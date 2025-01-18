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Ordu'da rekor denemesi: Bin bir çeşit dondurma rekoru 1111'e yükseltilecek
Ordu'da rekor denemesi: Bin bir çeşit dondurma rekoru 1111'e yükseltilecek
Sputnik Türkiye
Ordu'da gerçekleştirilecek bir festivalde, 1111 çeşit dondurma ile 'dünyanın en fazla çeşidi olan dondurması' rekoru kırılmaya çalışılacak. 18.01.2025, Sputnik Türkiye
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Ordu'da 25-26 Ocak tarihlerinde düzenlenecek olan 20. Çambaşı Kar Festivali kapsamında, 'dünyanın en fazla çeşidi olan dondurması' rekoru denemesi yapılacak. Büyükşehir Belediyesi ve Kabadüz Belediyesi iş birliğinde düzenlenecek festivalin ilk gününde, Guinness Dünya Rekorları kapsamında 1111(bin yüz on bir) çeşit dondurma ile rekor kırılmaya çalışılacak. Avusturya'da 2018 ve 2019'da Avrupa Dondurma Festivali'nde, İtalya'da 2021'de Sherbeth Festival'inde birinci olan Celal Karaarslan, bu kez Guinness Rekorlar Kitabı'nda 1001 (bin bir) çeşit dondurma rekorunu geçmek için 1111 çeşit dondurma hazırlamayı hedefliyor.Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, yaklaşık bir metreye ulaşan karın üzerinde kurulacak masada hazırlanacak dondurma çeşitlerinin, güzel bir ambiyans oluşturacağını söyledi.10 çeşit balık dondurması varKaraarslan, "Çok fantastik dondurma isimleri ve çeşitleri var. Örneğin 10 çeşit balık dondurması var. Bizim meşhur karalahanamız, töngelimiz ve taflanımız var. Hemen hemen her şeyden dondurma yapmaya çalıştık. Formüllerimizi en ince detaylarına kadar yazdık" diye konuştu.Yörenin ürünlerine büyük önem verdiklerini vurgulayan Karaarslan, 128 dondurma çeşidinde fındık kullandıklarını belirtti. 10 kişilik ekibiyle hazırladıkları dondurma çeşitleri, festivalde 120 metrelik masada sergilenecek.
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ordu, dondurma, rekor, guinness rekorlar kitabı
ordu, dondurma, rekor, guinness rekorlar kitabı

Ordu'da rekor denemesi: Bin bir çeşit dondurma rekoru 1111'e yükseltilecek

05:09 18.01.2025
© AA / Eyüp ElevliOrdu'da kar festivali kapsamında, 1111 çeşit ile "dünyanın en fazla çeşidi olan dondurması" rekor denemesi gerçekleştirilecek. Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya (sağda) ile rekor denemesini yapacak Celal Karaarslan (solda), konuya ilişkin gazetecilere açıklamada bulundu.
Ordu'da kar festivali kapsamında, 1111 çeşit ile dünyanın en fazla çeşidi olan dondurması rekor denemesi gerçekleştirilecek. Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya (sağda) ile rekor denemesini yapacak Celal Karaarslan (solda), konuya ilişkin gazetecilere açıklamada bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2025
© AA / Eyüp Elevli
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Ordu'da gerçekleştirilecek bir festivalde, 1111 çeşit dondurma ile 'dünyanın en fazla çeşidi olan dondurması' rekoru kırılmaya çalışılacak.
Ordu'da 25-26 Ocak tarihlerinde düzenlenecek olan 20. Çambaşı Kar Festivali kapsamında, 'dünyanın en fazla çeşidi olan dondurması' rekoru denemesi yapılacak. Büyükşehir Belediyesi ve Kabadüz Belediyesi iş birliğinde düzenlenecek festivalin ilk gününde, Guinness Dünya Rekorları kapsamında 1111(bin yüz on bir) çeşit dondurma ile rekor kırılmaya çalışılacak.
Avusturya'da 2018 ve 2019'da Avrupa Dondurma Festivali'nde, İtalya'da 2021'de Sherbeth Festival'inde birinci olan Celal Karaarslan, bu kez Guinness Rekorlar Kitabı'nda 1001 (bin bir) çeşit dondurma rekorunu geçmek için 1111 çeşit dondurma hazırlamayı hedefliyor.
Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, yaklaşık bir metreye ulaşan karın üzerinde kurulacak masada hazırlanacak dondurma çeşitlerinin, güzel bir ambiyans oluşturacağını söyledi.

10 çeşit balık dondurması var

Karaarslan, "Çok fantastik dondurma isimleri ve çeşitleri var. Örneğin 10 çeşit balık dondurması var. Bizim meşhur karalahanamız, töngelimiz ve taflanımız var. Hemen hemen her şeyden dondurma yapmaya çalıştık. Formüllerimizi en ince detaylarına kadar yazdık" diye konuştu.
Yörenin ürünlerine büyük önem verdiklerini vurgulayan Karaarslan, 128 dondurma çeşidinde fındık kullandıklarını belirtti. 10 kişilik ekibiyle hazırladıkları dondurma çeşitleri, festivalde 120 metrelik masada sergilenecek.
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