için büyük sorunlar yarattığını ifade etti.
Puşkov, “Ukrayna giderek Avrupa ülkeleri için zarar veren bir devlete dönüşüyor. Neresinden bakarsanız bakın, birçoğu çalışmak istemeyen ya da Mercedes'le dolaşan milyonlarca 'sığınmacıdan', bir dizi ülkenin ihtiyaç duyduğu doğalgazın sevkiyatında yaşanan sorunlara kadar Ukrayna, Avrupalılara karşılığında hiçbir şey vermeden Avrupa için sayısız sorun yaratıyor” ifadelerine yer verdi.
Puşkov ayrıca, Ukrayna nedeniyle Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile sorun yaşayan ve Başbakana küserek sırtını döndüğü fotoğrafı sosyal medyada viral olan Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un da görevinde uzun süre kalmayacağını ileri sürdü.
Daha önce Bild gazetesi, Baerbock'un Scholz’a küserek sırtını döndüğü bir fotoğraf yayınlamıştı. Fotoğraf, Baerbock'un Almanya'da 23 Şubat'ta yapılacak erken parlamento seçimleri öncesinde Ukrayna'ya 3 milyar avroluk ek yardım yapılmasını engelleme kararı aldığı iddia edilen Başbakan Scholz ile konuşmayı reddettiği şeklinde yorumlanmıştı.
Alman Spiegel dergisi, Scholz'un ofisinin, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve Savunma Bakanı Boris Pistorius tarafından savunulan Ukrayna'ya 3 milyar euroluk ek askeri yardım sağlanmasını engellediğini iddia etmişti.
Scholz daha önce, hükümetin borçlanmasına kısıtlama getiren ‘borç freninin’ askıya alınması halinde yeni bir yardım paketinin tahsis edilmesinin mümkün olabileceğini ifade etmişti.