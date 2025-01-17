https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/barinaktan-kacan-ayi-hala-kayip-30-kisilik-ekip-bolgeyi-didik-didik-ariyor-yemlere-dokunan-olmadi-1092791935.html
Barınaktan kaçan ayı hala kayıp: 30 kişilik ekip bölgeyi didik didik arıyor, yemlere dokunan olmadı
Barınaktan kaçan ayı hala kayıp: 30 kişilik ekip bölgeyi didik didik arıyor, yemlere dokunan olmadı
Sputnik Türkiye
Bursa'nın Karacabey ilçesindeki barınaktan kaçan ayının yakalanması için arama çalışmaları devam ediyor. 17.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-17T16:41+0300
2025-01-17T16:41+0300
2025-01-17T16:42+0300
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Bölgede 10 hektar alanda hizmet veren Ovakorusu Celal Acar Yaban Hayvanları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde dün devrilen bir ağacın üzerinden aşarak kaçtığı tahmin edilen ayının yakalanması için çalışmalar jandarma, Doğa Koruma ve Çevre Timi ile Milli Parklar Müdürlüğüne bağlı 30 personelden oluşan ekiplerce sürdürülüyor.Ayının son görüldüğü barınağa yakın bölgedeki Boğazköy Mahallesi'nden vatandaşların da destek verdiği çalışmalarda kaçan bozayıya ait olduğu anlaşılan bazı eski izlere ulaşıldığı öğrenildi.Yemlere dokunan olmadıBölgeye bırakılan yemlere de henüz dokunulmadığını tespit eden ekipler, arama çalışmalarında dron da kullanıyor.Belli aralıklarla çevredeki camilerden vatandaşların dikkatli olması konusunda uyarılarda bulunuluyor.Ayının barınağa dönme ihtimaline karşı jandarma ekipleri bölgedeki yollarda kontrollerini sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/kacak-ayi-araniyor-barinaktan-kacti-koy-camisinden-goren-haber-versin-anonsu-yapildi-1092751339.html
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ayı, bursa, barınak
Barınaktan kaçan ayı hala kayıp: 30 kişilik ekip bölgeyi didik didik arıyor, yemlere dokunan olmadı
16:41 17.01.2025 (güncellendi: 16:42 17.01.2025)
Bursa'nın Karacabey ilçesindeki barınaktan kaçan ayının yakalanması için arama çalışmaları devam ediyor.
Bölgede 10 hektar alanda hizmet veren Ovakorusu Celal Acar Yaban Hayvanları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde dün devrilen bir ağacın üzerinden aşarak kaçtığı tahmin edilen ayının yakalanması için çalışmalar jandarma, Doğa Koruma ve Çevre Timi ile Milli Parklar Müdürlüğüne bağlı 30 personelden oluşan ekiplerce sürdürülüyor.
Ayının son görüldüğü barınağa yakın bölgedeki Boğazköy Mahallesi'nden vatandaşların da destek verdiği çalışmalarda kaçan bozayıya ait olduğu anlaşılan bazı eski izlere ulaşıldığı öğrenildi.
Bölgeye bırakılan yemlere de henüz dokunulmadığını tespit eden ekipler, arama çalışmalarında dron da kullanıyor.
Belli aralıklarla çevredeki camilerden vatandaşların dikkatli olması konusunda uyarılarda bulunuluyor.
Ayının barınağa dönme ihtimaline karşı jandarma ekipleri bölgedeki yollarda kontrollerini sürdürüyor.