https://anlatilaninotesi.com.tr/20250118/recep-tayyip-erdogan-universitesi-akademisyeni-dini-degerleri-asagilayici-ifadeler-nedeniyle-1092811249.html
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi akademisyeni dini değerleri aşağılayıcı ifadeler nedeniyle görevden uzaklaştırıldı
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi akademisyeni dini değerleri aşağılayıcı ifadeler nedeniyle görevden uzaklaştırıldı
Sputnik Türkiye
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi akademisyeni hakkında soruşturma başlatıldı, Akademisyenin, görev başında dini değerleri aşağılayıcı ifadelerde bulunması... 18.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-18T01:10+0300
2025-01-18T01:10+0300
2025-01-18T01:10+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan üniversitesi
halkın dini değerlerini aşağılama
soruşturma
uzaklaştırma
akademisyen
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Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde bir öğretim üyesi hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın sebebinin, görevi başında dini değerleri aşağılayıcı ifadelerde bulunduğuna dair bilgi ve belgelerin bulunması olduğu bildirildi. Üniversiteden konu hakkında yapılan yazılı açıklamada, bazı medya organlarında yer alan haberlere yönelik kamuoyunun sağlıklı bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılmasına gerek görüldüğü belirtildi.Açıklamada, şunlar kaydedildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/yunanistan-milli-savunma-universitesi-kuruyor-askeri-okullara-giren-ogrenci-sayisi-surekli-azaliyor-1092809729.html
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recep tayyip erdoğan üniversitesi, halkın dini değerlerini aşağılama, soruşturma, uzaklaştırma, akademisyen
recep tayyip erdoğan üniversitesi, halkın dini değerlerini aşağılama, soruşturma, uzaklaştırma, akademisyen
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi akademisyeni dini değerleri aşağılayıcı ifadeler nedeniyle görevden uzaklaştırıldı
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi akademisyeni hakkında soruşturma başlatıldı, Akademisyenin, görev başında dini değerleri aşağılayıcı ifadelerde bulunması sebebiyle görevden uzaklaştırıldığı açıklandı.
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde bir öğretim üyesi hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın sebebinin, görevi başında dini değerleri aşağılayıcı ifadelerde bulunduğuna dair bilgi ve belgelerin bulunması olduğu bildirildi.
Üniversiteden konu hakkında yapılan yazılı açıklamada, bazı medya organlarında yer alan haberlere yönelik kamuoyunun sağlıklı bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılmasına gerek görüldüğü belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Üniversitemiz bünyesinde görev yapan bir öğretim üyemizin, görevi başında dini değerleri aşağılayıcı ifadelerde bulunduğuna dair bilgi ve belgenin Rektörlüğümüze iletilmesine müteakip bahsi geçen öğretim üyesi hakkında gerekli idari soruşturma başlatılmış olup, hem soruşturma sürecinin hem de ilgili fakültedeki eğitim öğretim işlerinin sağlıklı yürütülebilmesi amacıyla ilgili hakkında görevden uzaklaştırma kararı verilmiştir. Üniversitemiz bünyesinde yürütülmekte olan disiplin soruşturmasının yanı sıra olayın adli makamlara sirayet eden yönü ile ilgili süreç de hukuk servisimiz tarafından titizlikle takip edilmektedir."