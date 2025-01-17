https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/barinaktan-kacan-ayi-hala-kayip-30-kisilik-ekip-bolgeyi-didik-didik-ariyor-yemlere-dokunan-olmadi-1092791935.html

Barınaktan kaçan ayı hala kayıp: 30 kişilik ekip bölgeyi didik didik arıyor, yemlere dokunan olmadı

Barınaktan kaçan ayı hala kayıp: 30 kişilik ekip bölgeyi didik didik arıyor, yemlere dokunan olmadı

Sputnik Türkiye

Bursa'nın Karacabey ilçesindeki barınaktan kaçan ayının yakalanması için arama çalışmaları devam ediyor. 17.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-17T16:41+0300

2025-01-17T16:41+0300

2025-01-17T16:42+0300

yaşam

ayı

bursa

barınak

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Bölgede 10 hektar alanda hizmet veren Ovakorusu Celal Acar Yaban Hayvanları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde dün devrilen bir ağacın üzerinden aşarak kaçtığı tahmin edilen ayının yakalanması için çalışmalar jandarma, Doğa Koruma ve Çevre Timi ile Milli Parklar Müdürlüğüne bağlı 30 personelden oluşan ekiplerce sürdürülüyor.Ayının son görüldüğü barınağa yakın bölgedeki Boğazköy Mahallesi'nden vatandaşların da destek verdiği çalışmalarda kaçan bozayıya ait olduğu anlaşılan bazı eski izlere ulaşıldığı öğrenildi.Yemlere dokunan olmadıBölgeye bırakılan yemlere de henüz dokunulmadığını tespit eden ekipler, arama çalışmalarında dron da kullanıyor.Belli aralıklarla çevredeki camilerden vatandaşların dikkatli olması konusunda uyarılarda bulunuluyor.Ayının barınağa dönme ihtimaline karşı jandarma ekipleri bölgedeki yollarda kontrollerini sürdürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/kacak-ayi-araniyor-barinaktan-kacti-koy-camisinden-goren-haber-versin-anonsu-yapildi-1092751339.html

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