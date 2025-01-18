https://anlatilaninotesi.com.tr/20250118/rus-disisleri-kiev-ve-londradaki-hayalperestleri-azak-denizinde-isbirligine-yer-olmadigi-1092820731.html

Rus Dışişleri: Kiev ve Londra'daki hayalperestleri Azak Denizi'nde işbirliğine yer olmadığı konusunda uyarıyoruz

Rus Dışişleri: Kiev ve Londra'daki hayalperestleri Azak Denizi'nde işbirliğine yer olmadığı konusunda uyarıyoruz

Sputnik Türkiye

Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova Kiev ve Londra arasnda imzalanan 100 yıllık ortalık anlaşmasına ilişkin yaptığı açıklamada, söz konusu... 18.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-18T16:28+0300

2025-01-18T16:28+0300

2025-01-18T16:28+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

mariya zaharova

ukrayna

kiev

ingiltere

londra

azak denizi

karadeniz

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kiev ve Londra arasında 100 yıllık ortaklık anlaşmasının imzalanmasıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, Moskova'nın Azak Denizi'nde Ukrayna ya da İngiltere'nin işbirliği yapmasına yer olmadığı konusunda uyarıda bulunduğunu ve Moskova'nın bu bölgede üzerindeki her türlü iddiayı kesin bir şekilde bertaraf edeceğini söyledi.Zaharova açıklamasında, Londra ve Kiev'in 'Baltık Denizi, Karadeniz ve Azak Denizi'nin güvenliğinin güçlendirilmesi de dahil olmak üzere deniz güvenliği alanında bir ortaklık kurmayı' ettiği anlaşmaya atıfta bulunarak, "Bunun arkasında Londra'nın uzun süredir bu su alanlarında, bilhassa da Azak-Karadeniz havzasında bir yer edinme arzusu görülebilir. Kiev'e, tüm jeopolitik iddialarına rağmen, sadece yardımcı bir rol biçiliyor” dedi.Zaharova açıklamasını şu cümleler ile sürdürdü:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250118/nato-savas-gemileri-baltik-denizinde-devriye-gorevine-basladi-1092820586.html

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ukrayna

kiev

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