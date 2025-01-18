https://anlatilaninotesi.com.tr/20250118/nato-savas-gemileri-baltik-denizinde-devriye-gorevine-basladi-1092820586.html

NATO savaş gemileri Baltık Denizi'nde devriye görevine başladı

NATO savaş gemileri Baltık Denizi'nde devriye görevine başladı

Sputnik Türkiye

NATO savaş gemilerinin Baltic Sentry misyonu çerçevesinde Baltık Denizi’nde devriye görevine başladığı bildirildi. 18.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-18T16:11+0300

2025-01-18T16:11+0300

2025-01-18T16:17+0300

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baltık ülkeleri

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Estonya devlet televizyonu ERR’nin haberine göre NATO savaş gemileri, İttifakın ‘Baltık Denizi ile ilgili durum aşinalığını’ artırmak amacıyla Baltic Sentry misyonu çerçevesinde devriye görevine başladı.İlgili açıklamada, “NATO savaş gemileri, Baltic Sentry operasyonu kapsamında Baltık Denizi’nde devriye görevine başladı. Gemilerin bir kısmı Tallinn’deki Miinisadam Askeri Limanı’nda demir attı. Baltık Denizi’ndeki devriye görevine katılan iki NATO gemisi Tallinn’de demir attı. Hollanda Kraliyet Donanması’na ait Tromp firkateyni filoya liderlik ediyor” ifadelerine yer verildi.Habere göre, söz konusu misyonda Estonya, Finlandiya, İsveç, Danimarka, Almanya, Polonya, Litvanya ve Letonya donanmaları arasındaki işbirliği önemli rol oynuyor. Aynı zamanda, Tromp firkateyninde denizden gözetleme yapabilen bir helikopter yer alıyor, ayrıca deniz tabanında olup biteni izleyebilen ve su altındaki altyapıyı denetleyebilen bir sonar gemisi de göreve katılıyor.Haberde ayrıca gemiler devriye görevi yürütüyor olsalar da, ‘gereklilik halinde güç kullanabilecek’ NATO muharebe grubunun bir parçası oldukları dikkate alınması gerektiği vurgulandı.14 Ocak’ta Helsinki’de Baltık ülkelerinin katılımıyla düzenlenen NATO zirvesinin sonunda yapılan ortak açıklamada, İttifakın ‘Baltık Denizi ile ilgili durum aşinalığını’ artıracak olan Baltic Sentry misyonunu başlattığı belirtilmişti. Baltık Denizi’nde görev kapsamında kaç gemi ve hava aracının konuşlanacağına dair bilgi verilmezken, Mons yakınındaki Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargahı daha önce misyonun süresiz olacağını duyurmuştu.

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