https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/yunanistan-milli-savunma-universitesi-kuruyor-askeri-okullara-giren-ogrenci-sayisi-surekli-azaliyor-1092809729.html
Yunanistan 'Milli Savunma Üniversitesi' kuruyor: 'Askeri okullara giren öğrenci sayısı sürekli azalıyor'
Yunanistan 'Milli Savunma Üniversitesi' kuruyor: 'Askeri okullara giren öğrenci sayısı sürekli azalıyor'
Sputnik Türkiye
Yunanistan'da askeri okullara giren öğrenci sayısının azalması sebebiyle 'Milli Savunma Üniversitesi' kurulma kararı alındı. Askeri okulların tercih edilmemesi... 17.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-17T22:46+0300
2025-01-17T22:46+0300
2025-01-17T22:46+0300
dünya
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milli savunma üniversitesi
savunma sanayi
asker
teşvik
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Yunanistan'da Savunma ve Eğitim bakanlıklarının ortak çalışmasıyla yeni bir 'Milli Savunma Üniversitesi' kurulması kararı alındı. Yunanistan basınının aktardığına göre, Milli Savunma Üniversitesinin 2026-2027 veya 2027-2028 döneminde faaliyete geçmesi planlanıyor.Ortak müfredat oluşturulacakMilli Savunma Üniversitesi'nin kurulması çalışmalarında, askeri okullar arasında ortak müfredat oluşturulması hedefleniyor. Yeni yapılandırılacak sistemle, sadece askeri alanlarda değil bilim ve teknoloji gibi alanlarda eğitim verilmesi planlanıyor. Ayrıca Yunanistan'da meslek lisesi mezunlarına yüzde 10 kontenjan tanınması planlanıyor.'Askeri okullara giren öğrenci sayısı sürekli azalıyor'Yunanistan'da, özellikle 2020'den sonra yüksek öğrenimde askeri okullara giren öğrenci sayısının sürekli azaldığı ve 2024'te bu okullara giren öğrenci sayısının mevcut kapasitenin yüzde 64'üne gerilediği belirtiliyor.Askeri okulların koşullarının genel olarak iyileştirilmesi için yaklaşık 20 milyon Euroluk bir bütçe ayrılması planlanıyor. Ek olarak teşvik amaçlı olarak öğrencilere verilen maddi desteğin artırılması da hedefleniyor.Savunma sanayisi de ele alınacakYeni yapılanma kapsamında askeri yüksek eğitim kurumlarında doktora programlarına imkan sağlanması öngörülüyor. Ayrıca söz konusu doktora araştırmalarının savunma sanayisi teknolojilerini de kapsayacağı bildiriliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250101/yunanistan-cocuklarin-sosyal-medya-kullanimini-duzenleyecek-yeni-programi-acikladi-1092245749.html
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yunanistan milli savunma üniversitesi, yunanistan
yunanistan milli savunma üniversitesi, yunanistan
Yunanistan 'Milli Savunma Üniversitesi' kuruyor: 'Askeri okullara giren öğrenci sayısı sürekli azalıyor'
Yunanistan'da askeri okullara giren öğrenci sayısının azalması sebebiyle 'Milli Savunma Üniversitesi' kurulma kararı alındı. Askeri okulların tercih edilmemesi sebebiyle alınan kararda ortak müfredat oluşturulması ve savunma sanayi hakkında araştırmalara yer verilmesi öngörülüyor.
Yunanistan'da Savunma ve Eğitim bakanlıklarının ortak çalışmasıyla yeni bir 'Milli Savunma Üniversitesi' kurulması kararı alındı. Yunanistan basınının aktardığına göre, Milli Savunma Üniversitesinin 2026-2027 veya 2027-2028 döneminde faaliyete geçmesi planlanıyor.
Ortak müfredat oluşturulacak
Milli Savunma Üniversitesi'nin kurulması çalışmalarında, askeri okullar arasında ortak müfredat oluşturulması hedefleniyor. Yeni yapılandırılacak sistemle, sadece askeri alanlarda değil bilim ve teknoloji gibi alanlarda eğitim verilmesi planlanıyor. Ayrıca Yunanistan'da meslek lisesi mezunlarına yüzde 10 kontenjan tanınması planlanıyor.
'Askeri okullara giren öğrenci sayısı sürekli azalıyor'
Yunanistan'da, özellikle 2020'den sonra yüksek öğrenimde askeri okullara giren öğrenci sayısının sürekli azaldığı ve 2024'te bu okullara giren öğrenci sayısının mevcut kapasitenin yüzde 64'üne gerilediği belirtiliyor.
Askeri okulların koşullarının genel olarak iyileştirilmesi için yaklaşık 20 milyon Euroluk bir bütçe ayrılması planlanıyor. Ek olarak teşvik amaçlı olarak öğrencilere verilen maddi desteğin artırılması da hedefleniyor.
Savunma sanayisi de ele alınacak
Yeni yapılanma kapsamında askeri yüksek eğitim kurumlarında doktora programlarına imkan sağlanması öngörülüyor. Ayrıca söz konusu doktora araştırmalarının savunma sanayisi teknolojilerini de kapsayacağı bildiriliyor.