https://anlatilaninotesi.com.tr/20250118/rus-disisleri-kiev-ve-londradaki-hayalperestleri-azak-denizinde-isbirligine-yer-olmadigi-1092820731.html
Rus Dışişleri: Kiev ve Londra'daki hayalperestleri Azak Denizi'nde işbirliğine yer olmadığı konusunda uyarıyoruz
Rus Dışişleri: Kiev ve Londra'daki hayalperestleri Azak Denizi'nde işbirliğine yer olmadığı konusunda uyarıyoruz
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Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova Kiev ve Londra arasnda imzalanan 100 yıllık ortalık anlaşmasına ilişkin yaptığı açıklamada, söz konusu... 18.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-18T16:28+0300
2025-01-18T16:28+0300
2025-01-18T16:28+0300
ukrayna krizi
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mariya zaharova
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kiev ve Londra arasında 100 yıllık ortaklık anlaşmasının imzalanmasıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, Moskova'nın Azak Denizi'nde Ukrayna ya da İngiltere'nin işbirliği yapmasına yer olmadığı konusunda uyarıda bulunduğunu ve Moskova'nın bu bölgede üzerindeki her türlü iddiayı kesin bir şekilde bertaraf edeceğini söyledi.Zaharova açıklamasında, Londra ve Kiev'in 'Baltık Denizi, Karadeniz ve Azak Denizi'nin güvenliğinin güçlendirilmesi de dahil olmak üzere deniz güvenliği alanında bir ortaklık kurmayı' ettiği anlaşmaya atıfta bulunarak, "Bunun arkasında Londra'nın uzun süredir bu su alanlarında, bilhassa da Azak-Karadeniz havzasında bir yer edinme arzusu görülebilir. Kiev'e, tüm jeopolitik iddialarına rağmen, sadece yardımcı bir rol biçiliyor” dedi.Zaharova açıklamasını şu cümleler ile sürdürdü:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250118/nato-savas-gemileri-baltik-denizinde-devriye-gorevine-basladi-1092820586.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, ukrayna, kiev, ingiltere, londra, azak denizi, karadeniz, baltık denizi
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, ukrayna, kiev, ingiltere, londra, azak denizi, karadeniz, baltık denizi
Rus Dışişleri: Kiev ve Londra'daki hayalperestleri Azak Denizi'nde işbirliğine yer olmadığı konusunda uyarıyoruz
Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova Kiev ve Londra arasnda imzalanan 100 yıllık ortalık anlaşmasına ilişkin yaptığı açıklamada, söz konusu bu ülkeleri Azak Denizi'nde işbirliğine yer olmadığı konusunda uyardı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kiev ve Londra arasında 100 yıllık ortaklık anlaşmasının imzalanmasıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, Moskova'nın Azak Denizi'nde Ukrayna ya da İngiltere'nin işbirliği yapmasına yer olmadığı konusunda uyarıda bulunduğunu ve Moskova'nın bu bölgede üzerindeki her türlü iddiayı kesin bir şekilde bertaraf edeceğini söyledi.
Zaharova açıklamasında, Londra ve Kiev'in 'Baltık Denizi, Karadeniz ve Azak Denizi'nin güvenliğinin güçlendirilmesi de dahil olmak üzere deniz güvenliği alanında bir ortaklık kurmayı' ettiği anlaşmaya atıfta bulunarak, "Bunun arkasında Londra'nın uzun süredir bu su alanlarında, bilhassa da Azak-Karadeniz havzasında bir yer edinme arzusu görülebilir. Kiev'e, tüm jeopolitik iddialarına rağmen, sadece yardımcı bir rol biçiliyor” dedi.
Zaharova açıklamasını şu cümleler ile sürdürdü:
Kiev ve Londra hayalperestleri, ne Ukrayna ne de İngiltere'nin Azak Denizi'nde işbirliğine yer olmadığı konusunda uyarmak isteriz. Donetsk, Zaporojye ve Herson bölgelerinin Eylül 2022'de Rusya ile birleşmesinin ardından Azak Denizi Rusya Federasyonu'nun bir iç denizi haline gelmiştir. Bu su alanına yönelik her türlü hak iddiası ülkemizin içişlerine bariz bir müdahaledir ve kesin bir şekilde bertaraf edilecektir.