https://anlatilaninotesi.com.tr/20250118/meteorolojiden-firtina-uyarisi-siddetli-ruzgarlar-bekleniyor-1092823917.html

Meteoroloji'den fırtına uyarısı: Şiddetli rüzgarlar bekleniyor

Meteoroloji'den fırtına uyarısı: Şiddetli rüzgarlar bekleniyor

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz için fırtına uyarısında bulundu. Bölgede bugün etkili olması beklenen şiddetli rüzgarlar hayatı olumsuz... 18.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-18T18:02+0300

2025-01-18T18:02+0300

2025-01-18T18:02+0300

türkiye

meteoroloji genel müdürlüğü

doğu karadeniz

fırtına

uyarı

denizde fırtına uyarısı

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Meteorolojinden yapılan açıklamaya göre, yarın günün ilk saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'in batısında, zamanla Doğu Karadeniz genelinde batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 şiddetinde kuvvetli fırtına bekleniyor. Denizde de etkili olacak fırtınanın akşam saatlerinden sonra kuvvetini kaybedeceği değerlendiriliyor. Ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250118/hafta-sonu-planlari-olanlar-dikkat-meteorolojiden-kar-buzlanma-ve-cig-uyarisi-1092812913.html

türkiye

doğu karadeniz

denizde fırtına uyarısı

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2025

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meteoroloji genel müdürlüğü, doğu karadeniz, fırtına, uyarı, denizde fırtına uyarısı