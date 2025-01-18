https://anlatilaninotesi.com.tr/20250118/meteorolojiden-firtina-uyarisi-siddetli-ruzgarlar-bekleniyor-1092823917.html
Meteoroloji'den fırtına uyarısı: Şiddetli rüzgarlar bekleniyor
Meteoroloji'den fırtına uyarısı: Şiddetli rüzgarlar bekleniyor
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz için fırtına uyarısında bulundu. Bölgede bugün etkili olması beklenen şiddetli rüzgarlar hayatı olumsuz... 18.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-18T18:02+0300
2025-01-18T18:02+0300
2025-01-18T18:02+0300
türkiye
meteoroloji genel müdürlüğü
doğu karadeniz
fırtına
uyarı
denizde fırtına uyarısı
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Meteorolojinden yapılan açıklamaya göre, yarın günün ilk saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'in batısında, zamanla Doğu Karadeniz genelinde batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 şiddetinde kuvvetli fırtına bekleniyor. Denizde de etkili olacak fırtınanın akşam saatlerinden sonra kuvvetini kaybedeceği değerlendiriliyor. Ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250118/hafta-sonu-planlari-olanlar-dikkat-meteorolojiden-kar-buzlanma-ve-cig-uyarisi-1092812913.html
türkiye
doğu karadeniz
denizde fırtına uyarısı
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meteoroloji genel müdürlüğü, doğu karadeniz, fırtına, uyarı, denizde fırtına uyarısı
meteoroloji genel müdürlüğü, doğu karadeniz, fırtına, uyarı, denizde fırtına uyarısı
Meteoroloji'den fırtına uyarısı: Şiddetli rüzgarlar bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz için fırtına uyarısında bulundu. Bölgede bugün etkili olması beklenen şiddetli rüzgarlar hayatı olumsuz etkileyebilir.
Meteorolojinden yapılan açıklamaya göre, yarın günün ilk saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'in batısında, zamanla Doğu Karadeniz genelinde batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 şiddetinde kuvvetli fırtına bekleniyor.
Denizde de etkili olacak fırtınanın akşam saatlerinden sonra kuvvetini kaybedeceği değerlendiriliyor. Ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.